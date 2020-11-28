Сборная России установила мощный исторический рекорд! У Эстонии не было никаких шансов

Окна на матчи сборных давно уже являются причиной для споров. Клубы Евролиги вне зависимости от страны крайне неохотно отпускают своих игроков и их мотивация понятна. Сильнейший баскетбольный турнир давно конфликтует с международной федерацией и попросту игнорирует их пожелания. В результате в национальные команды приезжают далеко не все сильнейшие, а шанс получают игроки даже из низших лиг.

Коронавирусные времена только усложнили все процессы. К уже имеющемуся уравнению добавились ещё несколько неизвестных. Тесты, проверки, поездка в «пузырь», в который наша сборная добиралась на автобусе из Санкт-Петербурга. Благо, что до Таллина ехать было близко.

ФИБА заставляет Россию играть вторым составом. Нас разменяли в конфликте с Евролигой Упёртость международной федерации превращает квалификацию Евробаскета-2021 во второсортный фарс. Подумать о болельщиках? Нет, не слышали.

Главный тренер нашей национальной команды Сергей Базаревич уже привык к тому, что он зависит от решений клубов. В нынешнее «окно» ему даже немного повезло, поскольку сразу несколько игроков основной обоймы оказались вне заявок на клубные турниры. Андрей Воронцевич и Евгений Валиев пока находятся вне заявок какой-либо команды и начали тренироваться под присмотром Базаревича сильно заранее.

Воронцевич в итоге довольно ожидаемо стал капитаном и вышел в стартовой пятёрке. А вот видеть в ней форварда ЦСКА Андрея Лопатина было непривычно. Дебютант смазал свои первые броски, но кто об этом вспомнит? Всё дело в том, что несмотря на промахи Лопатина, команда России выдали отличный старт, дав огромное пространство для шуток про скорость и эстонский характер.

Хозяева «пузыря» попытались вернуться в игру. Нападение россиян в какой-то момент затормозило, но и это было объяснимо. Времени на совместные тренировки было крайне мало. И это на себе в нынешнее окно уже прочувствовали такие баскетбольные сверхдержавы как Сербия, Турция и Литва. Они проиграли явным андердогам — соответственно (внимание) Швейцарии, Хорватии и Дании.

Пока Базаревич искал сочетания, Эстония очень комфортно чувствовала себя в вязкой игре с обилием неидеальных бросков и обилием суеты. К чести сборной России, она минимизировало количество потерь, ограничив их гроссмейстерскими тремя штуками за половину.

Россия выгрызла важнейшую игру у македонцев. Всё остальное неважно Сборная России показала баскетбол не лучшего качества, но есть главное — результат.

Ключевой перелом в игре во второй четверти произошёл благодаря фантастической точности россиян из-за дуги. Капитан и вице-капитан сборной Андрей Воронцевич и Евгений Бабурин в четыре руки реализовали 7 из 8 дальних бросков. Причём последний защитник «Нижнего Новгорода» выпустил на последней секунде первой половины и забил от щита. Команда встретила это улыбками и, судя по реакции самого бросавшего, для него такой исход тоже стал приятным сюрпризом.

Во второй половине команда Базаревича решила не ломать то, что работает и продолжила палить издали. Тем более, что к числу тех, кто отказывался промахиваться, примкнул ещё один нижегородец — Иван Стребков. Разыгрывающий отправил в цель четыре из четырёх. Примеру старших товарищей последовал и дебютант Лопатин. Его две «бомбы» увеличили отрыв до неприличных «+20» и окончательно сняли вопрос о победителе.

Российская команда в эмоциональном порыве ещё установила мощный исторический рекорд по реализованным трёхочковым броскам, который был равен 16 и был установлен в далёком 2009 году в игре против Турции. Новый теперь равен 19 попаданиям. У Эстонии не было никаких шансов.



Радость от победы растворилась в неопределённости от статуса следующего матча. Дело в том, что сегодняшняя игра Италии и Северной Македонии была отложена. Причина для нынешних времён более чем прозаичная — у трёх игроков македонской сборной положительный тест.

Россия вчистую проиграла никому не известным итальянцам. У нас совсем нет резерва? Сборная России, пусть и вторым составом, не должна так уступать никому не известным итальянским пацанам. Что-то нужно менять.

Итальянцы пока готовы, но до понедельника всё ещё может измениться. Главное, что сборная России показала уверенную игру в защите, нашла себя в нападении и легко победила. С такой игрой наших итальянцам точно стоит бояться.