Сборная России не дожала Италию. Ничего страшного – путёвка на Евро и так почти в кармане

Сборная Италии — обидчик сборной России. В феврале 2020 наша сборная в гостях крупно уступила в Неаполе. Тогда, конечно, никто даже представить не мог, что ответная игра состоится не только без болельщиков, но ещё и в «пузыре».

Россия вчистую проиграла никому не известным итальянцам. У нас совсем нет резерва? Сборная России, пусть и вторым составом, не должна так уступать никому не известным итальянским пацанам. Что-то нужно менять.

Итальянцы до встречи с россиянами должны были сыграть против Северной Македонии, но игру перенесли из-за положительных тестов на коронавирус в стане македонцев. В результате, тренерскому штабу сборной России пришлось выполнять «домашнюю работу», разбирая предыдущие матчи соперника.



Россияне же провели свой матч против Эстонии. К счастью, много сил парни Сергея Базаревича не потратили — в более-менее равной борьбе прошла лишь первая четверть, после чего прибалты прочувствовали на себе всю мощь дальнобойной артиллерии соперника, в первых рядах которой были Андрей Воронцевич и Евгений Бабурин.

Сборная России установила мощный исторический рекорд! У Эстонии не было никаких шансов Наша национальная команда уверенно движется к выходу в основную стадию Евробаскета.

Именно капитан и вице-капитан сборной России вывели из спячки нападение команды уже в игре с Италией. И снова дальними бросками. До этого нападение наших вязло в защитных построениях соперника, который в свою очередь потихоньку начинал отрываться в счёте. Серия потерь только играла на руку итальянцам. Если за всю первую половину первого матча их у нас было три, то к середине первой десятиминутки с Италией случилось уже пять.



Впервые лидерство в счёте россияне вышли только на последней минуте первой четверти. Станислав Ильницкий вышел со скамейки и пошёл в тягучий проход, завершив его набранными очками из под кольца. Капитан «Локомотива-Кубани», кстати, не играл в первой игре против Эстонии и заменил в составе форварда «Зенита» Владислава Трушкина.



Невысокая результативность и плотная борьба — всё это продолжилось и после стартовой четверти. Соперники много мазали, не могли найти свой бросок с дистанции, а потому на первый план вышла борьба за отскок. И тут у Италии нашёлся свой козырь. Центровой Амедео Тесситори регулярно выигрывал борьбу и пополнял свою (и командную) копилку очками второго шанса. Именно активность центрового «Виртуса» обеспечила его сборной пятиочковое лидерство в счёте перед большим перерывом.



После перерыва характер матча совсем не изменился. По-прежнему каждое набранное очко давалось обеим командам с большим трудом. Вдобавок ко всему арбитры не реагировали на незначительный контакт, в результате чего общая жёсткость была на высоком уровне.

Россия выгрызла важнейшую игру у македонцев. Всё остальное неважно Сборная России показала баскетбол не лучшего качества, но есть главное — результат.

Андрей Воронцевич, несмотря на полгода без баскетбола, старался приносить пользу на каждом сантиметре площадки. В защите вычищал подбор и менялся при заслонах, а в нападении с удовольствием участвовал в организации, внося спокойствие и органичность.



Сборная России забила Эстонии 19 трёхочковых и установила личный рекорд. Днями ранее у нас всё получалось и это сильно упрощало игру. Во втором матче в пузыре команда Базаревича в который раз доказала, что бросок — оружие неуправляемое. Единственный игрок, кому удалось попасть больше одного раза, стал Евгений Бабурин. Ни о каких рекордах речи и быть не могло. Вдобавок ко всему, россияне непозволительно много для столь равной игры мазали с линии штрафных.



Итальянцы не дали ни одного шанса на рывок. Амедео Тесситори продолжал разрывать «краску», наколотив почти половину очков команды — 27 очков. За несколько минут разница вроде бы съёжилась до четырёх очков, но Марко Списсу предательски почувствовал уверенность и дважды положил мяч в цель издали.



За 20 секунд до конца Воронцевич после тайм-аута дальним броском сократил отставание до «-3». Однако владение оставалось у соперника, который не только забил штрафной, но и ещё забрал мяч после собственного промаха. Это поставило крест на и без того невысоких шансах отыграться и побороться за первое место в группе. Итоговый счёт 66:70. Итальянцы одерживают третью победу и гарантируют себе лидирующую позицию.



Для России ничего критического не случилось, хотя проигрыш итальянцев неприятен. Из группы квалификации выходят три команды. Команда Сергея Базаревича идёт второй с балансом 2-2, опережая Эстонию (1-2) и Северную Македонию (0-2). Одна победа над андердогами Эстонией или Северной Македонией гарантирует России путёвку на Евробаскет. Теоретически можно даже дважды проиграть, что вряд ли случится, несмотря на экспериментальный состав сборной во время «окон» ФИБА.

ФИБА заставляет Россию играть вторым составом. Нас разменяли в конфликте с Евролигой Упёртость международной федерации превращает квалификацию Евробаскета-2021 во второсортный фарс. Подумать о болельщиках? Нет, не слышали.

Основную задачу Россия сделала в игре с Эстонией, которую ни в коем случае нельзя было проигрывать. Путёвка на Евро уже почти в кармане команды Базаревича. Итоговое место в группе не столь важно, учитывая игру неоптимальным составом при текущем формате квалификации, где возможны даже победы откровенных аутсайдеров Дании над Литвой или Швейцарии над Сербией.