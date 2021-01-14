Самый масштабный обмен в истории НБА — чистая авантюра. Почему «Нетс» зря взяли Хардена

Никаких гарантий завоевания титула у «Бруклина» нет даже близко. «Хьюстон» тоже рискует остаться в пролёте.

В НБА завершилась одна из главных мыльных опер сезона-2020/2021 — «Хьюстон Рокетс» наконец-то обменял защитника Джеймса Хардена. Оказалось, что ускорить процесс могло всего одно категоричное заявление Хардена о том, что франшиза безнадёжна, а одноклубники плохие. Джеймс не сдержался после проигрыша «Лейкерс», после чего не прошло и суток, как вариант обмена был найден.

Новый клуб Бороды — «Бруклин Нетс». Был вариант перехода в «Филадельфию Сиксерс» к хорошо знакомому президенту Дэрилу Мори. «Сиксерс» были готовы отдать Бена Симмонса и Тайриза Макси, но «Хьюстон» счёл пакет «Бруклина» более качественным. Без знакомых лиц на новом месте Харден не останется. Речь не только об экс-одноклубнике по «Оклахома-Сити Тандер» Кевине Дюранте, но и помощнике главного тренера Майке Д’Антони, который последние несколько лет безуспешно пытался бороться с Бородой за титул во главе «Рокетс».

В сделке также задействованы «Индиана Пэйсерз» и «Кливленд Кавальерс». «Нетс» за Хардена пришлось отдать 11 активов — это рекорд НБА за одного игрока. Полностью самая масштабная сделка в истории выглядит следующим образом.

«Рокетс» получают:

«Нетс» получают: Джеймс Харден.

«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.

«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс. Виктор Оладипо , Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).Карис Леверт, пик второго раунда.Джарретт Аллен, Торин Принс.

Отказался от рекордной зарплаты в истории и прогорел. Печальная ситуация Джеймса Хардена Борода хотел слишком многого. В итоге остался как без больших денег, так и без шансов выиграть чемпионский титул НБА.

Сразу же стоит сказать, что обмен Хардена в «Нетс» повышает и без того высокую планку ожиданий от франшизы. Теперь любой результат, кроме завоевания титула, будет считаться провалом. Главный вопрос сделки заключается в следующем: не навредили ли «Нетс» сами себе, выменяв Хардена?

Потенциальные риски обмена очевидны. В «Бруклине» собрались три суперзвезды НБА со сложными характерами. Особенно трудными личностями являются Харден и Ирвинг, которым как-то придётся делить мяч на площадке. Конечно, если они будут играть вместе. Кайри самовольно покинул расположение «Нетс» и занимается непонятно-чем – от посещения вечеринок без маски до участия в политических Zoom-конференциях. Игроку грозит штраф $ 460 тыс. за каждый пропущенный матч за пренебрежение протоколами НБА по коронавирусу. Похоже, Кайри это не сильно волнует. После обмена Хардена в американских СМИ появилась информация, что Ирвинг готов полностью пропустить сезон-2020/2021.

Возможно, невозвращение Ирвинга даже не худший сценарий для «Нетс». «Токсичного» игрока лучше держать подальше от раздевалки. Что будет, когда (или если) Кайри вернётся обратно? Всё-таки клуб ведёт закулисную работу по его возвращению. Стороны поддерживают какой-то контакт, пусть даже через посредников. Вполне вероятно, в какой-то момент проблемного разыгрывающего заставят прибыть в расположение клуба. И вот здесь есть риск начала крупных проблем.

Дело не только в сложностях по распределению мяча с Харденом и Дюрантом. Ирвинг изрядно испортил свою и без того плохую репутацию. Партнёры по команде не считают его авторитетом. Для них он скорее неадекватный человек и образец непрофессионализма. Отвернулся от Кайри даже Кевин Дюрант, который перестал общаться и ладить с уже бывшим другом. Сам Ирвинг тоже наплевательски или пренебрежительно относится ко всем остальным, в том числе к главному тренеру «Нетс» Стиву Нэшу.

«Кайри на самом деле не стоит всей той драмы, которая происходит вокруг него. Думаю, ему стоит завершить карьеру. Ему необходимо объявить об уходе уже сегодня. Очевидно, что у Кайри больше нет желания играть в баскетбол», — заявил эксперт Стивен Эй Смит, который ранее был лоялен к «Бруклину» и прогнозировал, что дуэт Дюранта и Ирвинга сыграет в финале НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Умышленно заблокировали трансфер третьей звезды. Странное поведение Ирвинга и Дюранта Сезон ещё не начался, а Кайри и Кевин уже начали свои чудачества. «Бруклин» точно серьёзный претендент на титул?

Непонятно, какие ещё выходки ждать от Кайри на площадке, но совершенно ясно одно — наличие такого человека в раздевалке является бомбой замедленного действия для команды, которая рассчитывает стать чемпионом.

И всё же допустим, что Ирвинга вдруг удастся образумить и он не устроит серьёзных конфликтов внутри коллектива (хотя это маловероятно). У «Нетс» будут три исполнителя топ-уровня: Дюрант, Ирвинг и Харден. При этом хороших ролевиков просто не осталось. «Бруклин» отдал всех ценных второплановых исполнителей, которые во многом определяли игру команды. Конечно, не считая пропускающего сезон из-за травмы крестообразных связок Спенсера Динуидди.

Карис Леверт — сильный атакующий защитник, который оказался в «Индиане». Этот парень может выдавать перформансы с 30-40+ очков результативности, если ему доверяют. В «Пэйсерс» с этим проблем не будет. Карис, вероятно, станет ведущим скорером команды и отлично поможет Домантасу Сабонису, Малкольму Брогдону и Майлзу Тёрнеру. Леверт был второй опцией после Дюранта, когда не играл Ирвинг. «Нетс» потеряли исполнителя, набиравшего 18,5 очка, 6,0 передачи и 1,1 перехвата. Леверт — лучший в команде по передачам и перехватам, если не считывать статистику Ирвинга (6,1 передачи, 1,6 перехвата) за короткий сыгранный отрезок в нынешнем сезоне.

Джарретт Аллен — машина по производству дабл-даблов (11,2 очка, 10,4 побора и 1,6 блок-шота). Молодой 22-летний центровой пригодится перестроечной франшизе «Кливленд Кавальерс». «Нетс» лишились лучшего подбирающего и блокирующего. Проблемы под кольцом будут огромные.

Торин Принс по статистике кажется не таким уж классным игроком, однако в протоколе не отражается мастерская защита этого исполнителя на периметре. Итого: «Нетс» рискуют просесть в защите под кольцом и на дуге, на подборах и в скорерской эффективности второго звена. В команде остался снайпер Джо Харрис (51,5%), который, кроме броска, ничего ценного на площадке не предлагает. Вероятно, Джо придётся поступиться в этом аспекте. Харден будет много атаковать. Харрис — человек, у которого он отберёт больше всего попыток.

Рыночная ценность взлетела мгновенно. Джеймс Харден исторически ударно начал сезон НБА Запросивший обмен Борода не пользовался спросом в лиге. Теперь-то ситуация изменится.

При этом «Нетс» не просто потеряли всех ролевиков, но и закрыли возможность подписать на их место новых ценных исполнителей. Счёт налога на роскошь увеличился с $ 40 млн до $ 70 млн. Можно взять только каких-то малозначимых никому неизвестных игроков на исключения и минимальные контракты. Также придётся добирать ротацию представителями G-Лиги.

Кроме того, «Бруклин» отдал множество драфт-пиков. В течение семи лет «Нетс» не светит выбор молодых топ-проспектов. «Хьюстон» заберёт все высокие пики, даже если Харден, Дюрант и Ирвинг не уживутся вместе, франшиза «Нетс» быстро развалится и уйдёт в перестройку.

Генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс очень долго разгребал последствия обмена стареющих звёзд Кевина Гарнетта и Пола Пирса из «Бостон Селтикс» в 2013 году. Тогда «Бруклин» тоже заложил своё будущее, отдав генеральному менеджеру «Бостона» Дэнни Эйнджу 4 высоких драфт-пика (два из которых превратились в Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна). Сейчас обмен с «Селтикс» выглядит детскими шалостями по сравнению с компенсацией за Хардена.

Конечно, Джеймс пока не регрессировал, как Гарнетт и Пирс на момент перехода в «Нетс». Однако у 31-летнего Бороды осталось совсем мало прайм-тайма. И далеко не факт, что удастся выиграть титул (или даже побороться за него) в этот период.

«Бруклин» будет иметь в составе трёх игроков на максимальных контрактах. Харден, Дюрант и Ирвинг получат суммарно $ 114,8 млн за сезон-2020/2021. Сумма превышает всю платёжную ведомость пяти команд НБА – «Нью-Йорк Никс» (92,1 млн), «Оклахома-Сити Тандер» (95,6 млн), «Шарлотт Хорнетс» (105,1 млн), «Сакраменто Кингз» (107,8 млн) и «Атланта Хоуксс» (114,7 млн). В общем, обмен Хардена — чистая авантюра для «Нетс». Вероятность провала куда больше вероятности успеха.

Для «Хьюстона» этот обмен тоже не является однозначной выгодой. Куруц — игрок для количества, который влияния на уровне НБА не оказывает. Оладипо и Экзам в последнее время пережили тяжелые травмы, последний до сих пор находится в лазарете и в ближайшее время главный тренер Стивен Сайлас на него может не рассчитывать.

Сезон под откос. Радость «Бруклина» была очень недолгой Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант имеют ограниченный запас энергии, а надёжной страховки звёзд не видно.

У «Рокетс» собирается какая-то сборная хронических травматиков. Джон Уолл не играл последние два года. Демаркус Казинс пропустил примерно столько же времени, если вынести за скобки эпизодическое появления в «Голден Стэйт». Оба уже не играют на уровне постоянных участников Матча звёзд, особенно порвавший ахилл и «кресты» Казинс. Есть большие сомнения, что «Рокетс» удастся выйти в плей-офф в этом сезоне. Лидером команды должен стать претендующий на звание самого прогрессирующего игрока сезона Кристиан Вуд, но всё-таки к элите лиги он не относится. Команда получила много драфт-пиков, но никакой гарантии их конвертации в будущих звёзд нет. Из очевидных плюсов для «Рокетс» можно выделить лишь моментальную разгрузку платёжной ведомости с перспективами тратить ещё меньше в будущем, учитывая принятие истекающего контракта Оладипо на $ 21 млн. Известный своей жадностью владелец «Хьюстона» Тилманн Фертитта должен быть доволен как минимум этим фактом.

Как ни парадоксально, самый масштабный обмен в истории НБА в конечном счёте может оказаться невыгодным для двух главных задействованных сторон. «Нетс» рискуют так и не выиграть титул, при этом оставшись без каких-либо перспективных активов на семь лет. «Хьюстон» может застрять на уровне посредственности на долгие годы. Всё-таки Харден титул для команды не выиграл, но хотя бы постоянно обеспечивал участие в плей-офф.