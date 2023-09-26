Пакьяо и баскетбол и борьба Уилкинса с Джорданом. Авторы раздела отвечают на комментарии

Что тут вообще творится? Это формат, в котором авторы баскетбольного раздела «Чемпионата» отвечают на интересные комментарии читателей, оставленные под различными новостями и статьями. Не забываем, что мнений много и вовсе не обязательно, что чья-то позиция совпадает с вашей — в этом и прелесть.

Мэнни Пакьяо как баскетболист — зачем ему это нужно. Реакция автора баскетбольного раздела Арины Ершовой на комментарий roriro9

Уровень средней школы, так сказать, лучшие в школе за девятый класс.

Такое мнение выразил пользователь под ником roriro9.

Новость с комментарием: Видео Мэнни Пакьяо оформил трипл-дабл в Матче всех звёзд баскетбольной лиги Филиппин

Нарезка хайлайтов с вышеупомянутой игры действительно вызывает улыбку. И уровень баскетбола, прямо скажем, хромает. Но чего ещё можно было ожидать от матча руководителей из лиги на Филиппинах, которая была основана в 2017-м и вплоть до 2021-го считалась полупрофессиональной?

Да-да, это был не просто какой-то там Матч всех звёзд, в котором Пакьяо вдруг решил принять участие. Он соревновался с менеджерами из MBPL, основателем которой является. Некоторым товарищам, вышедшим на площадку, было без малого по 60 лет. Сжальтесь над ветеранами!

Мэнни Пакьяо на матче НБА Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

Что касается самого Пакьяо, то его выступление нельзя назвать сюрпризом. Легендарный боксёр является большим поклонником баскетбола, в который всегда играл между боями ради кросс-тренинга и поддержания формы. С 2010-го он является «почётным членом» «Бостон Селтикс», а с 2014-го по 2017-й даже был играющим тренером в PBA (как НБА, только на Филиппинах). Он выбрал сам себя под 11-м номером на драфте 2014 года, потренировался с «Голден Стэйт», но первые очки с игры набрал только спустя год. Его карьерный максимум — четыре очка.

Да, трёхлетний заход Пакьяо в баскетбол получился не то чтобы грандиозным. Но это не отменяет того факта, что у него гораздо больше опыта, чем у большинства участников того самого Матча звёзд среди руководителей. Оформил трипл-дабл, получил MVP — одним словом, молодец. Пускай развлекается, что тут скажешь.

Доминик Уилкинс против Майкла Джордана

Абсолютные легенды. Майкл сам тепло отзывался и уважал достижения Расселла.

Поделился впечатлениями пользователь под ником aplosixis.

Новость с комментарием: Доминик Уилкинс объяснил, за счёт каких качеств Джордан и Расселл добились успеха

Абсолютно точное замечание от комментатора. Многие упускают ту роль, которую сыграл Доминик Уилкинс в карьере Майкла Джордана. Оба этих игрока относились к одному поколению и были задрафтованы с разницей в два года. Оба представляли собой практически двухметровых баскетболистов периметра, которые нацелены на набор очков. Джордан не раз признавался, что именно Уилкинс был тем, кто заставлял его развиваться и становиться лучше.

Оба игрока сыграли важнейшую роль в том, что данк на несколько десятилетий вперёд стал главным видом хайлайта в НБА. Началом всей истории стал данк-контест 1988 года, который по-настоящему перевернул игру. Оба исполнителя показали не только потрясающий по тем временам уровень владения этим приёмом, но и также захватили публику тем, какую равную борьбу вели. В тот раз победил Джордан, но что особенно удивляет — Майкл не раз потом признавался, что Доминик должен был выиграть то соревнование. Мы вообще можем вспомнить, чтобы легенда «Чикаго» так про кого-то говорил?

Видео можно посмотреть на канале Einstein U в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Через противостояние Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона НБА обрела свою популярность. Ещё с тех времён сохранилась извечная культура вечных дискуссий о том, какой игрок лучший. Противостояние создаёт конкуренцию и привлекает интерес зрителей. Пара Уилкинса и Джордана частично стала преемницей главного соперничества 1980-х. К сожалению, оно не доросло до того градуса, что был между лидерами «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Майкл начал выигрывать титулы один за другим, а Доминик стал человеком, который всегда набивает отличную статистику, но никогда не добивается командных успехов.