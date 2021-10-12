ЦСКА слишком хорош. Армейцы — непреодолимая сила для «Зенита»

Противостояние ЦСКА и «Зенита» достигло пика принципиальности в нынешнем сезоне. «Зенит» — вторая сила в российском баскетболе с амбициями стать первым и наконец-то прервать гегемонию армейцев в обозримом будущем.

Пока «Зенит» очень далёк от выполнения цели. Все ключевые сражения остаются за ЦСКА, будь то полуфинал Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне или Суперкубок Лиги ВТБ, с которого фактически стартовал сезон-2021/2022. «Зенит» в начале сентября обыграл ЦСКА в финале Кубка Кондрашина и Белова, но всё-таки это слабое утешение и ни в какое сравнение не идёт с победами в официальных матчах.

«Зенит» потерял разыгрывающего Шабазза Напьера из-за травмы голеностопа во время последней дуэли с ЦСКА в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Американец будет восстанавливаться ещё около месяца. Команда Хавьера Паскуаля приспособилась играть и без Напьера, добыв выездные победы над УНИКСом (70:69) и «Жальгирисом» (70:64) в двух первых турах Евролиги.



В третьем раунде «Зенит» пожаловал в гости к ЦСКА. Здесь шансы подопечных Паскуаля на успех были заметно ниже, чем в играх с УНИКСом и «Жальгирисом». ЦСКА солидно смотрится на старте сезона, несмотря на поражение от «Милана» (74:84). В Италии армейцев выбила из колеи травма Николы Милутинова на третьей минуте, после чего всё пошло наперекосяк. Уже через неделю подопечные Димитриса Итудиса разобрались на выезде с действующим чемпионом Евролиги «Анадолу Эфес» (100:96) без Милутинова и ещё одного угодившего в лазарет игрока Марюса Григониса. Разница всего +4, но армейцы уверенно контролировали ход встречи в течение 35 минут. Только в конце «Эфес» приблизился и даже мог замахнуться на камбэк, но ЦСКА выстоял.



Конечно, армейцы считались явными фаворитами домашней игры с «Зенитом». Однако совсем уж списывать «Зенит» со счетов нельзя. Как ни странно, команда Паскуаля особенно опасна на выезде. Этот тренд стал отчётливо заметен в прошлом сезоне. Три гостевых матча подряд на старте регулярки — такое расписание не хотел бы ни один клуб Евролиги, но в случае «Зенита» всё не так однозначно. Потрепать армейцам нервы сине-бело-голубые способны и без Напьера.

Честно сказать, начало матча немного ошарашило. Армейцы повели 8:0 по прошествии 2 минут и 15 секунд. 6 из 8 очков набрал Торнике Шенгелия, который поймал кураж после блестящего перформанса в Стамбуле (29 баллов эффективности и звание MVP тура). К середине четверти ЦСКА вёл 16:2. «Зениту» следует отдать должное. Команда Паскуаля не сдавалась. Первая четверть была завершена с относительно приемлемым счётом 14:21.



Во втором игровом отрезке «Зенит» приближался на расстояние -1, но ЦСКА моментально отвечал на выпады гостей. На перерыв команды ушли при счёте 36:31 в пользу ЦСКА, в третьей четверти «Зенит» смотрелся достойно и наверняка приблизился бы к армейцам, если бы не чудо-игра Шенгелии. Грузинский тяжёлый форвард набрал 30 очков при 31 балле эффективности к заключительной десятиминутке и помог ЦСКА лидировать со счётом 59:52. Лучший скорер гостей Джордан Лойд с 17 очками смотрелся очень скромно на фоне Торнике, а партнёры по команде не то чтобы сильно помогали американцу.



На четвёртую четверть у «Зенита» банально не хватило сил. ЦСКА спокойно довёл дело до победы — 77:67. Шенгелия делает вескую заявку на вторую награду MVP тура подряд – 33 очка, 8 подборов и 36 баллов эффективности. Шенгелия напоминает, что он очень хорош и не зря входил в топ-6 Евролиги по полезности в сезоне-2019/2020. Он творил настоящие чудеса на площадке. У армейцев также выделился Уилл Клайберн – 16 очков и 7 подборов. У «Зенита» двузначную результативность покорил только Джордан Лойд (19 очков), по 8 баллов в активе Дмитрия Кулагина и Андрея Зубкова. Но ЦСКА слишком хорош. Армейцы — непреодолимая сила для «Зенита».

Эта неделя в Евролиге является «двойной». В четверг «Зенит» сыграет первый домашний матч в регулярном чемпионате. В Санкт-Петербург пожалует «Бавария», которая потерпела три поражения кряду. В последнем матче подопечные Андреа Тринкьери упустили 16-очковое преимущество в матче с УНИКСом (70:73). Непонятно, как это скажется на немцах — загонит в психологическую яму или, наоборот, по-спортивному разозлит.



ЦСКА в пятницу примет «Црвену Звезду». Скорее всего, будет дежурная победа армейцев, но всё-таки недооценивать сербский клуб нельзя и нужно со всей серьёзностью отнестись к сопернику. Пока армейцы играют без подписанного на выходных центрового Кеннета Фарида. Возможно, чемпиона мира — 2014 в составе сборной США доведётся увидеть в деле уже на следующей неделе. С сербами можно справиться и без него.