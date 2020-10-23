ЦСКА дважды подряд пал перед аутсайдерами. С «армейцами» происходит что-то неладное

Сила ЦСКА в мощном составе. Здесь роль звезды может примерить каждый. И этой силы «армейцев» в последнее время лишил коронавирус. Сначала заболели Никола Милутинов, Янис Стрелниекс и Семён Антонов. Позже к ним добавился Андрей Лопатин. Дошло до того, что чемпиону Евролиги пришлось дозаявлять 21-летнего Юрия Умрихина из дубля.

ЦСКА уступил команде, которую ранее громили. «Альба» несёт «армейцам» сплошные несчастья Немцы смогли прыгнуть выше головы и сотворить сенсацию. У подопечных Итудиса не всё так гладко, как казалось.

Нагрузка на здоровых игроков увеличилась. Особенно тяжело пришлось передней линии, где уже не было Милутинова и Антонова, а вдобавок ко всему получил повреждение Йоханнес Фогтманн. Благо немецкий форвард проявил характер и решил не брать время на полное восстановление.

В результате двойная неделя завершилась для ЦСКА не так, как хотел бы их главный тренер Димитрис Итудис. Сначала красно-синие затащили победу в овертайме с «Фенербахче» (78:77 ОТ), а через два дня сенсационно проиграли аутсайдеру «Альбе» (88:93) дома. Поражение от берлинского клуба стало первым в истории противостояний команд. Заметно, что москвичи выглядят уставшими и перед поездкой в гости к «Црвене Звезде» за итоговый результат было тревожно.



Итудис не стал форсировать события в первой четверти. Греческий специалист решил использовать как можно больше баскетболистов, давая каждому бойцу почувствовать игровой ритм. В результате за 10 минут игрового времени на паркете белградской арены «Александар Николич Холл» появились 11 из 12 игроков ЦСКА. Единственным, кто не выходил, оказался тот самый дублёр Умрихин.

ЦСКА геройски вырвал победу в Стамбуле. Два MVP Евролиги «Фенербахче» не помогли «Армейцев» не выбили из колеи многочисленные кадровые потери. Пропустивший год из-за травмы Клайберн вернулся на топ-уровень.

Даже по неспешным первым минутам была заметна мощь гостей. Армейцы не включали повышенные передачи, а соперник уже еле-еле справлялся с ними. Красно-белые при этом умудрялись попадать какие-то тяжелейшие броски, изо всех сил держась на плаву.



Одним из важных моментов первой десятиминутки стал выход Торнике Шенгелия. Форвард до матча испытывал проблемы со здоровьем, но после его бодрейшего прохода по лицевой линии, завершившегося мощным броском сверху, стало понятно — грузин в полном порядке и серьёзные проблемы обошли его стороной.



Уилл Клайберн был привычно полезен. Форвард взял на себя лидерские функции, набрав 13 очков за половину. Ничего необычного в этом не было. Самый ценный игрок «Финала четырёх 2019» с каждым матчем набирает привычную форму после разрыва крестообразных связок. Необычным моментом была атакующая пассивность Майка Джеймса. Один из лучших скореров Евролиги как будто нарочно сконцентрировался на созидании, выводя партнёров на броски, но не желая брать на себя атакующую инициативу.



После перерыва ЦСКА рванул вперёд. Атаке «Црвены» перекрыли кислород, гости при этом сами очень классно двигали мяч, а потому разница в счёте очень быстро стала двузначной. К окончанию четвёртой минуты после дальнего попадания Никиты Курбанова разница и вовсе стала комфортной — «+14».

«Маккаби» в прошлый раз разгромил ЦСКА в Москве. «Армейцы» красиво ответили на дерзость Значимые кадровые потери помехой не стали. Команда Итудиса умеет добиваться желаемого разными способами.

Здесь можно было поставить точку, если бы не характер сербского клуба. Да, трибуны их были пусты (на самом деле там было несколько человек, но официально вход болельщиков запрещён), но они не опустили руки и продолжили сражаться.

Казалось, что сокращённая до трёх очков разница в начале четвёртой четверти не напугала красно-синих. Дэниэл Хэкетт за две минуты набрал 7 очков подряд и тайм-аут главного тренера «Звезды» Саши Обрадовича не заставил себя долго ждать. Итальянского защитника ЦСКА горячо приветствовали партнёры, а сильнее остальных Шенгелия. У грузинского форварда установились с Хэкеттом особенные отношения, в частности после того, как Дэниэл без вопросов отдал свой игровой номер новичку московской команды.

И всё-таки без концовки не обошлось. Меньше чем за две минуты до конца хозяева смогли выйти вперёд. Это не было логично, но цифрам на табло приходилось верить. Уж слишком просто им доставался подбор в нападении, а в некоторых спорных моментах арбитры были благосклонны к сербам.



Овертайм получился логичным продолжением 40-минутного матча. В своих последних атаках ЦСКА и «Црвена Звезда» обменялись промахами с дальней дистанции и отправились в дополнительное время.

«Зенит» сломил лучшую команду прошлого сезона. Но «Барселона» не пощадила ЦСКА Сине-бело-голубые в этом сезоне будут очень хороши, да и «армейцы» ещё разгонятся. Российские клубы стартовали в Евролиге.

Решающая пятиминутка началась с классического размена очками. В баскетбольных шахматах не бывает лишних ходов. И именно эту самую дополнительную атаку армейцы подарили сербам, потеряв мяч при самом обычном выносе из-за лицевой линии. В результате к последней атаке за 8 секунд до конца овертайма гости подошли с разницей в два очка. Победный бросок в проходе под кольцо забил защитник «Црвены Звезды» Джордан Лойд, установивший карьерный рекорд результативности (31 очко). Майк Джеймс решился на дальний ответ, который не достиг цели — 84:86. Джеймс сразу же рванул за пределы площадки, желая поскорее скрыться. Его команда терпит третье поражение в пяти матчах и пока далека от зоны плей-офф. Среди прочего ЦСКА дважды подряд пал перед аутсайдерами Евролиги «Альбой» и «Црвеной Звездой». С «армейцами» пока происходит что-то неладное, но время на исправление ситуации ещё предостаточно.