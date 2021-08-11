«Всё началось в России». Испанская баскетболистка спровоцировала масштабный скандал

В Испании разгорелся новый скандал. Звёздная баскетболистка Марта Шаргай рассказала о мрачной подноготной выступления за национальную сборную. Летом 2020 года она решила приостановить игровую карьеру, а в прошлом месяце объявила, что окончательно уходит из баскетбола.

На днях Шаргай дала резонансное интервью одному из испанских изданий, в котором рассказала о неподобающем поведении со стороны уже бывшего тренера национальной команды Лукаса Мондело. При этом публикация в El Pais была отложена до окончания Олимпиады после того, как баскетболистке позвонил президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса.

Шаргай долго выступала под руководством специалиста в сборной Испании, а потом перешла в курское «Динамо», которое на тот момент также возглавлял Мондело. Там, по словам спортсменки, всё и началось.

«Есть границы, которые не следует переступать, и он довёл меня до предела. Это тяжело… У меня было много проблем с питанием из-за этого человека. Всё началось в России. Я играла в курском «Динамо». Мы взвешивались каждую неделю, и он всегда следил за этим. Было несколько ситуаций, когда на сборах команды он подходил ко мне и Соне Петрович и говорил, что нам не полагается десерт, потому что мы толстые. В то время я весила 67 кг при росте 1,82 м. Физически я была в порядке, но это сделало меня неуверенной в себе как на площадке, так и вне её. Я постоянно говорила себе, что у меня есть лишний вес. Это вызвало во мне как физическую, так и психическую революцию», — призналась Шаргай.

У Марты были диагностированы два расстройства пищевого поведения – булимия и орторексия. Человек, страдающий булимией, не может контролировать потребление пищи, что приводит к постоянному перееданию. Впоследствии, будучи одержимым собственным весом, он испытывает сильное чувство вины и старается избавиться от набранных калорий – пьёт слабительные, искусственно вызывает рвоту, тренируется до изнеможения. Больные орторексией не могут избавиться от навязчивой идеи питаться исключительно полезными и «правильными» продуктами.

«Когда я узнавала, что на следующее утро нас будут взвешивать, я не спала ночами. Я могла провести два часа в супермаркете, изучая ингредиенты всех продуктов. Я потеряла чувство реальности, не понимала, как я выгляжу. Независимо от того, была я толстой или нет. Сейчас я снова люблю и принимаю себя, но бывают моменты, когда это начинает лезть в голову. Всё это оставило свой след, и он останется со мной на всю жизнь», — сказала Марта.

При этом Шаргай заявила, что Мондело позволял себе критически высказываться не только по поводу её веса, но и по поводу личной жизни (Шаргай помолвлена со звездой сборной США Брианной Стюарт).

«Он не мог контролировать свою власть. Он никогда не уважал меня ни как игрока, ни как человека. Он отпускам много комментариев как на публику, так и лично, нападая на меня и пытаясь дать оценку моей личной жизни и отношениям», — высказалась спортсменка.

В Федерации баскетбола Испании сразу же отреагировали на высказывание Шаргай и встали на её сторону, осудив Мондело за неприемлемое поведение. Однако в руководящем органе заявили, что не были в курсе происходящего. Это подтвердила и сама баскетболистка. Причём в федерации отметили, что если бы Шаргай проинформировала руководство об этой ситуации, Мондело бы точно не задержался на посту главного тренера. Специалист оставил должность после вылета команды в четвертьфинале олимпийского турнира.

«Федерация знала об ухудшении отношений между тренером и игроками, но не была проинформирована о подобном поведении. Всё ограничивалось отношениями между специалистом и его командой. Это обстоятельство также было учтено, когда после выступления Испании на Олимпийских играх было принято решение уволить Лукаса Мондело из женской сборной», — говорится в заявлении.

Ответ самого Мондело не заставил себя долго ждать. Специалист открестился от всех обвинений Шаргай и заявил, что за 11 лет совместной работы между ними сложились достаточно тёплые отношения. Тренер рассказал, что до сих пор хранит в своём WhatsApp трогательное сообщение от Марты, в котором она рассказала о намерении приостановить карьеру. Наставник даже привёл цитату спортсменки из интервью, которое она дала в декабре прошлого года: «Я довольно скрытный человек, который не даёт многого о себе узнать. Но Мондело добился успеха, у нас хорошие отношения, потому что мы любим побеждать».

К тому же испанец заявил, что именно он выступал инициатором перехода Шаргай в курское «Динамо», и баскетболистка без каких-либо проблем приняла предложение.

«Я всегда высоко ценил Марту, относился к ней с глубочайшим уважением и восхищался её работо. Перед нами были поставлены высокие цели, многие из которых были достигнуты в самый успешный период для испанского женского баскетбола», — сказал Мондело.

Мондело также отметил, что ответственность за физическое состояние игроков, в том числе их питание, несёт не тренер, а медицинский штаб команды. И, по словам специалиста, ни в курском «Динамо», ни в сборной Испании его никогда не предупреждали о том, что кто-то из баскетболисток страдает какими-либо расстройствами.

Помимо прочего, бывший наставник испанской сборной сделал выпад в сторону федерации и её действующего президента Хорхе Гарбахосы. Мондело осудил руководство за то, что оно «приняло за правду некоторые высказывания, которые никоим образом не соответствуют действительности», и опубликовано заявление в поддержку Шаргай без его ведома.

К тому же Гарбахоса так и не связался со специалистом, чтобы узнать его мнение по поводу происходящего. Как заявил Мондело, руководящий орган преследует «явную цель нанести максимальный ущерб его репутации». Хотя во время совместной работы в сборной его методы были не только одобрены федерацией и её президентом, но и были предметом похвалы. Специалист уже обратился к юристам, чтобы изучить ситуацию и по необходимости предпринять соответствующие меры.

Сейчас Гарбахоса находится не в самом выгодном положении. Женская и мужская сборные Испании в этом году провалились на Олимпиаде и чемпионате Европы, как и испанские клубы, оставшиеся без трофеев в Евролиге и Еврокубке. У обоих команд схожие проблемы. Играют исполнители, которым далеко за 30 лет. Некоторым даже за 40, как Пау Пазоль из мужской сборной и Лайя Палау. Конфликт с топовым по мировым меркам специалистом, пускай уже и не работающим в сборной, Хорхе точно не на руку. Произошедшее уже сказалось на репутации Гарбахосы. В социальных сетях многие осудили действия федерации, так как в руководстве решили даже не стали выслушивать мнение самого Мондело. Многие издания вступились за Мондело, который активно репостит слова поддержки на своей странице в «Твиттере». В СМИ даже пишут по поводу отставки Гарбахосы с поста президента федерации из-за недальновидного принятия стороны Шаргай без каких-либо разбирательств в ситуации.

Как на самом деле складывались отношения Шаргай и Мондело, доподлинно известно только им самим. Возможно, подтверждения правоты спортсменки, или, наоборот, специалиста, найдутся после высказываний других игроков женской сборной Испании. Если всё действительно было так, как рассказывает Шаргай, то Мондело объективно заслуживает и увольнения из сборной, и испорченной репутации. Для спортсменов есть вещи куда более важные, чем результаты, медали и трофеи. И тренер, даже будучи номинальным руководителем команды, в любом случае должен соблюдать какую-никакую субординацию и не позволять себе подобных высказываний в адрес своих игроков. Но пока в ситуации никто окончательно не разобрался, у Мондело ещё есть шанс избежать дурной славы и защитить собственную честь.

Обвинения спровоцировавшей масштабный скандал Шаргай выглядят очень серьёзно. Голословно разбрасываться подобными словами непозволительно. Мондело – тренер, который трижды побеждал на чемпионате Европы, брал серебряные медали Олимпиады и чемпионата (где выиграть не позволяет наличие сборной США). Это как минимум тренер из топ-5 лучших в мире в женском баскетболе, который много лет успешно трудился как в сборной, так и на клубном уровне (в 2017-м выиграл Евролигу во главе курского «Динамо»). Заявления Шаргай могут попросту разрушить карьеру элитному специалисту. Ситуация подлежит тщательному расследованию. Не следует заранее принимать Шаргай за угнетённую сторону, как поспешил сделать Гарбахоса. Ждём дальнейшего развития событий в этом нерядовом для европейского спорта случае.