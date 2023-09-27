Первый номер драфта или двукратный чемпион? 10 худших игроков в истории НБА

За всё время существования НБА в лиге поиграли более 4000 баскетболистов. Это множество судеб и множество историй. О том, кто оставил свой след в истории баскетбола, конечно же, говорят куда больше, чем о тех, кто покинул чемпионат бесславно. Но были и те, чья карьера в главной лиге мира получилась до того разочаровывающей, что любители баскетбола до сих пор вспоминают о них в негативном ключе.

В этом материале мы расскажем о 10 таких игроках. В этот субъективный список не войдут малоизвестные баскетболисты, которые провели полтора матча в НБА на условном Exhibit 10. Мы поговорим о тех, кто реально получал игровое время, при этом не оправдав ожиданий.

Энтони Беннетт

Энтони Беннетт Фото: Carl D. Walsh/Portland Press Herald via Getty Images

Этого игрока принято считать одним из худших первых номеров драфта за всю историю НБА. Он был выбран «Кливлендом» в 2013-м, но в дебютном сезоне ему потребовалось пять матчей, чтобы набрать первые очки с игры. А на то, чтобы преодолеть отметку в 10 очков за игру, ушло 33 встречи. Уже тогда стало понятно, что Беннетт не оправдает ожиданий: в дальнейшем он пробовал себя в «Миннесоте», «Торонто» и «Бруклине», но не заиграл ни в одной из этих команд и в итоге покинул НБА.

За четыре сезона в лиге Энтони принял участие в 151 матче, в среднем набирая всего по 4,4 очка (39,2% с игры, 26,1% из-за дуги) при 3,1 подбора и 0,5 передачи за 12,6 минуты на площадке.

Йинка Дэр

Йинка Дэр Фото: Allsport /Allsport

Мало кто помнит этого нигерийского баскетболиста, но ближе к концу 90-х он провёл четыре сезона в составе «Нью-Джерси Нетс». Дэр был выбран под 14-м номером на драфте–1994 и в своём дебютном сезоне отыграл всего три минуты в единственном матче, после чего был вынужден пропустить остаток чемпионата из-за разрыва крестообразной связки колена.

Семифутовый центровой оправился после травмы и спустя год провёл свой первый полноценный сезон, имея лишь 2,8 очка и 3,1 подбора за 11 минут на площадке. Но это ещё не всё. Он принял участие в 58 встречах, в которых в сумме допустил 72 потери и – внимание – не отдал ни одной передачи. Дэр провёл в НБА 110 игр, в первых 78 у него было 87 потерь и 0 ассистов. Он также совершал 6,4 фола в пересчёте на 36 минут. За четыре сезона в НБА Йинка в сумме отдал четыре результативных паса.

Он играл в баскетбол в низших американских лигах вплоть до 2003 года, а в 2004-м, увы, скончался в возрасте 31 года. Дэр перенёс сердечный приступ, вызванный аритмией, которую у него диагностировали ещё в колледже.

Десагана Диоп

Десагана Диоп Фото: John W. McDonough/Sports Illustrated via Getty Images

Ещё один центровой ростом 213 см. Он провёл в НБА аж 12 сезонов, что удивительно, если учесть его карьерную статистику: 2,0 очка, 3,7 подбора, 0,4 передачи, 0,4 перехвата и 1,0 блока за 14 минут.

Сенегалец был выбран «Кливлендом» под восьмым номером на драфте–2001. Он специализировался на игре в обороне, но даже тут что усреднённая статистика, что продвинутые показатели говорят о низкой эффективности Диопа на своей половине. В нападении дела обстояли ещё хуже: он провёл 601 матч в НБА и ни в одном из них не набрал более 10 очков. Да и отметка в 10 очков покорилась игроку лишь в четырёх встречах.

При этом зарплата Диопа была обратно пропорциональна его полезности. За 12 лет он заработал $ 47 млн, что с учётом инфляции составляло бы примерно $ 66 млн.

Сейчас центровой продолжает карьеру как тренер. С 2020 по 2022 год он был ассистентом главного тренера в «Хьюстоне», после чего возглавил команду «Никс» в G-лиге.

Майкл Раффин

Майкл Раффин Фото: Doug Pensinger/Getty Images

Как и вышеупомянутый Десагана Диоп, «большой» Майкл Раффин был игроком оборонительного плана. Но даже это не объясняет, как со средней статистикой в 1,7 очка, 3,9 подбора и 0,6 передачи он сумел задержаться в НБА на девять лет и отыграть 414 матчей.

Апогеем сего безобразия стал сезон-2006/2007, после которого Раффин, оказавшийся в статусе свободного агента, каким-то чудом подписал новый контракт в лиге. В том году он отыграл всего 30 матчей, в которых в сумме набрал гордые 17 очков, но это ещё полбеды. 30 марта 2007 года, выступая за «Вашингтон», он допустил, пожалуй, самую нелепую потерю всех времён.

Произошла она за четыре секунды до финальной сирены матча с «Торонто», когда «Уизардс» вели 109:106. Чтобы лишить соперника всякого шанса на последнюю атаку, Раффин подбросил мяч в воздух в надежде, что время истечёт до того, как «Рэпторз» сумеют его подобрать. Увы и ах – мяч приземлился прямо в руки Мо Питерсона, который без промедления атаковал кольцо оппонента из-за дуги и оказался точен. Встреча перешла в овертайм, где «Вашингтон» потерпел поражение 118:123. Питерсон отыграл в той встрече всего 55 секунд.

Забавно, что в конечном счёте это сработало против «Рэпторз». Если бы они проиграли тот матч, то в первом раунде плей-офф вновь играли бы с «Вашингтоном», где на тот момент отсутствовали два ключевых игрока – Гилберт Аренас и Кэрон Батлер. Вместо этого им достался здоровый «Нью-Джерси» Винса Картера, которому «Торонто» в итоге уступил в шести матчах.

Рафаэль Араужо

Рафаэль Араужо Фото: Sporting News via Getty Images

Драфт–2004 часто называют одним из самых слабых в XXI веке, и Рафаэль Араужо, выбранный тогда под восьмым номером, однозначно приложил к этому руку.

У Роба Бэбкока, бывшего на тот момент генеральным менеджером «Торонто», было своё видение: бразилец должен быть третьей звездой в большом трио с Крисом Бошем и Винсом Картером. Но в итоге Бэбкока, как и всех поклонников «Рэпторз», не ждало ничего, кроме разочарования.

На площадке Араужо выглядел совершенно не в своей тарелке. Он провёл в НБА 139 матчей, в которых в среднем набирал 2,8 очка (40,5% с игры) при 2,4 подбора (это при росте в 211 см) и 0,4 передачи. К тому же на момент прихода в лигу ему было уже 24 года. И когда в свой первый и последний сезон в «Юте» Араужо не продемонстрировал никаких признаков улучшения, было понятно, что он не закрепится в НБА.

После «Юты» его, кстати, подобрал санкт-петербургский «Спартак», откуда Араужо отправился в родной чемпионат Бразилии. Там он стал чемпионом страны в составе «Фламенго».

Нельзя не отметить, что на том самом драфте–2004 Андре Игудала, четырёхкратный чемпион НБА и MVP финальной серии, ушёл девятым. То есть сразу после Араужо. Вот такой промах от «Торонто».

Марк Мадсен

Марк Мадсен Фото: Ezra O. Shaw/Allsport

Наверное, не все ожидали увидеть в этом антитопе двукратного чемпиона НБА. Спойлер – их будет двое. Но для начала, вашему вниманию – Марк «Бешеный пёс» Мадсен, ещё один центровой эпохи начала нулевых, чья игра оставляла желать лучшего.

В NCAA Мадсен зарекомендовал себя в составе «Стэнфорда», что помогло ему уйти в «Лейкерс» под 29-м номером на драфте–2000. Оказавшись в легендарном составе «Лос-Анджелеса» с Коби Брайантом и Шакилом О’Нилом, Марк дважды стал чемпионом НБА – в 2001 и 2002 годах. Но в завоевание этих титулов он, само собой, не внёс абсолютно никакого вклада.

Мадсен не набирал очки, не делал подборы, не ставил блок-шоты. Особо не терял и не фолил, и то хорошо. За три сезона и 129 матчей в «Лейкерс» у него в среднем было 2,4 очка, 2,4 подбора и 0,5 передачи. В дальнейшем центровой перешёл в «Миннесоту», где его статистика только упала – хотя, казалось бы, куда ещё! В своих последних двух сезонах он в среднем реализовывал по 18% бросков с игры. Что мы имеем в итоге? 453 матча в НБА, 70 из которых – в старте, а также 49 появлений в плей-офф. 2,2 очка, 2,6 подбора, 0,4 передачи за 12 минут. Печаль да и только.

После завершении игровой карьеры Мадсен нашёл себя в тренерском деле: с 2013 по 2019 год он был ассистентом в «Лейкерс», а последние четыре года провёл в статусе главного тренера команд из NCAA.

Хашим Табит

Хашим Табит Фото: VCG/VCG via Getty Images

На драфте–2009 Хашим Табит ушёл под вторым номером – то есть раньше Демара Дерозана, Стефена Карри и даже Джеймса Хардена. И к этому решению «Мемфиса» есть только один вопрос: почему?

Не сказать что во времена выступлений в колледже Табит был прямо суперзвездой, но он был качественным защитником и рим-протектором, а также обладал выдающимся атлетизмом и ростом 221 см. Тогдашнему «Мемфису» недоставало габаритов, поэтому команда сделала выбор в пользу «большого» из Танзании. Он приходил в лигу достаточно сырым, но и в дебютном сезоне за ним не наблюдалось никакого прогресса: в 68 матчах Табит в среднем набирал 3,1 очка при 3,6 подбора, 1,3 блок-шота и 0,2 передачи за 13 минут.

Те, кому довелось поработать с ним в «Гриззлис», говорили, что у Табита не было особого таланта – на площадке он был слишком предсказуемым и принимал плохие решения. При этом он не прислушивался к советам более опытных товарищей по команде и довольно быстро покинул «Мемфис». Хашим поиграл за «Хьюстон», «Портленд» и «Оклахому», но там его показатели были даже хуже, чем в дебютном сезоне.

В 2014-м он покинул НБА и на данный момент успешно играет в чемпионате Тайваня, где является одним из лучших защитных игроков.

Маркиз Тиг

Маркиз Тиг Фото: Alexandre Loureiro/Getty Images

В это сложно поверить, но когда-то в НБА существовало мнение, что Маркиз Тиг, в 2012-м выбранный «Чикаго» по 29-м номером, будет более успешным баскетболистом, чем его старший брат Джефф. Последний завершил игровую карьеру в статусе чемпиона. А что там у Маркиза?

2,4 очка, 1,0 подбора, 1,5 передачи за 10 минут. С такой средней статистикой завершилась его непродолжительная карьера в НБА, в ходе которой он запомнился только побитыми антирекордами по коэффициенту полезности. Маркиз был настолько плох, что, не отыграв и половины своего контракта новичка, был обменян на Торнике Шенгелию, который провёл 17 минут за «Чикаго» и больше никогда не появлялся в НБА.

Тогдашний главный тренер Том Тибодо и его штаб выступали за то, чтобы на драфте–2012 «Буллз» выбрали Дрэймонда Грина, но в руководстве решили отдать предпочтение Тигу, чемпиону NCAA из Университета Кентукки. Он покинул НБА в возрасте 20 лет и с тех пор поиграл где только мог: от G-лиги до саратовского «Автодора». Но с 2016-го Маркиз не провёл больше года ни в одной из команд – минувший сезон он отыграл за греческий «Колоссос».

Адам Мориссон

Адам Моррисон Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

Этот форвард был выбран под третьим номером на драфте–2006, который также был одним из худших в XXI веке. Он показывал достойную игру за «Гонзагу» в NCAA и в своём заключительном сезоне стал самым результативным игроком чемпионата. Но в НБА для Мориссона всё пошло не по плану.

Он провёл довольно неплохой дебютный сезон за «Шарлотт» и даже вошёл в первую символическую пятёрку новичков, хотя и мучился с броском, набирая по 11,8 очка при 2,3 подбора и 2,1 передачи за 30 минут на площадке. Но незадолго до старта чемпионата-2007/2008 Мориссон заработал разрыв крестообразной связки колена, после которого так и не оправился. Он вернулся в строй и был вскоре обменян в «Лейкерс», где стал двукратным чемпионом НБА. Но за те два года форвард набирал по 3,4 очка (36,4% с игры) при 1,3 подбора и 0,7 передачи.

После этого Мориссон уехал в «Црвену Звезду», а оттуда – в «Бешикташ», где стал победителем Кубка Турции и завершил игровую карьеру. С 2017 года он работает ассистентом тренера в одной из старших школ Вашингтона.

Тодд Фуллер

Тодд Фуллер Фото: Todd Warshaw /Allsport

Конец 1990-х – начало 2000-х были непростым периодом для «Голден Стэйт». И в 1996-м у франшизы был реальный шанс изменить ход событий, но этого не произошло, так как на драфте «Уорриорз» отдали предпочтение Тодду Фуллеру.

Тогда он ушёл 11-м: раньше, чем Стив Нэш (15-й) и даже Коби Брайант (13-й). Но в те времена этот выбор не казался таким нелепым. Фуллер стабильно прибавлял с каждым годом в колледже и в заключительном сезоне был в шаге от дабл-дабла в среднем с 20,9 очка и 9,9 подбора, а также с 1,8 блока за игру.

Но показать себя в НБА у Фуллера, откровенно говоря, не получилось. Ему не хватало габаритов, чтобы конкурировать с топовыми «большими» своего времени. Успехи в студенческой лиге гарантировали ему второй, третий и даже четвёртый шанс после того, как он покинул «Голден Стэйт», но центровой так и не оправдал ожиданий. В среднем он набирал 3,7 очка (42,2% с игры) при 3,0 подбора, 0,3 блока и 0,2 передачи за 11 игровых минут.

Сменив четыре команды за пять лет, он уехал из НБА в чемпионат Испании, оттуда – в Грецию, а уже потом в Австралию, где в 2006-м и завершил игровую карьеру.