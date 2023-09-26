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Авторы баскетбольного раздела «Чемпионата» отвечают про Мэнни Пакьяо, Доминика Уилкинса и Майкла Джордана

Пакьяо и баскетбол и борьба Уилкинса с Джорданом. Авторы раздела отвечают на комментарии
Андрей Антсон Арина Ершова
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Авторы раздела отвечают на комментарии
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Комментарии
Филиппинский боксёр развивает баскетбол на родине, а противостояние Его Воздушества с Домиником равно противостоянию Мэджик — Бёрд.
Что тут вообще творится? Это формат, в котором авторы баскетбольного раздела «Чемпионата» отвечают на интересные комментарии читателей, оставленные под различными новостями и статьями. Не забываем, что мнений много и вовсе не обязательно, что чья-то позиция совпадает с вашей — в этом и прелесть.
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Мэнни Пакьяо как баскетболист — зачем ему это нужно. Реакция автора баскетбольного раздела Арины Ершовой на комментарий roriro9

Уровень средней школы, так сказать, лучшие в школе за девятый класс.

Такое мнение выразил пользователь под ником roriro9.

Новость с комментарием:
Видео
Мэнни Пакьяо оформил трипл-дабл в Матче всех звёзд баскетбольной лиги Филиппин

Нарезка хайлайтов с вышеупомянутой игры действительно вызывает улыбку. И уровень баскетбола, прямо скажем, хромает. Но чего ещё можно было ожидать от матча руководителей из лиги на Филиппинах, которая была основана в 2017-м и вплоть до 2021-го считалась полупрофессиональной?

Да-да, это был не просто какой-то там Матч всех звёзд, в котором Пакьяо вдруг решил принять участие. Он соревновался с менеджерами из MBPL, основателем которой является. Некоторым товарищам, вышедшим на площадку, было без малого по 60 лет. Сжальтесь над ветеранами!

Мэнни Пакьяо на матче НБА

Мэнни Пакьяо на матче НБА

Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

Что касается самого Пакьяо, то его выступление нельзя назвать сюрпризом. Легендарный боксёр является большим поклонником баскетбола, в который всегда играл между боями ради кросс-тренинга и поддержания формы. С 2010-го он является «почётным членом» «Бостон Селтикс», а с 2014-го по 2017-й даже был играющим тренером в PBA (как НБА, только на Филиппинах). Он выбрал сам себя под 11-м номером на драфте 2014 года, потренировался с «Голден Стэйт», но первые очки с игры набрал только спустя год. Его карьерный максимум — четыре очка.

Да, трёхлетний заход Пакьяо в баскетбол получился не то чтобы грандиозным. Но это не отменяет того факта, что у него гораздо больше опыта, чем у большинства участников того самого Матча звёзд среди руководителей. Оформил трипл-дабл, получил MVP — одним словом, молодец. Пускай развлекается, что тут скажешь.

Пакьяо тоже заявил о себе:
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Рейтинг главных событий ЧМ-2023 по баскетболу. Самые запоминающиеся истории турнира

Доминик Уилкинс против Майкла Джордана

Абсолютные легенды. Майкл сам тепло отзывался и уважал достижения Расселла.

Поделился впечатлениями пользователь под ником aplosixis.

Новость с комментарием:
Доминик Уилкинс объяснил, за счёт каких качеств Джордан и Расселл добились успеха

Абсолютно точное замечание от комментатора. Многие упускают ту роль, которую сыграл Доминик Уилкинс в карьере Майкла Джордана. Оба этих игрока относились к одному поколению и были задрафтованы с разницей в два года. Оба представляли собой практически двухметровых баскетболистов периметра, которые нацелены на набор очков. Джордан не раз признавался, что именно Уилкинс был тем, кто заставлял его развиваться и становиться лучше.

Оба игрока сыграли важнейшую роль в том, что данк на несколько десятилетий вперёд стал главным видом хайлайта в НБА. Началом всей истории стал данк-контест 1988 года, который по-настоящему перевернул игру. Оба исполнителя показали не только потрясающий по тем временам уровень владения этим приёмом, но и также захватили публику тем, какую равную борьбу вели. В тот раз победил Джордан, но что особенно удивляет — Майкл не раз потом признавался, что Доминик должен был выиграть то соревнование. Мы вообще можем вспомнить, чтобы легенда «Чикаго» так про кого-то говорил?

Видео можно посмотреть на канале Einstein U в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Через противостояние Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона НБА обрела свою популярность. Ещё с тех времён сохранилась извечная культура вечных дискуссий о том, какой игрок лучший. Противостояние создаёт конкуренцию и привлекает интерес зрителей. Пара Уилкинса и Джордана частично стала преемницей главного соперничества 1980-х. К сожалению, оно не доросло до того градуса, что был между лидерами «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Майкл начал выигрывать титулы один за другим, а Доминик стал человеком, который всегда набивает отличную статистику, но никогда не добивается командных успехов.

Воспоминания Уилкинса:
Видео
Доминик Уилкинс объяснил, почему Майкл Джордан выиграл конкурс по броскам сверху 1988 года
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Новости. Баскетбол
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