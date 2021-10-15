ЦСКА теряет ценнейшие кадры. За армейцев становится по-настоящему тревожно

Даже слабая «Црвена Звезда» имела реальный шанс впервые в истории выиграть в Москве. Как справляться дальше без Шенгелии и Милутинова?

ЦСКА сообщил неприятную новость перед матчем четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой». К травмированным Николе Милутинову (колено) и Марюсу Григонису (спина) добавился Торнике Шенгелия (плечевой сустав). Шенгелия пропустит минимум два месяца. В данный момент специалисты решают, нужна ли грузинскому баскетболисту операция.

Встреча с «Црвеной Звездой» не обещала быть очень интересной. Сербы ранее никогда не побеждали в Москве (из 8 попыток в Евролиге) и преимущественно были разгромлены. Последние визиты «Црвены Звезды» в столицу России заканчивались крупными поражениями 72:87 и 74:100. Спокойная победа ЦСКА с двузначной разницей ожидалась и сейчас, если бы не экстренные обстоятельства.

Да, «Црвена Звезда» стартовала в регулярке лучше, чем прогнозировалось. На выезде затянула «Фенербахче» (57:61) в нервную концовку, а затем разобралась с «Маккаби» (75:63) в Тель-Авиве и с «Жальгирисом» (73:61) у себя дома в Белграде. Но всё-таки выезд в Москву — испытание на порядок более сложное, чем игры команды Деяна Радонича со всеми предыдущими соперниками в этом чемпионате. Травма Торнике Шенгелии всё изменила. Победа «Црвены Звезды» в гостях над ЦСКА перестала быть чем-то из области фантастики.

ЦСКА потерял ценнейшие кадры в лице Милутинова. Григониса и Шенгелии. Никола и Торнике — явные претенденты на звание двух самых эффективных игроков команды Димитриса Итудиса в этом сезоне. Шенгелия был в ударе, став MVP последних двух туров с индексом полезности 29 и 37 баллов в матчах с «Зенитом» (77:67) и «Анадолу Эфес» (100:96) соответственно. Оказалось, что после всех потерь армейцы стали беспомощными даже на фоне таких соперников, как «Црвена Звезда».

Из имеющихся в обойме Итудиса исполнителей основная надежда возлагалась на Алексея Шведа, Уилла Клайберна и Йоханнеса Фойгтмана. В первой половине игры с «Црвеной Звездой» именно они были самыми видными действующими лицами на паркете в форме армейцев. Но обеспечить своей команде преимущество не сумели — 42:42 по итогам двух четвертей.

Швед в первых матчах за ЦСКА показал впечатляющую приверженность командному баскетболу и был совершенно не похож на себя времён «Химок». Сейчас самое время взять немного больше лидерских функций. Алексей набрал 8 очков за первую половину. Больше только у Фойгтмана — 9. Клайберн смазал первые 5 попыток с игры и долгое время ограничивался 3 очками в линии штрафных, но затем всё-таки попал из-за дуги и ушёл на перерыв с 6 баллами в графе результативности.

Резервы для улучшения в игре армейцев оставались. Швед, Клайберн и Фойгтман способны играть продуктивнее, малозаметные в первой половине Никита Курбанов, Дэниел Хэкетт, Джоэл Боломбой и Габриэль Лундберг тоже могли включиться в любой момент. У «Звезды» такой роскоши нет. Никола Калинич, Огнен Кузмич, Остин Холлинс, Нэйт Уолтерс, Огнен Добрич и ролевики сербского клуба обязаны выкладываться все 40 минут, чтобы иметь шансы зацепиться за положительный результат на выезде ЦСКА. Основа для этого была заложена в первой половине. Команда Радонича справилась с задачей, но в оставшиеся 20 минут не имела права расслабляться.

В третьей четверти ЦСКА пребывал в роли отстающей стороны в течение 9 минут и 41 секунды. С момента двухочкового попадания Огнена Кузмича, сделавшего счёт 44:42, и до точного трёхочкового броска Шведа с сиреной об окончании десятиминутки. На табло сохранилось равенство — 57:57.

В начале четвёртой четверти «Звезда» наконец-то сбавила обороты. Возможно, начали сказываться двухдневный перерыв после предыдущего матча с «Жальгирисом» и перелёт. ЦСКА отдыхал на сутки дольше и никуда не путешествовал. Команда Итудиса повела +7 (69:62), но Калинич и Уолтерс организовали рывок гостей 9:0 — и вот уже «Звезда» лидировала 71:69 за 4:20 до сирены. Хотя надолго сербов не хватило. Курбанов, Лундберг и Швед быстро вернули армейцам комфортное преимущество — 78:71 за полторы минуты до сирены. В оставшееся время ЦСКА очков не набирал, а «Звезда» записала себе в актив 5 баллов, включая ничего не значащий трёхочковый Калинича на последней секунде.

78:76 – ЦСКА с трудом побеждает «Црвену Звезду». Уилл Клайберн (18 очков), Алексей Швед (16) и Йоханнес Фойгтман (12) составили трио самых результативных игроков в составе победителей. У «Звезды» 16 очков на счету Уолтерса. Швед с 25 баллами эффективности мог стать MVP 4-го тура, если бы матч «Монако» — «Барселона» завершился победой хозяев в основное время. Но центровой «Барсы» Брэндон Дэвис сравнял счёт за две секунды до конца четвёртой четверти и помог своей команде вырвать победу (85:81) в овертайме, набрав 38 баллов индекса полезности.

ЦСКА сломил посредственного соперника, но за армейцев по-настоящему тревожно. На следующей неделе армейцы примут «Олимпиакос», который выглядит существенно сильнее «Црвены Звезды». И положительный результат не факт, что будет достигнут в условиях кадрового дефицита. К ЦСКА вот-вот присоединится центровой Кеннет Фарид, но вряд ли он с ходу окажет доминирующее влияние на площадке, понадобится время на адаптацию. Без Шенгелии и Милутинова в ближайшее время придётся очень трудно.