«Гном и карлик». Удивительная история самого низкорослого победителя конкурса данков НБА

Спад Уэбб чувствовал себя как рыба в воде в вотчине гигантов. Колотил сверху даже через игроков на полметра выше.

Энтони Джером Уэбб, более известный как Спад Уэбб, — самый низкорослый победитель конкурса данков в истории НБА.

170-сантиметровый разыгрывающий выиграл соревнование по броскам сверху в 1986 году, удивив весь баскетбольный мир.

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Уэбб родился в бедной семье и хотел выбиться в люди с помощью баскетбола. Парень всегда был на порядок ниже своих сверстников, но желание заниматься любимым видом спорта это не отбило. Спад использовал скорость и прыгучесть, чтобы переиграть других детей, а позже и взрослых. Попутно пришлось натерпеться не самых приятных высказываний окружающих вроде «Эй, коротышка», «Ростом не вышел», «Ды ты просто гном и карлик». и тому подобное. Однако в конечном счёте Спад заставил всех уважать себя.

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Во время выступления в NCAA за университет штата Северная Каролина Уэбб в среднем набирал 10,4 очка и 5,7 передачи за игру, постоянно участвовал в конкурсе по броскам сверху. Перспективы Уэбба перед драфтом НБА 1985 года считались неутешительными. Ожидалось, что низкорослого парня не выберут и он поедет выступать в Европе. Не исключался вариант и с переходом в выставочную команду «Гарлем Глобтроттерс», но никак не игра на высоком уровне в НБА. Низкорослого баскетболиста под 87-м пиком выбрали «Детройт Пистонс», после чего он оказался в «Атланта Хоукс».



Уэбб прижился в НБА, несмотря на весь скептицизм. Отыграл в лиге 13 сезонов со средними показателями 9,9 очка, 5,3 передачи и 2,1 подбора, завершив карьеру в 1998 году в 35-летнем возрасте. Кроме «Атланты», Спад выступал за «Сакраменто Кингз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Орландо Мэджик». Лучшие годы приходятся на период в «Кингз», когда разыгрывающий покорял двузначную среднюю результативность 4 сезона кряду (максимум 16,0 очка в сезоне-1991/1992) и несколько раз выдал перфомансы 30+ очков. Успехи Уэбба открыли путь в НБА ряду низкорослых по меркам баскетбола игроков. В частности, в 1987 году на драфте был выбрал 160-сантиметровый Маггси Боггс. В 1998 году в лигу пришёл 165-сантиметровый Эрл Бойкинс. Это два единственных баскетболиста в истории НБА, которые были ниже Спада Уэбба. Но в лиге достаточно часто начали появляться и другие «малыши» ростом 170-180 см, что можно отнести к «эффекту Уэбба».

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Что выделяет Спада Уэбба на фоне всех коротышек НБА (под это понятие подпадают баскетболисты ниже 6 футов или 183 см)? Конечно же, победа в конкурсе данков. Самим фактом участия в контесте Уэбб сделал нечто немыслимое, посягнув на вотчину гигантов. И чувствовал себя он там как рыба в воде. Соперником Уэбба в борьбе за победу в конкурсе данков 1986 года был легендарный одноклубник по «Хоукс» 201-саниметровый Доминик Уилкинс. Спад сказал Уилкинсу, что вообще не готовился к соревнованию. Умышленно ввёл легенду в заблуждение. На конкурсе Уэбб забивал данки на любой вкус — одной и двумя руками, с разворотом на 360 градусов, реверс-данки, вколачиванием сверху с набросом от щита.

Главный тренер «Атланты» Майк Фрателло заявил: «Спад как бы обманул Доминика. Он сказал Уилкинсу, что вообще ничего не готовил. Уилкинс думал, что для победы ему хватит стандартного набора данков из его арсенала».



Доминик ошибся. На предыдущем данк-контесте Уилкинс победил легендарных Майкла Джордана и Джулиус Ирвинга, но в 1986-м был вынужден пасть перед 170-сантиметровым одноклубником.

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Уэбб радовал зрителей яркими моментами и в матчах НБА. Спад весил всего 60 кг, но при этом его вертикальный прыжок достигал 127 см. Неудивительно, что Уэбб ставил сверху даже через самого высокого игрока в истории НБА 231-сантиметрового Мануте Бола, который был выше него на более чем на полметра (61 см, если быть точным). Запредельная прыгучесть и низкий вес позволяли Спаду творить чудеса.



Уэбб продолжил оказывать влияние на продвижение низкорослых игроков и после завершения карьеры. Спустя 20 лет после победы на конкурсе данков Спад тренировал 175-сантиметрового Нейта Робинсона, который в итоге трижды выиграл контест (2006, 2009, 2010). Уэбб сам покорил выдающееся достижение в XX веке, а позже приложил руку к ещё одному в XXI. Спад Уэбб и Нэйт Робинсон — единственные в истории НБА баскетболисты ростом ниже шести футов (183 см), которые выиграли конкурс данков.

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НБА отдала должное заслугам Уэбба. В 2010 году он был судьёй конкурса данков в Далласе. В этом городе контест проводился впервые с 1986 года, когда победителем стал Спад. В настоящее время 57-летний Уэбб является президентом баскетбольной команды «Техас Леджендс», фарм-клуба «Даллас Маверикс» в G-Лиге. К слову, забивать сверху Уэбб не разучился даже в столь почтенном возрасте и иногда даёт мастер-класс по данкам более молодым игрокам.