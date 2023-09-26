Пакьяо и баскетбол и борьба Уилкинса с Джорданом. Авторы раздела отвечают на комментарии

Мэнни Пакьяо как баскетболист — зачем ему это нужно. Реакция автора баскетбольного раздела Арины Ершовой на комментарий roriro9
Уровень средней школы, так сказать, лучшие в школе за девятый класс.
Такое мнение выразил пользователь под ником roriro9.
Нарезка хайлайтов с вышеупомянутой игры действительно вызывает улыбку. И уровень баскетбола, прямо скажем, хромает. Но чего ещё можно было ожидать от матча руководителей из лиги на Филиппинах, которая была основана в 2017-м и вплоть до 2021-го считалась полупрофессиональной?
Да-да, это был не просто какой-то там Матч всех звёзд, в котором Пакьяо вдруг решил принять участие. Он соревновался с менеджерами из MBPL, основателем которой является. Некоторым товарищам, вышедшим на площадку, было без малого по 60 лет. Сжальтесь над ветеранами!
Мэнни Пакьяо на матче НБА
Фото: Allen Berezovsky/Getty Images
Что касается самого Пакьяо, то его выступление нельзя назвать сюрпризом. Легендарный боксёр является большим поклонником баскетбола, в который всегда играл между боями ради кросс-тренинга и поддержания формы. С 2010-го он является «почётным членом» «Бостон Селтикс», а с 2014-го по 2017-й даже был играющим тренером в PBA (как НБА, только на Филиппинах). Он выбрал сам себя под 11-м номером на драфте 2014 года, потренировался с «Голден Стэйт», но первые очки с игры набрал только спустя год. Его карьерный максимум — четыре очка.
Да, трёхлетний заход Пакьяо в баскетбол получился не то чтобы грандиозным. Но это не отменяет того факта, что у него гораздо больше опыта, чем у большинства участников того самого Матча звёзд среди руководителей. Оформил трипл-дабл, получил MVP — одним словом, молодец. Пускай развлекается, что тут скажешь.
Доминик Уилкинс против Майкла Джордана
Абсолютные легенды. Майкл сам тепло отзывался и уважал достижения Расселла.
Поделился впечатлениями пользователь под ником aplosixis.
Абсолютно точное замечание от комментатора. Многие упускают ту роль, которую сыграл Доминик Уилкинс в карьере Майкла Джордана. Оба этих игрока относились к одному поколению и были задрафтованы с разницей в два года. Оба представляли собой практически двухметровых баскетболистов периметра, которые нацелены на набор очков. Джордан не раз признавался, что именно Уилкинс был тем, кто заставлял его развиваться и становиться лучше.
Оба игрока сыграли важнейшую роль в том, что данк на несколько десятилетий вперёд стал главным видом хайлайта в НБА. Началом всей истории стал данк-контест 1988 года, который по-настоящему перевернул игру. Оба исполнителя показали не только потрясающий по тем временам уровень владения этим приёмом, но и также захватили публику тем, какую равную борьбу вели. В тот раз победил Джордан, но что особенно удивляет — Майкл не раз потом признавался, что Доминик должен был выиграть то соревнование. Мы вообще можем вспомнить, чтобы легенда «Чикаго» так про кого-то говорил?
Видео можно посмотреть на канале Einstein U в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Через противостояние Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона НБА обрела свою популярность. Ещё с тех времён сохранилась извечная культура вечных дискуссий о том, какой игрок лучший. Противостояние создаёт конкуренцию и привлекает интерес зрителей. Пара Уилкинса и Джордана частично стала преемницей главного соперничества 1980-х. К сожалению, оно не доросло до того градуса, что был между лидерами «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Майкл начал выигрывать титулы один за другим, а Доминик стал человеком, который всегда набивает отличную статистику, но никогда не добивается командных успехов.
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