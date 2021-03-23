Несправедливость судьбы во всей красе. Ламело не станет лучшим новичком сезона НБА

В НБА проходит неделя дедлайна, что означает обилие громких трансферов в самое ближайшее время. Пик переходов придётся под самый финиш дозаявочной кампании 24-25 марта.

Обычно перед дедлайном в лиге наблюдается событийное затишье. Всё словно ждут насыщенные последние сутки перед истечением разрешённого срока на трансферы. В этом году ситуация немного иная. Причём инфоповоды сплошь отрицательные.

Изначально из-за травмы голеностопа выбыл форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Он пропустит 3-4 недели и сможет помочь команде в решающей стадии сезона.

На Леброна навалилась череда неудач. О новом титуле можно даже не мечтать? Вылет из-за травмы — не самое худшее. На кону наследие Короля и гонка за историческое величие с Джорданом.

Куда хуже обстоят дела у разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла. Новичок получил перелом кисти в матче регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» (98:125) и выбыл из строя до конца сезона.

Ламело очень не повезло. Жаль парня, который проводил выдающийся первый сезон в лиге. Болл стал лидером «Хорнетс», которые сразу же превратились в конкурентоспособную команду и реально претендовали на попадание в плей-офф Восточной конференции. Топ-новички последних лет Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс») в первом сезоне свои команды в постсезон вывести не смогли. У Ламело была отличная возможность сделать это и выделиться на их фоне.

В составе «Шарлотт» всё ещё остаются Гордон Хэйворд, Терри Розир, Девонте Грэм, Майлз Бриджес, Коди Зеллер. Достаточно качественные исполнители. Однако Ламело был столпом команды «Хорнетс». Вряд ли подопечные Джеймса Боррего до конца чемпионата смогут идти в режиме 50+% побед и удержатся в топ-6 турнирной таблицы.

Что ещё более обидно, Ламело не получит абсолютно заслуженную награду лучшему новичку сезона. Болл доминировал в лиге в исторических масштабах. В начале марта Ламело стал первым игроком за последние 60 лет, который лидировал в классе новичков по очкам, передачам, подборам и перехватам. То есть по всем ключевым категориям статистики. Конкурентов в борьбе за награду лучшему новичку у него просто не было.

Доминирование новичка, которое не видели 60 лет. Ламело оказался очень крут Болл лидирует по всем ключевым категориям статистики. Конкурентов в гонке за награду лучшему новобранцу у него вообще нет.

Травма всё меняет. Ламело пропустит почти 50% регулярного чемпионата. Лига пойдёт против своих принципов, если вручит награду исполнителю, который не выходил на паркет во второй половине сезона. Стоило центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду вылететь из строя на 2-3 недели, как он превратился из фаворита гонки за MVP в претендента с пятыми лучшими шансами (по версии «Инстаграма» НБА). Травмировался Леброн — многие сразу же вычеркнули его из списка претендентов на звание самого ценного игрока.

Ламело завершил свой первый сезон со средними показателями 15,9 очка, 6.1 передачи, 5.9 подбора, 1.6 перехвата и отметился рядом исторических рекордов, среди которых особо примечателен следующий: разыгрывающий «Хорнетс» — самый молодой баскетболист в истории, который оформил трипл-дабл. Ламело выдал семь матчей с 20+ очков, 5+ передач и 5+ подборов, в то время как все остальные новички вместе взятые делали это шесть раз. Болл покорил статистику 15-5-5 и при этом реализовывал 2+ трёхочковых. Подобное за время существования лиги среди новичков удавалось только Луке Дончичу.

Через несколько минут после травмы Ламело разыгрывающий «Миннесота Тимбервулвз» Д’Анджело Расселл объявил своего одноклубника атакующего защитника Энтони Эдвардса лучшим новичком года. Весьма цинично с его стороны. Болельщики в «Твиттере» обрушились с резкой критикой на Расселла, назвав того «равнодушным» и «невежливым» (из самых мягких характеристик).

«Выдающийся игрок». Юного Ламело слишком долго держали на скамейке «Шарлотт» уже наверняка жалеет, что ограничивал 19-летнего парня на старте сезона. Болл уверенно идёт за наградой лучшему новичку НБА.

При всей неэтичности поступка Расселла, в его словах есть доля истины. Эдвардс ещё пару дней назад не имел шансов выиграть гонку лучшего новичка, вчистую уступая Ламело. Теперь конкурентов нет уже у самого Энтони, который набирает в среднем 16,7 очка 4,3 подбора, 2,6 передачи и 1,0 перехвата. В последнее время Эдвардс выдал пару ярких перфомансов, в том числе набрал рекордные в карьере 42 очка в матче против «Финикс Санз».

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Команда Эдвардса идёт на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. Сам Энтони получает практически полный карт-бланш в нападении и не особо удачно этим пользуется. Точность с игры 38,5%, из-за дуги 31,8% — с броском у парня есть проблемы, как и с выбором момента для атаки. Тот же Ламело не просто помогал поддерживать свой клуб на конкурентоспособном уровне, но и вполне неплохо бросал — 45,1% с игры и 37,5% из-за дуги. При том, что бросок Болла вызывал наибольшие беспокойства после выбора под третьим номером драфта-2020.

Класс новичков в этом сезоне в целом не впечатляет. Кроме Болла и Эдвардса, более-менее можно выделить Тайриза Халибертона («Сакраменто Кипгз») и Иманнуэля Куикли («Нью-Йорк Никс»). Первый выступает в «сливной» команде и набирает 12,8 очка, 3,4 подбора и 5,0 передачи при 48,1% с игры и 42% из-за дуги. К слову, Халибертон и Болл признавались лучшими новичками декабря, января и февраля в Восточной и Западной конференциях, но всё-таки Эдвардс в последнее время прибавил и этот фактор вряд ли что-то значит для акций Тайриза. В пользу Энтони говорит и статус первого номера драфта. Он более раскрученный проспект, что играет роль в гонке за награду.

Всё-таки Майкл Джордан нашёл настоящую жемчужину. Ламело оформил рекорд века 19-летний парень стал спасением франшизы «Хорнетс». А ведь младший из братьев Боллов только начал приспосабливаться к НБА.

Куикли сыграл большую роль в пребывании «Никс» в зоне турнира плей-ин, набирая в среднем 12,7 очка, 2,3 подбора и 2,3 передачи при точности 39,3% с игры и 37,1% из-за дуги. Опять же очень слабые акции на фоне Эдвардса. Иммануил вообще не является лотерейным проспектом — «Никс» «откопали» его только под 25-м номером драфта. С медийной точки зрения парень выглядит слабо. Продать его образ очень сложно, а это действительно важно для лиги.

Ламело Болл полностью заслужил стать лучшим новичком сезона НБА. Из-за травмы он лишается такой возможности. Несправедливость судьбы во всей красе — случай Ламело. Эдвардс получит награду, которая много чести ему не сделает. Хотя, конечно же, Энтони в этом виноват. Отказываться от приза из-за вылета Ламело он точно не должен. Хочется верить, что травма не помешает общей траектории развития карьеры Ламело Болла и он продолжит доминировать после возвращения на паркет в следующем сезоне.