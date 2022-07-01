$ 1,5 млрд за один день! Рынок свободных агентов открылся рекордными контрактами

Прошлой ночью в НБА открылся рынок свободных агентов. За первый день на подписания и продления в лиге потратили примерно $ 1,5 млрд – и по нынешним меркам это не так много, как кажется. Рассказываем о главных подписаниях последних суток.

Крупнейший контракт в истории НБА

Самый большой контракт в истории лиги подписал центровой Никола Йокич. «Денвер» предложил ему супермаксимальное соглашение на пять лет и примерно $ 264 млн. Точная сумма станет известна только в следующем году, когда сделка вступит в силу. Её стоимость составит от $ 258,5 млн до $ 276 млн, в зависимости от изменения потолка зарплат. В заключительный год контракта, то есть за сезон-2027/2028, серб заработает около $ 60 млн. Продление также включает опцию игрока.

Никола Йокич получил самый большой контракт в истории НБА Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Здесь без сюрпризов. Действующий двукратный MVP лиги заслуживает каждого цента. И удержать главную суперзвезду команды на пять лет – это большой шаг для «Наггетс», ради которого в клубе были готовы пойти на всё.

Супермаксималки

Помимо Йокича, в первый день рынка свободных агентов супермаксимальные контракты получили ещё два игрока: 25-летний защитник «Финикса» Девин Букер и Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты».

Девин Букер получил свой максимальный контракт Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Букер получил супермаксимальный контракт на четыре года. Точная стоимость также станет известна только тогда, когда сделка вступит в силу, – то есть в сезоне-2024/2025. Но Девин будет гарантированно рассчитывать на сумму в пределах $ 205 млн и $ 234,6 млн. Лучший шутинг-гард лиги также попадёт на обложку NBA 2K23. Что за год для Букера!

Контракт Карла-Энтони Таунса из «Миннесоты» также рассчитан на четыре года и вступит в силу в 2024-м. Стоимость составит примерно $ 214–230 млн. По слухам, талантливого шутера пытались переманить «Уорриорз» и «Никс», да и сам игрок недавно посетовал на нестабильность «Тимбервулвз». Тот факт, что его удалось удержать, – большая победа для руководства команды.

«Миннесота» выдала максимальный контракт Карлу-Энтони Таунсу Фото: David Berding/Getty Images

Максималки

В лиге также было подписано два максимальных соглашения: их получили Брэдли Бил и Джа Морант.

Брэдли Бил Фото: Scott Taetsch/Getty Images (Бил)

«Уизардс» выдали Билу контракт на пять лет и $ 251 млн. Переплатили? Возможно. Летом Брэдли отказался от опции игрока и рассматривал два варианта продолжения карьеры: переход в команду, претендующую на чемпионство, или переподписание максималки с «Вашингтоном». В контендере таких денег ему бы не предложили, так что защитник выбрал вариант попроще и поприбыльнее. Будем надеяться, что он не превратится в следующего Джона Уолла.

Джа Морант продлил соглашение с «Гриззлиз» на пять лет по контракту «назначенного игрока». Стоимость составит $ 193 млн, но может возрасти до $ 231 млн – это крупнейшая сделка в истории клуба. До сегодняшнего дня таковой являлось продление Майка Конли, который в 2016 году получил максималку на пять лет и $ 153 млн. К продлению Моранта нет никаких вопросов – в свои 22 года он является одним из лучших игроков лиги и обладает огромным потенциалом, что доказал в минувшем сезоне. Поздравления «Мемфису».

Джа Морант в игре Фото: Justin Ford/Getty Images

В ближайшее время «Чикаго» также выдаст максимальный контракт Заку Лавину.

Продления

23-летний защитник «Портленда» Анферни Саймонс подписал с командой соглашение на четыре года и $ 100 млн. В прошедшем сезоне Саймонс заметно прибавил и даже стал лучшим скорером в своей команде, хотя в среднем набирал 17,3 очка за игру.

Лугенц Дорт остаётся в «Оклахоме». 23-летний защитник, стабильно прибавляющий с каждым годом, отыграл минувший сезон на минималке. А тут получит аж $ 87,5 млн за пять лет. Наглядный пример того, как растут зарплаты в лиге.

Любимчик публики Бобби Портис переподписал контракт с «Милуоки» – $ 49 млн на четыре года. Запасной центр «Бакс» провёл лучший сезон в своей карьере и отказался от опции игрока с целью подписать новый многолетний контракт, что и сделал в первые минуты после открытия рынка свободных агентов.

Марвин Багли подписал трёхлетний контракт с «Детройтом» на $ 37 млн. В дедлайн его обменяли из «Сакраменто», и на тот момент на подобный контракт игрок точно не мог рассчитывать. Но Багли хватило 18 матчей за «Пистонс», чтобы доказать, чего он достоин на самом деле. Отличное вложение.

Переходы

Джейлен Брансон сменил «Даллас» на «Нью-Йорк Никс». Разыгрывающий подписал соглашение на четыре года и $ 110 млн, став четвёртым игроком в истории клуба, получившим контракт на сумму более $ 100 млн. Заработал его Брансон, по сути, за один успешно проведённый плей-офф, в котором стал вторым лучшим в своей команде после Луки Дончича. Таких денег Джейлен при всём уважении не стоит, но это подписание вполне в стиле «Никс».

Пи Джей Такер присоединится к «Филадельфии» – $ 33,2 млн на три года. Все три года полностью гарантированы, что, конечно, является достаточно рисковым ходом со стороны «Сиксерс». Такеру как-никак уже 37 лет. Хотя в минувшем сезоне он регулярно выходил в старте «Майами», в среднем проводя на площадке 28 минут.



Чемпион НБА Гэри Пэйтон покинул «Голден Стэйт» и присоединился к «Портленду». Там защитник получит $ 28 млн за три года. Это, безусловно, потеря для «Уорриорз». Пэйтон отлично вписался в команду и стал любимцем болельщиков. Но позволить себе почти 30-миллионное соглашение в клубе не смогли. Сейчас «Голден Стэйт» пытается договориться с Кевоном Луни (пока безуспешно).



Малик Монк покинул «Лейкерс» и присоединился к «Сакраменто» – $ 19 млн на два года. По слухам, «озёрники» пытались удержать игрока, но не хватило финансов.