Проблемы Симмонса и тайны происхождения «Короля». Авторы раздела отвечают на комментарии

Что тут вообще творится? Это формат, в котором авторы баскетбольного раздела «Чемпионата» отвечают на интересные комментарии читателей, оставленные под различными новостями и статьями. Не забываем, что мнений много и вовсе не обязательно, что чья-то позиция совпадает с вашей — в этом и прелесть.

Бен Симмонс и проблемы с ментальным здоровьем. Реакция автора баскетбольного раздела Андрея Антсона на комментарий sardorakh

Аренас просто забыл, что у Симмонса проблемы с ментальным здоровьем.

Такое мнение выразил пользователь под ником sardorakh.

Новость с комментарием: Гилберт Аренас: на тренировках Бен Симмонс всегда выполняет отличные трёхочковые

Как мне представляется — проблемы Бена Симмонса исходят из двух причин. Да, первая — это то, что он не является в ментальном плане сильной личностью. Но то, что стало триггером, — это давление и натуральный буллинг со стороны болельщиков, который преследовал Бена с самого начала карьеры.

Если посмотреть на любой комментарий по поводу Симмонса, начиная с его первого года в лиге, во всех них можно найти слова людей о том, что баскетболист перспективный, классный, вот бы ему бросок развить. Далее это превратилось уже не в пожелание, а в требование. Бен становился «олл-старом», помог выйти «Филадельфии» на новый уровень и стал одним из лидеров команды, которая вот-вот сможет реально претендовать на титул.

Но, вместо комплиментов разыгрывающий форвард в основном слышал только насмешки, нередко перерастающие в жёсткую критику. Люди не хотели, чтобы австралиец был самим собой со своими недостатками и преимуществами. Они хотели, чтобы он соответствовал их образу хорошего игрока, абсолютно игнорируя уникальность данного персонажа. При росте в 208 см Бен являлся элитным плеймейкером, невероятным атлетом и потрясающим защитником. Эти навыки с лихвой покрывали его недостатки и позволяли ему решающим образом влиять на успех коллектива.

Бен Симмонс Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Баскетбол в НБА поменялся, ценность умения бросать издалека сильно возросла. Но даже в этом баскетболе игроки, которые не обладают даже средним броском, могут приносить огромную пользу. Одним из главных примеров является Дрэймонд Грин, который был адекватен в плане броска лишь в пару своих пиковых лет. Но при всём при этом нередко шли дискуссии о том, что Грин приносит чуть ли не меньше влияния и пользы в команде, чем Стефен Карри.

Хорошо, вы скажете, что Грин — не звёздный игрок, а мы хотели, чтобы Бен стал суперзвездой. Но есть и другой пример — Яннис Адетокунбо, всеми считающийся одним из лучших игроков лиги последних лет. Да, у него есть кое-какой бросок, но он до сих пор не стал эффективным, а защитники до сих пор позволяют ему бросать, решая лучше прикрыть возможный его рывок в «краску». Но в итоге этот человек смог стать безоговорочным лидером чемпионской команды.

Я уверен, что если бы фанаты не требовали от Симмонса быть тем, кем он не является, — он бы бросал гораздо чаще. Говорю это не без оснований — посмотрите вырезку из лучших моментов Бена в Летней лиге 2016 года. Вы увидите, что он неоднократно прибегал к броскам со средней дистанции, в том числе даже с разворота из поста. Но это всё пропало, как только он встретился со шквалом оскорблений и жёстким давлением извне.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Баскетболист с сильной психологией справился бы и с этим. Но такова природа новых поколений, которые намного менее устойчивы к подобному прессингу. Можно плеваться в таких людей и говорить, что раньше было лучше. Мне лишь страшно представить, сколько ещё карьер игроков будут загублены из-за того, что публика имеет необоснованные ожидания от игрока.

Автор баскетбольного раздела Арина Ершова напомнила, откуда появилось прозвище Король для Леброна Джеймса. Реакция на комментарий dreamoftheparadise

Незачем быть самопровозглашенным королём.

Такое мнение выразил пользователь под ником dreamoftheparadise.

Можно считать Леброна «королём» баскетбола, а можно не считать. Но справедливости ради стоит отметить, что это прозвище он для самого себя не выбирал. По словам близкого друга Джеймса Рэнди Мимса, Королём того нарекли ещё во времена выступлений в старшей школе, где Брон в свой первый же год выиграл чемпионат штата.

«Они с Мавериком Картером (другим близким другом Леброна. — Прим. «Чемпионата») вместе выиграли чемпионат штата. И ребята всё время бегали по отелю и говорили о Короле Джеймсе. В конце концов я остановил одного из них и спросил: «Кто этот Король Джеймс, о котором вы всё время говорите?» Они ответили: «Ты не знаешь Короля Джеймса? Это Леброн Джеймс». Я захожу к нему в номер и говорю: «Эй, чувак, там внизу — полное безумие. Парни называют тебя Королём Джеймсом». Он посмеялся: «Да, именно так они меня и называют». И в этот момент я понял, что это реальность», — сказал Мимс в 2021-м.

Леброн Джеймс и Маверик Картер Фото: Erick W. Rasco/Sports Illustrated via Getty Images

По другой версии, Королём Леброна называли в одной из местных газет его родного Акрона — оттуда же пошло прозвище Акронский молот. «Избранным» Джеймса сделали в Sports Illustrated. Никнейму Король отдали предпочтение и в Nike — причём ещё до того, как игрок был выбран на драфте НБА 2003 года.

Неудивительно, что на протяжении многих лет ходили споры о том, заслуживает ли Леброн права называться Королём. Однозначного ответа нет до сих пор, но это не означает, что Шерман совсем неправ. От игроков уровня Джеймса всегда ожидают гораздо большего, чем от кого-либо ещё, — и прозвище Король тут ни при чём. Что действительно сыграло свою роль, так это негласная гонка с Майклом Джорданом за звание величайшего игрока в истории. В своё время Джеймс действительно был Королём, а вот станет ли он GOAT после ухода из НБА – это уже другой вопрос.