Обменяют звёзд, разберут именитых свободных агентов. Масса громких событий до старта НБА

22 декабря 2020 года — важная дата в календаре каждого поклонника баскетбола. Новый сезон НБА должен стартовать несмотря на все сложности, которые обрушились на мир в уходящем году. Громких новостей перед стартом хватало. Сначала «Лейкерс» мощно укрепились чемпионский состав, а после контракты переподписали главные звёзды клуба Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Последний вообще сделал это аж на пять лет и, кажется, вполне доволен своей ролью в организации.

Весь мир также дождался во многом бесполезного обмена Расселла Уэстбрука на Джона Уолла, а ещё удивлялся очередному громадному контракту Гордона Хэйворда. В это же время ньюсмейкерами также выступали «Бруклин Нетс», звёзды которого Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг оправились от своих операций и, по их же словам, готовы к большим свершениям. Ирвинг всё ещё не разобрался со своими тараканами в голове. В какой-то момент заявил, что не будет общаться с представителями СМИ весь сезон и обидел Леброна словами, что Дюрант его первый партнёр, которому можно наконец-то доверить последний бросок. Король не стал скрывать, что слова его задели.



Но всё вышеперечисленное уже случилось. До старта сезона ещё есть время, а неразрешённых вопросов осталось немало. «Чемпионат» выделяет самые важные.

Будущий клуб Джеймса Хардена

Его называют лучшим атакующим специалистом не только в нынешней НБА, но и за всю историю. Когда-то он покинул «Оклахома-Сити Тандер», чтобы выйти из тени Дюранта и Уэстбрука. Харден хотел быть альфа-самцом и он им стал, превратив «Хьюстон Рокетс» в силу, претендующую на титул. Но претендовать и подниматься на самый верх — это совсем разные вещи. Борода получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, дошёл до финала конференции, упёрся в потолок, начал менять партнёров, разрушая выстроенную систему.



В результате в плей-офф 2020 «Хьюстон» стал посмешищем, выступление которого назвали бы главным провалом, если бы не было «Клипперс». Дружба с Уэстбруком закончилась и, судя по слухам, Харден вообще не хочет больше играть в команде, для которой он является всем. Американские инсайдеры рассказывают о токсичной атмосфере в раздевалке «Ракет», а журналисты небезосновательно обзывают команду «Никс» с юга».



Харден хочет обмена. Он желает перебраться туда, где готовы бороться за чемпионство. Прямо сейчас таких мест два: «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс». В первом случае обмену не рада одна из звёзд (Ирвинг), а во втором не хотят отдавать за Джеймса своих лидеров Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида. Удивительно, что это говорит бывший генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори, который много лет работал в Техасе и восхищался Харденом.

Отказался от рекордной зарплаты в истории и прогорел. Печальная ситуация Джеймса Хардена Борода хотел слишком многого. В итоге остался как без больших денег, так и без шансов выиграть чемпионский титул НБА.

Проблема Бороды в том, что у него действующий контракт с зарплатой более $ 41 млн в год, и просто так его не обменять. Кажется, понимая всю неразрешимость ситуации, спортсмен поддался эмоциям. Харден не прибыл вовремя в тренировочный лагерь, решив потусоваться на дне рождения известного рэпера. Он опоздал к общему сбору на два дня, но вряд ли это как-либо отразится на его статусе. Всем своим поведением Джеймс доказывает, что хочет оказаться в другом клубе. Вполне возможно, терпение руководства «Рокетс» скоро закончится. По данным The Athletic, на Бороду уже претендуют «Миннесота», «Нью-Орлеан» и «Клипперс», а не только ранее упомянутые «Бруклин» и «Филадельфия». Также приписывают интерес со стороны «Бостон Селтикс» и даже «Голден Стэйт Уорриорз».

Контракт Янниса Адетокунбо

Главный вопрос до старта сезона: сможет ли «Милуоки Бакс» подписать на длительный супермаксимальный свою главную звезду?



Яннису Адетокунбо на днях стукнуло 26. Он в расцвете сил и точно входит в пятёрку лучших игроков НБА прямо сейчас. Два главных факта из его биографии: он очень трудолюбивый и родом из бедной семьи эмигрантов, переехавших из Нигерии в Грецию. Ему предлагают подписать контракт на 228 миллионов долларов, а он пока этого не делает. Почему?



Яннис хочет побеждать. Его «Бакс» уже два сезона подряд буксуют в плей-офф, хотя в регулярном чемпионате они смотрятся едва ли не лучше всех. Этот диссонанс, очевидно, расстраивает грека. Летом ему обещали Богдана Богдановича, но тот в последний момент отправился в «Атланту Хоукс», а в «Милуоки» приехал только Джру Холидэй.

Хитрый план в действии. Леброн переманивает в «Лейкерс» самого ценного игрока НБА Джеймсу и Энтони Дэвису придётся сильно ужаться в зарплате. Но переход Янниса Адетокунбо того стоит.

Даже партнёры по команде очень ждут той самой заветной подписи под пятилетним контрактом с клубом. На день рождения они подарили ему ручку, открыто подталкивая к действию. У Адетокунбо ещё один год серьёзного контракта на $ 27 млн, так что торопиться он не обязан. Следующим летом он станет свободным агентом и сможет подписаться с любым клубом. Понятно, что до момента официального объявления о новом контракте, слухов вокруг этой темы будет масса. Но всё-таки в этом году дедлайн по продлению истекает 21 декабря. Яннис намекает на приверженность организации «Бакс» и городу Милуоки. Не исключено, что подпишет «супермаксималку» в течение ближайших полутора недель. Скорее всего, будет тянуть с решением до последнего.

Свободные агенты

Джей Ар Смит победил с «Лейкерс» в чемпионате, и это для него уже второй титул. Защитнику 35 лет, и сейчас он страстно увлечён сноубордом. Однако официального завершения карьеры не было, а потому после отдыха в горах старина Смит вновь сможет помочь кому-то из претендентов.



Кайлу Корверу весной стукнет 40, но внешне это точно никак не проявляется. Он уже давно знает, что может делать лучше других. Ролевик с подобным опытом точно будет пользоваться спросом. Особенно учитывая его авторитет. Недаром же именно Корвер удостоился чести встречи с папой римским для обсуждения злободневных вопросов общественной жизни.



А вот на Диона Уэйтерса вряд ли будет большой спрос. Четвёртый номер драфта 2012 года никак не может найти себя, его кидает по разным командам. Он вроде бы стал чемпионом с «Лейкерс» и удостоился лестных слов от самого Леброна Джеймса, но все вокруг понимают, что реальной ценности баскетболист не представляет. Может быть, в качестве талисмана?

К Леброну едет топ-снайпер, «Майами» сорит деньгами. Мощный старт трансферного рынка НБА Ходы «Лейкерс» поистине впечатляют, и это только начало. В первый день заключено множество громких сделок.

Эрсан Ильясова должен был стать частью обмена, в котором Богдан Богданович сменит «Сакраменто Кингз» на «Милуоки Бакс». В результате сделка сорвалась, а «олени» отчислили турка, который в 33 года вполне готов играть значимую роль в любой команде.



У всех поклонников НБА также всё ещё есть шансы на то, чтобы увидеть в деле Джамала Кроуфорда. Он вроде бы уже перестал играть, как летом его неожиданно подписал «Бруклин». Правда, в первой же игре снайпер получил травму, отыграв меньше пяти минут. И это главная проблема для возвращения баскетболиста. В марте ему стукнет 41, а его игровой стиль предполагает много перемещений и рывков, на которое тело уже попросту не готово. Хотя заинтересованность в возвращении Джамала в «Нетс» выражал сам Кевин Дюрант. Возможно, ближе к началу сезона Кроуфорд получит контракт. В любом случае на рынке свободных агентов ещё остаются именитые игроки, которые должны трудоустроиться в ближайшее время.

Обмены звёзд

Есть вероятность, что до начала нового сезона прописку сменят ряд звёзд. Главным желающим обмена уже давно выступает Кевин Лав, которому грустно в «Кливленде». Он приходил туда в статусе звезды, а сейчас погряз в руинах, оставленных после ухода Леброна.



Блэйк Грифин ещё несколько сезонов назад считался полноценной звездой, а сейчас его вряд ли захочет кто-то чисто по спортивным соображениям. Его гигантская зарплата в $ 37 млн за сезон никак не сопоставляется с игрой, а потому «Детройту» будет невероятно сложно обменять форварда. Но недавний обмен Джона Уолла доказывает, что сбросить плохие контракты реально. У Блэйка соглашение более дешёвое и действует всего два года. Не исключено, что Гриффин уйдёт куда-то в качестве части громкой сделки. Например, если понадобится третья команда для проведения обмена Джеймса Хардена.

Худший контракт НБА сброшен. «Вашингтон» празднует, «Хьюстон» терпит крах Громкий обмен Расселла Уэстбрука на Джона Уолла выгоден только столичному клубу. Техасцы усугубили и без того плачевную ситуацию.

Есть ещё пара звёзд, которые в теории могут быть обменяны в любую минуту при условии хорошей компенсации. Речь о Демаре Дерозане и Ламаркусе Олдридже из «Сан-Антонио Спёрс». Организация явно выжидает момент и не делает резких движений на рынке. Но невыход в плей-офф впервые за 22 года однозначно сильно бьют по амбициям руководства. Неприкасаемых в «Спёрс» точно нет, и это значит, что в любой момент может быть запущен механизм перестройки коллектива.



Деррик Роуз («Детройт Пистонс»). Аарон Гордон («Орландо Мэджик»), Виктор Оладипо и Майлз Тёрнер («Индиана Пэйсерз») — другие доступные для обмена звёзды лиги. Главное, чтобы клубам поступило интересное предложение. Тогда трансфер однозначно состоится. Как минимум несколько перечисленных исполнителей должны обменять, иначе НБА не будет похожа на саму себя.

Без болельщиков?

Коронавирусная повестка актуальна и по сей день. НБА отлично сработала летом, организовав «пузырь», в котором прошли игры плей-офф. Теперь лиге придётся сложнее. Команды будут летать, а где-то и вовсе хотят разрешить приходить болельщикам. Пока таких команд немного. В частности «Кливленд Кавальерс» планировал организовать посещение нескольких сотен своих болельщиков. «Юта Джаз» ставит цель в 1,5 тысячи зрителей, а «Торонто Рэпторс» на какое-то время станут американской командой, переехав из Канады в Тампу.

«Мы сделали это!» Игроки НБА рады победе Байдена. Их зарплаты урежут на сотни миллионов Леброн Джеймс и другие звёзды лиги не учли, что Джо закрутит им гайки похлеще Трампа. Как минимум в финансовом плане.

Большинство команд вынуждено придерживаться правил своих штатов, а потому многие из них уже выступили с официальными обращениями, в которых заявили о начале сезона без зрителей. При этом некоторые клубы — такие как «Сан-Антонио Спёрс» — поставили себе цель, чтобы начать 2021 год со зрителями на трибунах.