На Леброна навалилась череда неудач. О новом титуле можно даже не мечтать?

«Лос-Анджелес Лейкерс» потеряли форварда Леброна Джеймса, который выбыл на неопределенный срок с растяжением связок голеностопного сустава. Леброну получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Атланта Хоукс» (94:99) после контакта с игроком соперников Соломоном Хиллом. Некоторые баскетболисты «Лейкерс» обвинили Хилла в умышленном нанесении травмы Джеймсу. Вопрос дискуссионный, но Соломон действительно очень рискованно шёл на контакт.

«Ничто не злит и не огорчает меня больше, чем то, что я не могу помочь своим партнёрам по команде! Мне больно внутри и снаружи. Путь обратно к восстановлению начинается. Скоро вернусь, как будто никогда и не уходил», – написал Леброн на своей странице в «Твиттере» сразу после травмы.

Конфликт с Ибрагимовичем пошёл на пользу. Леброн не заметил «Голден Стэйт» на паркете Златан по-спортивному разозлил Джеймса и его напарников. Очень вовремя для «Лейкерс».

МРТ показала отсутствие перелома, но всё-таки фраза «неопределённый срок» должна внушать «Лейкерс» тревогу. Особенно с учётом уже более чем месячного пребывания в лазарете второго суперзвёздного исполнителя Энтони Дэвиса.



У «Лейкерс» шестое самое сложное расписание в оставшихся матчах регулярного чемпионата. Команда Фрэнка Вогеля пока находится на третьей строчке, но имеет всего на 3 поражения меньше, чем первая команда из зоны турнира плей-ин (7-10 место) «Сан-Антонио Спёрс». то есть существует реальный риск того, что «Лейкерс» придётся играть абсолютно ненужные матчи на выбывание до старта первого раунда плей-офф. Причём не серии до четырёх побед, а короткие противостояния с андердогами — до одной или двух побед (в зависимости от номера посева).



«Лейкерс» остаётся лишь верить в то, что Джеймс вернётся быстро. Леброн пропустил 5 игр подряд (или больше) всего 4 раза за свою карьеру. С Джеймсом на паркете (и без Дэвиса) «Лейкерс» опережают соперников на 7 очков за 100 владений в этом сезоне. Без Леброна чистая эффективность ростера падает до -3 за 100 владений.

Деннис Шрёдер, Монтрез Харрелл, Кайл Кузма, Маркифф Моррис, Тэйлен Хортон-Такер, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Алекс Карузо, Уэсли Мэттьюз, Марк Газоль — веры в этих исполнителей нет. Вероятно, «Лейкерс» были бы аутсайдером и боролись за высокий лотерейный пик, играй они с самого начала сезона таким составом без Дэвиса и Леброна.

У «Лейкерс» худшая серия в сезоне. Как Леброн собирается защищать титул? Похоже, нужно проводить кардинальную чистку состава. Джеймсу не привыкать – ранее он делал это многократно.

Команды Леброна Джеймса выдали результат 34-69, когда Король не играл. «Лейкерс» проиграли в одном матче в этом сезоне, когда Леброн не появился на паркете. Список неудач рискует пополниться. В ближайшей игре третьих на Западе «Лейкерс» ждёт выезд ко вторым «Финикс Санз» (27-13), которые ещё больше могут оторваться в таблице. Стоит переживать как минимум за место в топ-4, но вышеупомянутое попадание в турнир плей-ин тоже не такой уж нереальный сценарий для «Лейкерс».



Виден оптимистичный настрой Леброна в сделанном после травмы твите, но пока никакой конкретики по срокам восстановления нет. Джеймс на какое-то время даже остался в игре с «Хоукс» и забил трёхочковый. Таким образом Джеймс покорил результативность 10 очков в 1036-м матче подряд и продлил свою исторически рекордную серию, увеличив отрыв от второго Майкла Джордана (866 матчей подряд с 10+ набранных очков).



Как бы то ни было, серия с двузначной результативностью лишь одна малозначимая часть наследия Леброна, которая могла или может пострадать. Есть более глобальные вопросы той или иной степени важности в отношении Джеймса и «Лейкерс».



Травма означает вылет Леброна из гонки за MVP? Вполне вероятно, да. Короля и так почему-то не слишком котировали, хотя 36-летний форвард в одиночку держит «Лейкерс» в группе лидеров Западной конференции. При этом набирает 25,8 очка, 8,1 подбора и 8,0 передачи, а также с завидным постоянством штампует трипл-даблы и обновляет исторические рекорды лиги.



Официальный аккаунт НБА в «Инстаграме» буквально вчера опубликовал свою версию фаворитов на звание самого ценного игрока сезона. В топ-3 главных претендентов вошли центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, который уже забирал награду себе в прошлом чемпионате при весьма спорных обстоятельствах.

Леброн красиво отреагировал на явную несправедливость. Зря НБА пошла против Короля «Лейкерс» легко справились с «Наггетс», но сама игра отошла на второй план. Признание Адетокунбо MVP сезона – абсурд и неуважение к Джеймсу.

В последние дни начали активно вестись разговоры о том, что Леброн за карьеру должен был получить как минимум 8 наград MVP. По большому счёту, Джеймс уже около 15 лет является лучшим баскетболистом мира. Каждый год признавать его MVP — перебор, однако Король однозначно заслужил более 4 статуэток. Он сам не стесняется об этом говорить.

«Я считаю, что у меня должно быть больше четырех наград MVP. Но я не думаю об этом и не плачу. Я просто стараюсь стать MVP в следующем сезоне. Уверен, что многие великие игроки также считают, что заслуживают больше наград. В этом сезоне у меня снова есть шанс доказать, что я лучший», – сказал Леброн буквально за сутки до злополучной игры с «Хоукс».

Похоже, разговоры о Джеймсе-MVP поутихнут. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после недавней травмы из фаворита гонки превратился всего лишь в кандидата с пятыми лучшими шансами согласно тому же недавнему рейтингу НБА. Нечто подобное можно ждать и в случае Леброна.

Ещё один болезненный удар Джеймс может получить в другом направлении, связанном с наградами. У «Лейкерс» лучшая защита в НБА с приличным отрывом (оборонительный рейтинг 105,9, у второй «Филадельфии» 107,3). «Лейкерс» пропускают на 5,8 очков меньше за 100 владений, когда Леброн находится на площадке. Эта разница — вторая лучшая в НБА после центрового «Юта Джаз» Руди Гобера.

Леброн имел все основания рассчитывать на получение награды лучшему оборонительному игроку сезона. Именно этого приза не хватает в его коллекции. Вроде бы и мелочь, но речь об игровом наследии и гонке за звание величайшего в истории с Майклом Джорданом. Джеймс ранее уже обвинял НБА в необъективной системе определения обладателей индивидуальных наград.



Леброн отмечал, что в 2013 году ему не дали стать одновременно MVP и лучшим защитным игроком сезона. Это позволило бы Джеймсу повторить рекорд Майкла Джордана и Хакима Оладжьювона и стать третьим баскетболистом в истории, кто одновременно признавался MVP и лучшим по защите. Награда за игру в обороне отошла тогдашнему «большому» «Мемфис Гриззлис» Марку Газолю, который по итогам сезона попал только во вторую символическую пятёрку по защите, уступив другим «большим» — Жоакиму Ноа и Тайсону Чендлеру. В прошлом сезоне к Джордану и Оладжьювону присоединился Адетокунбо. Опять же, признание Янниса MVP и самым ценным по защите — очень спорное решение. Даже главный критик Леброна аналитик Скип Блэйлесс заявил, что Джеймс в прошлом сезоне заслужил стать MVP побольше Янниса.

У Леброна серьёзные проблемы. Над Королём потешается даже бывший напарник Кайри Ирвннг почувствовал слабость «Лейкерс» и сразу же воспользовался возможностью задеть Джеймса. Имеет право – «Бруклин» сейчас сильнее.

И наконец-то самый главный вопрос: о новом титуле Леброну можно даже не мечтать? Конечно, всё зависит от степени серьёзности травмы. Всё-таки Леброн обладает выдающейся долговечностью и «железным» здоровьем, так что вряд ли он не сможет помочь своей команде в плей-офф. Вопрос скорее по Дэвису, который лечится слишком долго и непонятно в какой форме подойдёт к решающим матчам (если вообще сможет играть). Тогда вступает в силу фактор помощи остальных игроков. Однако с трудом верится, что в плей-офф Леброн сможет положиться на Кузму, Харрелла, Шрёдера и остальных. Перед дедлайном на следующей неделе можно провести какие-то перестановки, однако кардинально в борьбе за титул они вряд ли помогут.

На Леброна навалилась череда неудач. Травма Дэвиса, а затем и его самого. Фактический вылет из гонок за награды MVP b DPOY (лучший защитный игрок сезона), мрачные перспективы команды до конца регулярного чемпионата и в плей-офф. Хотя Джеймс всегда умел разочаровывать скептиков. В титул «Лейкерс» мало кто верил и в прошлом сезоне. В какой-то мере для Короля даже лучше, когда его команду списывают со счётов. Так легче будет разбираться с потерявшими бдительность оппонентами во время постсезона — периода, когда Леброн по-настоящему предстаёт во всей красе.