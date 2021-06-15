Срыв покровов. Великий Майкл Джордан — прожжённый игроман, которого выгнали из НБА?

О первом завершении карьеры Его Воздушества ходит противоречивая информация. Разбираемся, что было на самом деле.

Майкл Джордан многими воспринимается как лучший баскетболист всех времён. Двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992), шестикратный чемпион НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), пятикратный MVP лиги, 14-кратный участник Матча звёзд — лишь малая часть из обширного списка заслуг Его Воздушества, В величии Майкла нет сомнений.

Джордан — сложная личность. Майкл требовал максимальный стандарт качества от всех окружающих. Не выдерживающие требований Эм Джея подвергались издевательствам. У Джордана есть множество недостатков и за пределами площадки. В первую очередь Майкл — прожжённый игроман. Зависимость от азартных игр — факт, который не скрывает сам легендарный спортсмен.

В баскетбольном сообществе до сих пор популярна теория, что первое завершение карьеры Его Воздушества в 1993-м обусловлено вовсе не гибелью отца и усталостью от игры, а огромными долгами. Якобы тогдашний комиссар НБА Дэвид Стерн заставил Джордана уйти из лиги, чтобы дать возможность втихую решить проблему с зависимостью от азартных игр и через какое-то время вернуться. Есть ли основания под данными утверждениями? Разбираемся, что было на самом деле, в новом материале спецпроекта «Чемпионата» «Срыв покровов».

Начало 1990-х — эпоха карьерного расцвета Майкла Джордана. В 1992-м Майкл привёл «Дрим Тим» сборной США к победе на Олимпиаде в «Барселоне», В период 1991-1993 был оформлен первый три-пит в составе «Чикаго Буллз». Связка Джордана и Скотти Пиппена только начала заявлять о себе.

23 июля 1993 года случилось трагическое событие. В зоне для отдыха на шоссе в Ламбертон, Северная Каролина, двумя подростками, Даниэлем Грином и Ларри Мартином Демери, был убит Джеймс Р. Джордан-старший, отец Майкла. Это случилось примерно через месяц после третьего подряд титула Его Воздушества в НБА. Ходят слухи, что убийство заказала мафия, чтобы послать сигнал попавшему в долговую яму Джордану. Версия несостоятельная и не подкреплённая фактами (в отличие от далее изложенного материала), поэтому не будем заострять на ней особое внимание и ограничимся простым упоминанием.

6 октября 1993 года Джордан объявил о завершении карьеры в НБА, сославшись на потерю интереса к баскетболу. Заявление Эм Джея стало настоящим шоком для спортивной общественности в мире. Да, гибель отца при столь трагических обстоятельствах — тяжелейший удар, но уход из НБА на пике карьеры в связи с этим и усталостью от игры?

Майкл Джордан тренируется в бейсбольном «Чикаго Уайт Сокс» Фото: Getty Images

Через полгода после первого завершения карьеры Джордан подписал контракт с бейсбольной командой «Чикаго Уайт Сокс», которая принадлежала владельцу «Буллз» Джерри Рейнсдорфу. Понятно, что Майкл не был готов блистать в другом виде спорта так же, как в баскетболе. Эм Джей немного поиграл за фарм-клуб «Уайт Сокс», но великого бейсболиста из него не получилось. Чем Джордан объяснял резкую смену рода деятельности? Покойный отец видел в нём бейсболиста, подписание контракта с «Уайт Сокс» стало способом почтить память Джордана-старшего.

Уход Джордана из НБА — мегасюрприз. Не менее неожиданным стал камбэк. 18 марта 1995 года Майкл объявил о своём возвращении в лигу кратким заявлением: «Я вернулся». Пауза без баскетбола продлилась полтора года. Джордан помог «Буллз» оформить второй три-пит в НБА (1996, 1997, 1998). Затем чемпионская династия «Чикаго» распалась, о чём детально рассказывается в документальном сериале «Последний танец». Виновником уничтожения суперкоманды выставляется ныне покойный тогдашний генеральный менеджер «Буллз» Джерри Краузе.

Это всё краткий пересказ хорошо известных фактов из биографии Его Воздушества. Вернёмся к самому важному для материала моменту с первым завершением карьеры.



Почему лицо НБА и лучший игрок лучшей команды лиги внезапно уходит? Джордан известен своим запредельно конкурентным характером и неудержимым стремлением быть лучшим. И вдруг оказывается, что он устал. Так себе объяснение. Особенно с учётом скандалов, в которые попадал Эм Джей. В 1992 году, после второго титула в составе «Буллз», Джордана вызвали для дачи показаний по делу Джеймса Булера. Майклу пришлось объяснить, почему у обвинённого в наркоторговле Булера нашли чек на 57 000 долларов. Не простую бумажку, а подписанную Его Воздушеством. Джордан изначально утверждал, что это был бизнес-займ. Однако позже под присягой признался, что речь идёт об оплате проигрыша в азартных играх за один уик-энд.



Через несколько месяцев после показаний Джордана по делу Булера при попытке ограбления злоумышленники убили Эдди Боу — ростовщика с весьма сомнительной репутацией. При обыске в его квартире полиция нашла три чека с подписью Майкла Джордана на общую сумму 108 000 долларов. В ходе расследования были установлены подлинность подписей и тот факт, что Майкл расплачивался чеками именно за долги в азартных играх.



В начале 1993 года бизнесмен из Сан-Диего Ричард Эквинас в своей книге «Майкл и я: наша зависимость от азартных игр и мой крик о помощи» рассказал, что он выиграл у Джордана более 900 000 долларов в ставках на гольф. Примерно в то же время Майкла застали в казино Атлантик-Сити рано утром в день второй игры финала Восточной конференции против «Нью-Йорк Никс». Джордан гостил в Атлантик-Сити и Лас-Вегасе очень часто, просто далеко не все случаи стали достоянием общественности.

НБА начала расследование из-за проблем с азартными играми Джордана, чтобы проверить, не нарушал ли он правила лиги. Четыре месяца спустя Джордан вдруг решил уйти из профессионального баскетбола. На пресс-конференции Майкл заявил. «Через пять лет, если снова появится тяга к игре и если Дэвид Стерн разрешит мне вернуться в лигу, я могу вернуться».

Пресс-конференция, на которой Майкл Джордан объявил о завершении карьеры Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Страннейшее высказывание. С какой стати Джордан вообще упоминает Стерна, если комиссар НБА никак не связан с его решением уйти из НБА? И уж точно, если Майкл в какой-то момент решил бы вернуться, никакого разрешения Стерна для этого не нужно было.

Всего через несколько дней после того, как Джордан объявил об «отставке», лига прекратила расследование. Официальная версия — Майкл не делал ничего незаконного и не нарушал устав НБА. Всё шло по спланированному и оговоренному за кулисами сценарию?

В книге Армена Кетеяна «Жизнь игроманов» утверждается, что в 1993 году НБА допросила Ричарда Эквинаса в ходе расследования по Джордану. Он сказал, что в марте 1992 года подслушал телефонный разговор Майкла с неизвестным человеком. Во время разговора Эквинас услышал, как Джордан обсуждал линию ставок и что-то говорил про «семь очков». Ричард не понял, о каком именно матче идёт речь. Не исключено, что обсуждали исход с фиксированным результатом в НБА.

Если Джордан действительно делал ставки на спорт, он нарушал священное неписаное правило для всех профессиональных спортсменов — принципы честной игры.

Ошибки совершают все люди. В том числе великие спортсмены. НБА и остальные спортивные лиги — это бизнес, большие деньги. Что нужно делать в первую очередь при крупном проступке суперзвезды? По возможности скрыть его. В крайнем случае выйти из ситуации с минимальными потерями.

Стерн — гениальный управленец, который превратил НБА из убогой лиги в самую успешную спортивную организацию в мире. В НБА сейчас самая высокая средняя зарплата на планете с большим отрывом от остальных лиг. И в случае Джордана он мог действовать максимально прагматично. За Майклом тянулся слишком длинный шлейф скандалов. Убрать его из публичного пространства на полтора-два года — напрашивающееся идеальное решение на тот момент.

Сегодня большинство людей вообще мало что знают о реально существовавшей игровой зависимости Джордана. Репутация Майкла чиста… Его состояние превышает $ 2 млрд. Эм Джей — владелец франшизы НБА «Шарлотт Хорнетс», первый обладатель подобного статуса среди бывших баскетболистов лиги. Стало ли это возможным благодаря договору со Стерном в 1993-м? Не исключено.

Запредельно конкурентоспособный игрок вдруг уходит на пике своей карьеры из-за какой-то усталости после Олимпийских игр? И потом идёт в бейсбол, где он явно не очень хорош. Смерть отца — трагедия, но не однозначная причина бросить дело, в котором ты сверхуспешен. У Джордана и Дэвида Стерна была секретная встреча? Стерн сказал Джордану уйти из НБА на короткий период, чтобы спасти репутацию самого продаваемого и популярного игрока лиги, избежав дисквалификации и публичной критики за игроманию? Всё возможно.

Майкл Джордан в составе «Чикаго Буллз» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Стерн в седьмой серии «Последнего танца» (сериал вышел уже после смерти комиссара в начале 2020-го) опроверг информацию о том, что убрал Майкла Джордана из НБА из-за проблем с азартными играми.

«Легенда о том, что я выгнал Майкла Джордана из-за азартных игр, — это смешно. У этого утверждения нет никакого фактического основания», — сказал Стерн.

Конечно, было бы странно услышать иные слова от Дэвида. Во-первых, Стерн испортил бы собственную репутацию, раскрыв «договорняк». Во-вторых, «Последний танец» — сериал о Джордане. Майкл контролировал производственный процесс и показан таким, каким он сам хочет себя видеть. И уж точно в «Последнем танце» не стоило ждать разоблачений века о том, что Его Воздушество получал дисквалификацию за игроманию, долги от азартных игр и ставки на матчи НБА.

В 2005-м Джордан в эфире канала CBS рассказал о своей пагубной зависимости и признался в совершении безрассудных поступков.

«Да, я попадал в неприятные ситуации, которых не смог избежать. Я пытался выйти за границы возможного. Это мания? Да, но это зависит и от того, как вы на это посмотрите. Если вы готовы поставить под угрозу своё существование и вашей семьи, то это настоящая мания. Был ли я до такой степени зависим? Нет», — сказал Джордан.

Возвращаемся к изначально заданному вопросу. Майкл Джордан — прожжённый игроман, которого выгнали из НБА? Вполне возможно, что ответ положительный. Вот только официально об этом вряд ли кто-то когда-то заявит.

Для мира приготовлена другая версия: Майкл впервые завершил карьеру из-за смерти отца и усталости от баскетбола. Может, так и было. Принимать данное утверждение как стопроцентную истину или нет — личное дело каждого человека. Можно лишь признать, что в истории с первым завершением карьеры Джордана имеются определённые «подводные камни», дающие основания говорить: «Что-то здесь нечисто».