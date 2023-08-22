Вариант обмена Лилларда в «Миннесоту», Кайри Ирвинг и сборная США. Главное к утру в НБА

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 22 августа 2023 года от «Чемпионата».

Переход Дэмьена Лилларда из «Портленда» в «Миннесоту». Интересный вариант от Билла Симмонса

Известный журналист Билл Симмонс предложил идею с переходом звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в «Миннесоту Тимбервулвз». В частности, Симмонс предложил обмен с участием центрового «волков» Карла-Энтони Таунса.

«Интересно, наблюдает ли сейчас Дэмьен Лиллард за «Миннесотой». Если да, то наверняка думает про себя: «Я — вместо Карла-Энтони Таунса. Это простой обмен. У нас будет Руди Гобер. У нас есть Энтони Эдвардс. Возможно, это самая лучшая ситуация для меня», — заявил Симмонс в подкасте The Ringer.

Напомним, 33-летний Лиллард провёл в «Портленде» всю свою карьеру, но не добился за это время серьёзных успехов со своей командой, хотя сам признавался «новичком года» и семь раз попадал в сборную всех звёзд НБА. И желание сменить команду, по слухам, как раз отражает его стремление побороться за чемпионство.

«Сборная США попросила меня сыграть за них, когда мне было 17 или 18 лет». Кайри Ирвинг — о выступлении за американскую сборную

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг рассказал, каким образом именитый тренер Майк Кшишевски не позволил ему представлять сборную Австралии по баскетболу на международной арене.

«Я считаю себя иностранным игроком, даже несмотря на то, что выступал за сборную США. Многие мои сверстники смеются надо мной, когда говорю об этом, и некоторые болельщики могут не согласиться, но я родился всё-таки в Австралии. Сборная США попросила меня сыграть за них, когда мне было 17 или 18 лет.

Кайри Ирвинг в составе сборной США на ОИ–2016 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Я хотел играть за Австралию, но этого просто не произошло. Майк Кшишевски не собирался этого допускать. Майк сыграл огромную роль. Будучи молодым игроком, он сказал, что у меня есть шанс стать частью чего-то большего — в конечном итоге стать стартовым разыгрывающим в олимпийской сборной США. Я никогда не думал, что это произойдёт», — заявил Ирвинг во время стрима на Twitch.

В составе американской команды Ирвинг в общей сложности принял участие в 17 матчах (ЧМ–2014 и ОИ–2016), набирая в среднем 11,8 очка, 4,2 передачи и 2,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,4, трёхочковых – 48,9.

Остальное. «Сакраменто» и «Портленд» подписали игроков, в «Майами» определились с будущими трансферами в случае прихода Дэмьена Лилларда

Руководство «Оклахома-Сити Тандер» приняло решение отчислить тяжёлого форварда Усмана Гаруба — Бретт Сигел (ClutchPoints) .

. «Майами Хит» в случае приобретения звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда постарается подписать на ветеранский минимум тяжёлого форварда Кристиана Вуда и лёгкого форварда Келли Убре-младшего — Грег Сильвандер (Five Reasons Sports) .

. «Сакраменто Кингз» и центровой Скал Лабиссьер достигли соглашения по поводу подписания частично гарантированного контракта на один год — Шэмс Чарания (The Athletic) .

. Центровой Мозес Браун договорился с «Портленд Трэйл Блэйзерс» о подписании частично гарантированного контракта на один год — Эдриан Войнаровски (ESPN) .

. «Оклахома-Сити Тандер» заключила двусторонний контракт с центровым Оливье Сарром — пресс-служба клуба.

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