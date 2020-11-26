ЦСКА героически одолел «Реал». Беспомощность «Королевского клуба» в Москве — норма

Самой титулованной команде Европы, похоже, можно даже не приезжать в столицу России. Итог один – «армейцы» сильнее уже более 10 лет подряд.

ЦСКА против «Реала» — принципиальное противостояние европейского баскетбола. Соперничество с богатейшей историей. Именно поэтому к приезду Королевского клуба армейцы готовились с особенным настроем. Димитрис Итудис даже выписал сопернику мощный комплимент, сравнив «сливочных» с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Их можно сравнить с «Голден Стэйт», который таким же образом шёл к своим титулам. У соперников есть габариты, они могут использовать на площадке множество разных сочетаний игроков», — говорил тренер красно-синих перед игрой.



Обе команды подходили к игре одинаково горячими. Абсолютно равные победные серии из 5 матчей в Евролиге, но на руку москвичам сыграла НБА. Как? Всё просто — после открытия рынка свободных агентов в «Денвер Наггетс» из Мадрида отправился один из лучших разыгрывающих Евролиги Факундо Кампаццо. Долгая история переговоров наконец закончилась и в Москву аргентинец уже не полетел.

«Нам будет тебя не хватать, Факундо!» «Реал» расстался с главной суперзвездой «Сливочных» ждут очень непростые времена. Кампаццо решил, что пришла пора покинуть Мадрид и двигаться дальше.

Но даже без Кампаццо состав «Реала» изобиловал звёздами. Главный тренер Пабло Ласо даже мог позволить себе оставить на скамейке Вальтера Тавареша и Серхио Льюля. Возможно, испанский коуч пожалел о своём выборе стартовой пятёрки, поскольку игра началась под диктовку хозяев «Мегаспорта». ЦСКА выдал старт 6:0, а лучшим на подборах был Никола Милутинов.

Неудачная серия Дэниэла Хэкетта позволила гостям вернуться в игру. Итальянский разыгрывающий дважды за короткий промежуток потерял мяч, а после добавил неточный дальний бросок, который сложно было назвать подготовленным. Что точно было подготовлено, так это мгновенная замена Хэкетта на Майка Джеймса. Последний, правда, несколько минут искал свой ритм, а в одном из эпизодов попал себе мячом в ногу и упустил в аут.

В атаке ЦСКА положился на активного Торнике Шенгелию, набравшего первые 9 из 13 очков команды. Грузин чистил свой щит, а в атаке пытался держать в напряжении своих оппонентов. Так он сначала отметился с линии штрафных, а после поочерёдно забил издали и в проходе.

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Ожидаемый импульс «Реалу» принесли Тавареш и Льюль. Если гигант из Кабо-Верде поначалу пугал лишь габаритами, то испанский снайпер стал главным инициатором рывка мадридцев. Гости убежали на 11 очков, но две трёхи Уилла Клайберна не позволили случиться катастрофе.

После перерыва ЦСКА продолжил гнуть свою линию, регулярно доводя мячи до Шенгелии и Милутинова. До Клайберна и доводить не надо было. Американский форвард лучше остальных действовал на подборах, а в одном из моментов раньше всех распознал «сквозняк» Шенгелии, превратив промах в результативную передачу. К слову, именно с передачами у армейцев как-то не ладилось. За три четверти у них было всего три ассиста, в то время как у соперника было уже 15. Удивительно, что, несмотря на такую разницу, москвичи в счёте лидировали.

Лидерство, правда, было абсолютно номинальным. В итоге в заключительной четверти лидерство в счёте регулярно переходило от одной команды к другой. Майк Джеймс в который раз активировал режим супермена и набирал для ЦСКА очки из разных положений. Порой даже совсем невероятных.

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За две минуты до конца «армейцы» вели 4 очка и упустили в отрыв Габриэля Дека. Аргентинца пытался догнать Хэкетт, не смог, но ударил по руке и получил неспортивный фол. Итудис и Ласо обсудили этот момент тет-а-тет, а после точных штрафных аргентинца стало понятно, что напряжённой концовки не избежать.

Когда до финальной сирены оставалось чуть больше минуты, случился решающий розыгрыш. Удача сначала улыбалась игрокам «Реала», которым повезло несколько раз подряд забрать подбор после собственных промахов. Точку в затяжной атаке поставил Энтони Рэндольф, заступивший за боковую линию.



ЦСКА не был бы собой, если бы не придумал что-то сверхинтересное для своих болельщиков, которые единственные в Европе до сих могут могут посещать игры. Сначала за 37 секунд и двух очках преимущества Шенгелия не смог найти адресата для передачи и мяч просто был передан сопернику. Итудис не мог найти слов и почти весь тайм-аут пытался понять, как это могло случиться.



По всем канонам драматических баскетбольных постановок после этого красно-синие пропустили дальний бросок от Томпкинса. Теперь уже хозяевам нужно было отыгрываться, а на атаку оставалось 24 секунды. Майк Джеймс взял решающий бросок на себя, но промахнулся. К счастью, бросок защитник сделал с запасом по времени для подбора. Хэкетт выловил мяч, переадресовал Клайберну, который снова доверил бросок Джеймсу. Тот сделал несколько шагов до своего любимого угла и с фолом забил тяжелейший дальний бросок! Эта трёха, даже если бы до неё не было остальных 25 очков, автоматически сделала его главным героем матча. ЦСКА героически побеждает 74:73 и продолжает победную серию.

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Перед игрой Ласо говорил, что хочет впервые в карьере обыграть ЦСКА в Москве. Пабло возглавляет самый титулованный клуб Европы (10 побед в Евролиге), но все выезды в российскую столицу закончились одинаково – сплошные проигрышы. «Реал» побеждал в Москве всего два раза в истории, последний выигрыш датирован далёким 2008 годом. Тотальное доминирование «армейцев» над «сливочными» и беспомощность «Королевского клуба» в столице России – уже норма. 20-8 по личным встречам в целом, 11-2 в Москве в пользу ЦСКА. Итудис в очередной раз деклассировал Ласо – 10-4.