Суперкоманда моментально заработала. Дюрант и Харден исторически мощно начали в «Нетс»

И это к Кевину и Джеймсу ещё не присоединился Кайри Ирвинг. Что же будет дальше?

«Бруклин Нетс» — самая обсуждаемая команда НБА прямо сейчас. Чемпионы из «Лос-Анджелес Лейкерс»? Молодой и суперзвёздный Лука Дончич и его «Даллас Маверикс»? А может быть ещё один супер-дуэт из «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж и Кавай Леонард? Ну уж нет! Они этого очень хотели и наконец это случилось. Большое трио собралось в «Бруклине» снова.

Правда, первая попытка создания суперкоманды получилась неудачной. В 2013-м «сети» отдали так много, чтобы в их команде появились заметно сдавшие Пол Пирс и Кевин Гарнетт. Нынешняя ситуация также вызывает вопросы, но как говорится, кто не рискует, тот не выигрывает титулы.

Переход Джеймса Хардена положил конец его отношениям с «Хьюстон Рокетс». Именно в Техас он уехал из «Оклахома-Сити Тандер», чтобы стать самостоятельной звёздное единицей и выиграть титул. Первое получилось, а вот со вторым никак не складывалось. Теперь Борода решил объединиться с Кевином Дюрантом, с которым начинал карьеру в «Оклахоме» и с кем доходил до своего единственного финала НБА.

Самый масштабный обмен в истории НБА — чистая авантюра. Почему «Нетс» зря взяли Хардена Никаких гарантий завоевания титула у «Бруклина» нет даже близко. «Хьюстон» тоже рискует остаться в пролёте.

Удивительно, как преобразился Харден за несколько дней, в которые он не выходил на паркет и переезжал в новую команду. Доподлинно неизвестно, сколько килограммов баскетболист сбросил с предсезонки, картинки с которой стали поводом для шуток и оправданием для тех, кто слишком хорошо отдыхал на новогодних каникулах.

Первый матч после обмена Харден должен был провести против «Орландо Мэджик». Ослабленные огромным количеством травм «волшебники» проиграли пять январских матчей из семи и должны были бы стать отличной разминкой для воссоединившихся звёзд «Нетс».

Воссоединились, правда, ещё не все звёзды. Третья звезда клуба Кайри Ирвинг заблудилась где-то в чертогах своего разума и пропустила несколько матчей по личным причинам, попадая изредка на кадры с вечеринок. Судя по слухам из стана «Бруклина», защитника оштрафуют почти на миллион долларов и после карантинных мероприятий он снова сможет играть.

Борода ожидаемо вышел в старте. В НБА не принято оставлять звёзд такого калибра на скамейке, даже если они только-только начинают вливаться в команду и изучать комбинации. Хозяева начали с рывка 5:0, что было вполне ожидаемо в игре против ослабленного соперника. Однако после того, как «Орландо» ответил своим рывком 9:0, стало понятно, что никакой лёгкой прогулки сегодня у хозяев не ожидается.

Харден смазал свой первый бросок с игры и надолго закрылся, стараясь быть как можно более командным. Его старания в защите и большое количество обостряющих передач, наверное, удивили многих. Джеймс отыграл 7 минут и был заменён и за это время он так и не отметился набранными очками. С игры в первой четверти он так и не забил, зато заставил сфолить на себе соперника и реализовал два из двух с линии штрафного броска — есть первые очки в новой команде!

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Рыночная ценность взлетела мгновенно. Джеймс Харден исторически ударно начал сезон НБА Запросивший обмен Борода не пользовался спросом в лиге. Теперь-то ситуация изменится.

Уже во второй четверти Харден своим классическим евростепом набирает первые для себя очки с игры. Клубные соцсети рукоплещут звезде, а на площадке в это время вполне равная борьба.

Лидер «Орландо» Никола Вучевич на своих плечах тащил команду, не давая ей отставать от «Бруклина». Черногорскому центровому приходилось делать всё: защищаться, забивать из-за дуги, со средней, собирать подборы на обеих сторонах площадки. Со всеми задачами он справлялся на высочайшем уровне. Его усилия, вкупе с отличной игрой Терренса Росса и молодого разыгрывающего Коула Энтони, затащили матч в концовку.

Никола Вучевич отличился новым рекордом НБА

Хозяева же в какой-то момент сбились к простой игре. Тактика «отдай мяч Дюранту или Хардену» приносила результат. Кевин Дюрант пропустил сезон из-за тяжелейшей травмы ахилла, но сейчас это совсем незаметно. Он набирает очки любыми способами, а Джеймс Харден выглядит идеальным помощником.

«Бруклин» за весь матч отдал 24 результативные передачи, 14 из которых на счету звёздно-бородатого дебютанта. Харден во второй половине нашёл и бросок, исправно набирая очки. В результате к концу матча на его лицевом счету скопился трипл-дабл, а после уверенного исполнения серии штрафных в концовке, Борода стал первым игроком в истории НБА, сделавшим трипл-дабл с 30 и более очками в дебютном матче за клуб. Кроме того, у Джеймса отметился рекордом франшизы по ассистам в дебютном матче за команду.

Дюрант набрал рекордные в сезоне 42 очка. Кевин выдал девятую игру подряд с 25+ очками, что является новым рекордом в истории франшизы «Нетс». Он превзошёл Бернарда Кинга, который установил прежний рекорд в прошлом столетии (1979 год). Кевин Дюрант — третий игрок в возрасте 32 лет и старше, набравший в среднем 30+ очков за первые 10 игр сезона. Он присоединился к Элджину Бэйлору и Уилту Чемберлену, которые покоряли это достижение в минувшем веке.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Дюрант и Харден на двоих набрали 74 очка, что является рекордной результативностью за всё время их выступления с учётом периода в «Оклахома-Сити Тандер». Дюрант впервые набирает в среднем 30 очков за первые 10 игр сезона в своей карьере. Кевин и Джеймс поспособствовали набору 107 из 122 очков «Нетс» в первой совместной игре. Команда показала точность 14/19 (3/7 из-за дуги) после передач Хардена. Дюрант бросил 6/6 после пасов Хардена. Суперкоманда «Бруклина» моментально заработала. И это только начало.

«Нетс» одержали командную победу! И это с нами еще не Кайри Ирвинга. Надо же, было страшно», – признался Харден после матча.

Отказался от рекордной зарплаты в истории и прогорел. Печальная ситуация Джеймса Хардена Борода хотел слишком многого. В итоге остался как без больших денег, так и без шансов выиграть чемпионский титул НБА.

«Нетс» побеждают ослабленный «Орландо» в концовке 122:115. Суперигра от Дюранта и Хардена! Да, пока глобальных выводов не стоит. Во-первых, соперник был далеко не топовый. Во-вторых, возвращение Ирвинга может как усилить команду, так и пойти во вред из-за тараканов в голове Кайри. Однако Дюрант и Харден показали впечатляющий уровень взаимодействия на старте своего партнёрства в «Нетс». Кевин и Джеймс ранее выступали в «Тандер», но тогда Борода был далёк от прайма и статуса суперзвезды НБА. Сейчас у обоих игроков при помощи Ирвинга есть шанс разогнаться до предела, что, возможно, приведёт к завоеванию титула в конце сезона.