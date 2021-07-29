«Разве это вид спорта?» Россия совершила прорыв на Олимпиаде, но не всем это понравилось

В этом году на Олимпийских играх в Токио были представлены сразу несколько новых дисциплин. Одна из них – баскетбол 3х3. В этом виде спорта наши мужская и женская сборные завоевали серебро. Добились куда больших успехов, чем в классическом баскетболе, где обе российские команды не сумели отобраться на Игры. Такой прорыв российских команд привлёк к необычной игре особое внимание наших болельщиков – и совсем не зря.

Ещё до начала турнира перспективы российских команд оценивались весьма высоко. В итоге наша женская команда напрямую прошла в полуфинал турнира со второго места в группе с пятью победами при двух поражениях, опередив по дополнительным показателям Китай и Японию. Американки стали первыми с показателем 6-1. В полуфинале российские девушки обыграли китаянок, а в финале не справились с США. Всё-таки очень сильный состав, состоящий из баскетболисток женской НБА, привезли «звёздно-полосатые».

Мужская сборная провела одним матчем больше – на групповом этапе она заняла пятое место (3-4) после не самого удачного старта на турнире. В четвертьфинале россияне обыграли сборную Нидерландов, а в полуфинале сотворили сенсацию и выбили из борьбы главного фаворита турнира – Сербию. В заключительном матче не удалось справиться с Латвией, но всё равно серебро – отличный результат.

Теперь можно сказать, что баскетбол 3х3 – самый успешный командный вид спорта в России. Сразу две медали – это настоящий прорыв для российских баскетболистов. В гандболе на Играх представлена только женская сборная, то есть повторить успех 3х3 с двумя медалями не получится. В волейболе есть мужчины и женщины, но с трудом верится что обе команды выступят лучше (или как минимум не хуже), чем 3х3.

У баскетбола 3х3 в целом есть неплохие перспективы. Этот вид спорта куда динамичнее классического баскетбола. Встреча длится всего 10 минут или до того момента, пока одна из команд не наберёт 21 очко. На каждую атаку отведено лишь 12 секунд, и после её завершения игра не останавливается. За игроками интересно наблюдать – такие высокие скорости вынуждают их много двигаться по площадке, отрабатывая как в защите, так и в нападении, а также уметь быстро принимать решения.

У столь высокого темпа, само собой, есть и свои недостатки. Учитывая то, что команды могут проводить по несколько матчей за один день, игроки постепенно начинают выматываться и терять концентрацию. Это колоссальная нагрузка. Цена ошибки в 3х3 слишком велика, поэтому любая оплошность наказывается соперником в ту же секунду. Важна не только физическая выдержка, но и ментальная стойкость.

Несмотря на то что с этого года 3х3 включён в программу Олимпийских игр, о его большой популярности на мировом уровне говорить не приходится. Турниры проводятся повсеместно, но большого числа зрителей пока не собирают. Да и любой человек, далёкий от мира 3х3 (коих большинство), вряд ли слышал хоть об одной команде или хоть об одном игроке. Исключением является только серб Душан Булут, который является более-менее известным в баскетбольном сообществе из-за хорошего пиара. К тому же не все воспринимают этот вид спорта всерьёз, и виной тому – существование классического баскетбола. 5х5, конечно, куда более значимый по мировым меркам и гораздо привычнее для широкой аудитории.

Вот некоторые комментарии экспертов «Чемпионату» по итогам решающего дня в 3х3 на Олимпиаде. Россия совершила прорыв на Олимпиаде, но не всем это понравилось. Скепсис в отношении 3х3 присутствует, и с этим придётся ещё какое-то время бороться.

«Поздравляю наших ребят и девочек с выходом в финал, они большие молодцы! Тем более слышал, что сербы — чуть ли не сильнейшая команда в мире, да и у сборной Китая сильная команда. Но этого вида спорта я не понимаю — всё-таки есть нормальный баскетбол, а там у нас всё плачевно. Новые виды спорта постоянно выдумывают — это здорово, люди занимаются спортом. Но зачем делать такие странные виды спорта олимпийскими? А самое странное — это сравнение таких соревнований с футболом или хоккеем. Никто не принижает заслуг наших спортсменов, но давайте обойдёмся без таких сравнений. Может, ещё в футбол 3 на 3 поиграем? Мы тогда там тоже сможем выигрывать», — сказал бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.

«Баскетбол 3х3 — разве это вид спорта? Это вид развлечения – можно пойти во двор поиграть. Как и скейтборд – тоже якобы вид спорта. Ещё можно в жмурки и салки на Олимпиаде играть – это то же самое. В своё время мы играли три на три только во дворе, чтобы отработать какие-то элементы и научиться лучше играть в настоящий баскетбол», — высказался чемпион ОИ-1972 Алжан Жармухамедов.

Но время идёт, спорт продолжает развиваться, а люди всегда открыты к чему-то новому. 100 лет назад классический баскетбол также только начинал набирать обороты, и для большинства был чем-то из ряда вон выходящим. Хотя стритбол, во многом схожий с 3х3, существует достаточно давно и пользуется популярностью в тех же США. 3х3 – это профессиональный вид спорта со своими правилами, турнирами и рейтингами, и сейчас для него всё только начинается. Конечно, пока эта дисциплина не имеет такого количества поклонников, как классический баскетбол, и в ней не крутится такое же количество денег и спонсоров. Это не позволяет должным образом подготовить почву для развития и популяризации нового вида спорта. Но в 3х3 уже существует своё комьюнити, и в этом году его ряды гарантированно пополнят российские болельщики, которым эта игра полюбилась благодаря Олимпийским играм.

К тому же в классическом баскетболе дела у российских сборных обстоят не лучшим образом. И женская, и мужская команды явно переживают не лучшие времена и уже не входят в состав элиты мирового баскетбола. Девушки выступали неплохо и в случае неудачи Испании в Токио получат отличный шанс пробиться на чемпионат мира, а мужчины отобрались на Евробаскет-2022. Но в коллективе Сергея Базаревича пришло время так долго назревавшей смены поколений, и в ближайшее время ждать больших прорывов от наших баскетболистов вряд ли придётся. Чем не повод последить за молодыми российскими игроками в 3х3 и открыть для себя новый вид спорта? Особенно теперь, когда наши команды выступили так триумфально и привезли домой ещё два набора олимпийских медалей.

Леброн Джеймс и НБА могут не переживать – 3х3 им не конкурент даже близко. Речь именно о нашей стране. В России происходит спортивная революция. Баскетбол 3х3 может затмить все командные виды. Интерес к этому виду на Играх был огромным, новости баскетбола 5х5 просто отошли на второй план и шли фоном. Ольга и Евгения Фролкины, Юлия Козик, Анастасия Логунова, Кирилл Писклов, Александр Зуев, Илья Карпенков, Станислав Шаров привезли из Токио медали. Это поспособствует популяризации вида спорта в стране. О 3х3 уже много говорят. Для этого вида спорта всё только начинается.