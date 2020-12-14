Суперкоманда в зарождении. «Майами» смело идёт на восстановление величия

«Хит» очень не хватает суперзвёздной мощи. Джеймс Харден – именно то, что нужно франшизе из Флориды.

Самое странное межсезонье в НБА не торопится заканчиваться. Точнее, оно закончится через неделю, а внутренних интриг по-прежнему хоть отбавляй. Кайри Ирвинг всё ещё ведёт войну со здравым смыслом, стараясь игнорировать журналистов и делая пространные заявления. Яннис Адетокунбо никак не может подписать с «Милуоки Бакс» самый большой контракт в истории НБА на $ 228 млн. Но хуже всего дела обстоят у Джеймса Хардена, который был отправлен на карантин после тусовок в ночных клубах.

Собственно, Харден всем своим видом показывает, насколько он не хочет выступать за «Хьюстон Рокетс». Он попросил об обмене ещё в ноябре, но обменять одного из лучших снайперов лиги с гигантской зарплатой оказывается не так просто.

Понятно, что «Рокетс» прорабатывают варианты обмена. Контракт Бороды будет действовать ещё два года, а потому клуб постарается получить за свою звезду максимально возможную выручку. Проблема, как выяснилось, ещё и в том, что далеко не все клубы заинтересованы в приглашении Хардена. Всё заключается в игровой манере защитника, который не любит расставаться с мячом, много бросает, зачастую ломая все тренерские системы. Точнее, для него нужна особая система.

Изначально Джеймс поставил своей команде одно условие. Если верить инсайдерам, то главная звезда «Хьюстона» попросила обменять его в «Бруклин». Трейд не состоялся и, видимо, предметно даже не обсуждался, потому как звезда «Нетс» Кайри Ирвинг выразил нежелание играть вместе с Харденом. Его напарник Кевин Дюрант, похоже, принял эту позицию.

Сейчас Харден расширил список клубов для возможного перехода. Как утверждают источники, к уже упомянутому выше «Бруклину» добавились «Милуоки Бакс», «Филадельфия Сиксерс» и «Майами Хит».

Обменяют звёзд, разберут именитых свободных агентов. Масса громких событий до старта НБА Затишье последних недель не значит, что топ-трансферы закончились. Всё самое интересное ожидается перед началом чемпионата.

Изначально вариант с «Хит» выглядел маловероятным. Всё-таки команда с этим составом только что играла в финале НБА и показала свой высокий потенциал. Более того, в «Майами» очень высокая игровая дисциплина, в которую вписать стиль Хардена кажется нереальным.

Но именно из Флориды пришли новости о наибольшей заинтересованности в обмене. Говорят, сразу несколько высших управленцев «Хит» не разделяют общего скептицизма и всерьёз настроены на обмен. Более того, уже появились новости о том, что в сделке должен участвовать Тайлер Хирроу, вокруг которого выстроят удовлетворяющий «Рокетс» пакет. Новичок, фантастически игравший в плей-офф и влюбивший в себя болельщиков.

Тайлер Хирроу Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Боссы «Майами» руководствуются простой истиной. Если это один из лучших игроков НБА и он прямо сейчас готов к обмену, то значит, нужно приложить все усилия, чтобы он перешёл в клуб. В конечном счёте никто не гарантирует прогресса Хирроу сравнимому с тем, что все видели в дебютном сезоне. А Харден — это гарантия суперзвёздного уровня. Немаловажным фактором является ещё и близкая дружба Джеймса Хардена и лидера «Хит» Джимми Батлера.

Распад топ-клуба НБА. «Хьюстон» зашёл в беспросветный тупик Именитую франшизу сгубили жадность владельца, а также чрезмерное потакание прихотям Уэстбрука и Хардена. Нужно начинать всё с чистого листа.

Переговоры точно не будут простыми. Каждая из сторон намерена гнуть свою линию. Вероятно, Хардену придётся надеть форму «Хьюстона» в предсезонке. Главный тренер «Рокет» Стивен Сайлас рассказал журналистам, что ждёт Бороду в начале недели.

За Сайласа, которого назначили на пост главного тренера в нынешнее межсезонье, недавно вступился бывший игрок НБА Стивен Джексон. Он жёстко раскритиковал Хардена за его поведение и не прошёл мимо самой актуальной темы в лиге прямо сейчас.

«Ситуация выглядит так, будто ты, Джеймс, не хочешь играть за нового тренера Стивена Сайласа. Это правда? И потом вы думаете, почему же темнокожий тренер сразу попадает в плохую ситуацию, как только получает работу в лиге? Посмотри на свои поступки, Джеймс. Крутой парень на твоем месте с удовольствием бы играл за темнокожего тренера, чтобы помочь команде стать успешной. Ты можешь построить команду вместе с другими крутыми парнями: Джоном Уоллом и Демаркусом Казинсом. Но вместо этого пока ты только бегаешь за рэперами», — сказал Джексон.

Подобная критика вряд ли найдёт реакцию со стороны Хардена. Но факт остаётся фактом — Джеймсу придётся какое-то время числиться в «Хьюстоне», пока не согласуют обмен. Дедлайн по продлению контракта с Адетокунбо истекает 21 декабря, после чего клубы начнут активнее выменивать Хардена.

Отказался от рекордной зарплаты в истории и прогорел. Печальная ситуация Джеймса Хардена Борода хотел слишком многого. В итоге остался как без больших денег, так и без шансов выиграть чемпионский титул НБА.

Однако «Майами» нацелен на сделку уже сейчас и, по данным Miami Herald, весьма близок к её заключению. Харден получает десятки миллионов долларов, «Хьюстон» постарается выжать максимум, чтобы не остаться у разбитого корыта после отъезда одного из лучших игроков НБА. Как бы то ни было, уже известны некоторые составляющие вероятного пакета.

«Майами» и «Хьюстону» необходимо учитывать финансовые ограничения НБА. «Хит» придётся отдать «Рокетс» игроков с общей зарплатой не менее $ 41,2 млн, которые Харден заработает в сезоне-2020/2021. Андре Игуодала ($ 15 млн за сезон) и Келли Олиник ($ 12,6 млн) должны быть включены в любое предложение «Майами» по Хардену.

Горан Драгич, Мейерс Леонард и Юдонис Хаслем переподписали контракты с «Хит» в межсезонье и не могут быть обмененными до 6 февраля, как и пополнившие команду свободные агенты Эйвери Брэдли и Морис Харклесс. Лучшим предложением «Майами» считается пакет вокруг Тайлера Хирроу, в который войдут Игуодала, Олиник, два игрока из группы Прешес Ачиува, Кендрик Нанн и Данкан Робинсон, а также пики первого раунда драфта 2025 и 2027 годов.

Казалось, что «Майами» перегрузил платёжную ведомость летом, что перекрыло путь к подписанию Адетокунбо через рынок свободных агентов. Однако никто не учитывал вероятность громкого обмена, в котором некоторые раздутые контракты можно сбросить. Харден – суперзвезда НБА. «Хит» очень не хватает звёздной мощи, за исключением Батлера. Хирроу, Ачиува, Нанн и Робинсон – перспективные молодые игроки, но без суперзвёздного потенциала. Более того, по-настоящему ценным из них кажется только Хирроу, остальных невосполнимой потерей подавно не назовёшь.

К Леброну едет топ-снайпер, «Майами» сорит деньгами. Мощный старт трансферного рынка НБА Ходы «Лейкерс» поистине впечатляют, и это только начало. В первый день заключено множество громких сделок.

«Майами» — франшиза НБА, которая как никто другой знает, что титулы выигрывают суперкоманды. Шакил О’Нил, Дуэйн Уэйд, Гэри Пэйтон, Алонзо Моурнинг, а затем Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд, Крис Бош и Рэй Аллен принесли «Хит» в общей сложности три титула в XXI веке. Сейчас происходит зарождение новой суперкоманды, первой в «Хит» после эпохи Леброна. Батлер, Харден, Драгич (и, возможно, ещё один позже выменянный или подписанный игрок с опытом Матча звёзд) – очень солидный костяк, который как минимум обязан обыгрывать всех в Восточной конференции. А уж в финале НБА может случиться что угодно, не важно, кто выйдет туда от Запада.

В одном можно не сомневаться: опытный президент «Майами». Пэт Райли очень хорошо умеет выжимать максимум из таланта в ростере и знает, как заставить команду побеждать в решающих матчах. Аналогичное можно сказать и про главного тренера Эрика Споэльстру. «Хит» — системная организация, которая способна использовать Хардена наилучшим образом, чего не удалось сделать «Рокетс».