«Ужасный тренер, ещё более ужасный человек». Тёмное прошлое наставника «Далласа»

Джейсон Кидд. Чемпион НБА, 10-кратный участник Матча звёзд, который пять раз включался в первую символическую пятёрку и ещё пять раз становился лидером сезона по передачам. В своё время он был одним из лучших разыгрывающих в НБА, а теперь строит тренерскую карьеру и возглавляет одну из ведущих команд Западной конференции «Даллас Маверикс». Но не все знают, что более 20 лет назад Кидд нанёс серьёзный удар собственной репутации, за что до сих пор подвергается заслуженной критике.

Перенесёмся в 19 января 2001 года. Тогда Кидд оказался под стражей, после того как поднял руку на свою жену Джуману в ходе продолжительной ссоры. В полиции сообщили, что супруги спорили о том, как кормить их сына Трея, которому на тот момент было два года.

Джумана решила пойти в тренажёрный зал и попросила Джейсона присмотреть за ребёнком в её отсутствие и покормить его. Когда Кидд взял с тарелки мальчика картошку фри, жена попросила его не есть еду сына. В ответ на это 27-летний баскетболист повернулся и выплюнул картошку прямо ей в лицо. Между ними завязалась ссора — Джумана побежала в свою спальню и заперла дверь, но Кидд выбил её ногой.

«У нас просто плохая история. Я сказала ему, что это в последний раз, а он ударил меня прямо в челюсть», — сказала девушка в разговоре с оператором службы спасения. Она плакала, пока на фоне были слышны крики Кидда. При этом Джумана отказалась от медицинской помощи:

«Не беспокойтесь обо мне. Это мелочи по сравнению с тем, через что я обычно прохожу».

Кидд признал, что ударил Джуману, в результате чего у неё образовался порез и небольшой отёк губы. Он провёл несколько часов в полицейском участке, а затем был отпущен под опеку своего адвоката. Спортсмену также было запрещено контактировать с женой до проведения судебного заседания.

Джейсон и Джумана Кидд в 2002 году Фото: Lawrence Lucier/Getty Images

После инцидента Кидд и Джерри Коланджело, бывший на тот момент владельцем «Финикса», собрали пресс-конференцию, на которой обсудили произошедшее.

«Я люблю свою жену. Я люблю свою семью. Это ситуация, за которую стыдно мне, моей семье, моим друзьям, а также «Финиксу». Я приношу свои извинения за это, и на данный момент это всё, что я могу сказать», — заявил тогда Кидд.

«Джумана и Джейсон — особенные люди для «Финикса». Джумана была большой частью семьи «Санз», и мы очень заботимся о них обоих. Мы знаем, что они любят друг друга. Мы знаем, что есть проблемы, которые необходимо решить. Им нужно время, чтобы это произошло», — добавил Коланджело.

Кидд не стал отвечать на вопрос о том, случалось ли что-то подобное в прошлом, но сказал, что у него «есть проблемы, над которыми нужно работать». В результате разбирательств спортсмен был признан виновным в применении физического насилия, оштрафован на $ 200 и обязан пройти тренинг по управлению гневом.

Джейсон Кидд в составе «Финиксе» в 2001 году Фото: Getty Images

Летом того же года Кидд был обменян из «Санз». Посещаемость команды и без того падала, а его поведение за пределами площадки только усугубляло положение. Коланджело заявил, что обмен был необходим для того, чтобы «оживить» команду и добавить ей индивидуальности — и, как следствие, привлекательности в глазах простых болельщиков.

В итоге разыгрывающий оказался в «Нетс», в составе которых провёл следующие семь лет. Но менее чем за год до того, как он запросил обмен, Кидд вновь оказался в центре скандала: он стал инициатором развода с Джуманой.

В бумагах, которые быстро просочились в прессу, его супруга была описана как «эмоционально нестабильная, жестокая, ревнивая и склонная к паранойе». Кидд утверждал, что Джумана применяла к нему физическое и эмоциональное насилие, а также пыталась манипулировать мужем и контролировать его. Однажды она тайком прокралась в раздевалку «Нетс», чтобы проверить телефон супруга, а затем заняла своё место в первом ряду и начала публично выкрикивать оскорбления в его адрес. Баскетболист также заявил, что она установила устройства слежения на его автомобили и компьютеры и даже преследовала его тренера, друзей и знакомых.

Джейсон Кидд в составе «Нью-Джерси» в 2001 году Фото: Getty Images

Но встречный иск не заставил долго себя ждать. Все 27 страниц, на которых во всех подробностях были описаны проступки Кидда, также оказались в публичном доступе.

По заявлению Джуманы, он не раз вступал во внебрачные связи, причём с кем только мог. В список попали: несколько различных телерепортёрш, стриптизёрши из Аризоны, Сакраменто, Майами, Далласа и Индианы, владелица сезонного абонемента на матчи «Нетс», сотрудница «Нетс» и болельщица из Нового Орлеана. В качестве извинений Кидд дарил ей дорогие украшения: кольцо и ожерелье с бриллиантами суммарной стоимостью в $ 1 млн.

По словам девушки, муж также неоднократно поднимал на неё руку — бил, душил, заламывал руки, толкал с лестницы, кидался различными предметами — из-за чего ей несколько раз приходилось обращаться в больницу.

В ходе одного из инцидентов Кидд сломал Джумане ребро — на тот момент она была беременна их первым ребенком. В годовщину свадьбы она потеряла сознание после удара по голове, в 2004-м получила сотрясение мозга, когда Кидд стукнул её подсвечником. Летом того же года он в ходе ссоры схватил Джуману за шею и несколько раз ударил головой о переднюю панель автомобиля, нанеся девушке травму барабанной перепонки и серьёзный ущерб слуху.

В 2005-м Кидд вернулся с выездного матча «Нетс» в нетрезвом виде, из-за чего на следующее утро между супругами вновь завязалась перепалка. Тогда он ударил Джуману в живот, вскоре после чего девушка начала кашлять кровью. В ответ на её жалобы супруг заявил: «Мне плевать».

В ходе бракоразводного процесса Джумана также заявила, что, помимо прочего, Кидд увлекался азартными играми и злоупотреблял алкоголем. И хотя сам баскетболист отрицал абсолютно все обвинения, включая эти, факт пристрастия к спиртным напиткам косвенно подтвердил инцидент, произошедший летом 2012-го.

Тогда Кидд, находившийся за рулём своего «кадиллака», врезался в телефонный столб в окрестностях Лонг-Айленд. Согласно полицейскому отчёту, от спортсмена пахло алкоголем, его глаза были «стеклянными», а сам он едва мог устоять на ногах. Кидд был доставлен в больницу с незначительными повреждениями, а сразу после этого оказался арестован.

Джейсон Кидд и Коби Брайант в составе сборной США в 2008 году Фото: Ethan Miller/Getty Images

В ходе судебных разбирательств ему грозило вплоть до трёх лет испытательного срока, но новоиспечённый тренер «Бруклина» признал вину и согласился провести лекцию об опасности нетрезвого вождения перед местными старшеклассниками. Так ему удалось избежать серьёзного наказания, в том числе от НБА, которая тогда отстранила его на два матча.

На сегодняшний день произошедшее, кажется, никак не вредит имиджу Кидда. Что подтвердилось в суде в ходе его развода — неизвестно. Он дважды получал приз за спортивное поведение, был включён в Зал славы и поработал сразу с несколькими топовыми командами на тренерском уровне. Но простые болельщики до сих пор не забыли и, наверное, никогда не забудут о случившемся. Специалиста многие недолюбливают — причём по самым разным причинам. Вот, например, несколько свежих сообщений с Reddit:

«Вождение в нетрезвом виде и домашнее насилие. Даже если бы он тренировал, как Грег Попович, он ужасный человек».

«Отличный игрок, плохой тренер и человек».

«Всем известно, что Джейсон Кидд — идиот. Ужасный тренер, ещё более ужасный человек. «Маверикс» получили то, за что заплатили».

К сожалению, проблемное поведение баскетболистов за пределами площадки — не редкость в НБА. Но у Кидда особенно тяжёлый случай. Те, кто застал его в роли игрока, наверняка помнят и другие его выходки, о которых не упоминалось в этой статье. Теперь он далеко не самый успешный специалист, да ещё и с таким досье… Неудивительно, что у Кидда так много хейтеров.