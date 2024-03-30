Преимущество 30 очков в НБА — ничто. Гнались за результативностью, от неё и пострадали

«Преимущество в 20 очков в этой лиге сейчас — ничто, потому что атака теперь такая мощная, что лидерство может быть потеряно довольно быстро». Эту фразу бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис скажет после сумасшедшей победы команды в выездном матче с «Милуоки Бакс», занимающим в настоящий момент второе место на Востоке. Высказывание Дэвиса практически повторяет слова новичка лиги Виктора Вембаньямы, сказанные ещё в ноябре: «Самое важное, что я усвоил, заключается в том, что преимущество в 20 очков в этой лиге — это ничто». Раньше перевес «+20» не всегда, но очень часто гарантировал победу. Сейчас — «это ничто». Может, Энтони и Виктор просто преувеличивают? Выступления их команд, да и других коллективов однозначно говорят, что два центровых абсолютно правы.

Вот лишь малая часть игр с потерей командами безопасного лидерства. «Лейкерс» в матче с «Милуоки», о котором говорил Дэвис, «горели» «-19» в четвёртой четверти, но победили. В начале марта «Бостон Селтикс» уверенно шагал к победе, лидируя «+22» в четвёртой четверти встречи с «Кливленд Кавальерс». На выходе же получилось 104:105 в пользу «Кливленда». Совсем недавно всё те же «кельты» играли с «Атлантой Хоукс» и вновь растеряли сокрушительное преимущество. Более чем комфортные «+30» во второй четверти по окончании четвёртой превратились в 120:118 в пользу «Хоукс».

В ноябре Вембаньяма и компания встречались с «Финикс Санз», и «-20» в третьем игровом отрезке им ничего хорошего явно не сулили. Но победили именно они. Зато всего пару дней спустя уже подопечные Грегга Поповича прочувствовали на себе, что такое упустить «+22». Казалось бы, занесённый в актив матч с «Торонто Рэпторс» в итоге вылился в обидное поражение 116:123.

«Не припомню, чтобы когда-либо с тех пор, как я работаю тренером, преимущество в 21 очко в четвёртой четверти было растеряно. Однако Леброн был горяч», — скажет после матча с «Лейкерс» главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю. «Клипперс» действительно вели 98:77 в самом начале четвёртой 12-минутки, а Леброн действительно был горяч, вколотив 34 очка в кольцо соперников и превратив 77:98 в 116:112 в пользу «озёрников».

Так что же происходит в современной НБА? Ответ до боли прозаичен — команды стали играть быстрее. Количество владений мячом за игру подскочило с 90,1 в сезоне-2003/2004 до 98,6 в сезоне нынешнем. При этом всё больше таких владений заканчиваются трёхочковыми бросками (14,9 попытки при 5,2 успешной 20 лет назад и 35,0 попытки при 12,8 точной сейчас), что приводит к более резким колебаниям в счёте: преимущество можно стремительно обеспечить, но при этом так же быстро его растерять.

Камбэки случаются почти каждый игровой вечер. Два десятилетия назад, всё в том же сезоне-2003/2004, было всего 12 игр, в которых команда преодолевала отставание в 20 очков и одерживала победу. В сезоне нынешнем таких матчей к данному моменту уже более 30. Увеличилась и частота 10- и 15-очковых камбэков. В этом сезоне, как пишет ESPN, практически одна из четырёх игр, в которых команда ведёт с двузначным преимуществом, заканчивается победой другой.

«Нынешние «+20» — это старые «+12». Лидерство теперь небезопасно», — скажет уважаемый специалист Стив Керр. То же самое обсудят Леброн Джеймс и Джей Джей Редик в подкасте Mind The Game. На разумный вопрос последнего об отсутствии безопасного лидерства Король найдёт быстрый ответ: виной всему — «светлокожий засранец» или Стефен Карри, а также Аллен Айверсон: «Знаешь, почему так происходит?

На драфте 2009 НБА года появился этот светлокожий засранец, этот парень из «Голден Стэйт». Он всё и поменял. Он единолично изменил восприятие людьми фразы «Никакое лидерство не может быть безопасным». Конечно, все мы знаем, что Майкл Джордан сделал для игры. Но Стеф и Аллен Айверсон больше всех повлияли на баскетбол. За ними хотелось следить каждую ночь.

С появлением Стефена в североамериканской лиге действительно многое поменялось. Когда Карри впервые сыграл в НБА в сезоне-2009/2010, среднее количество бросков из-за дуги за матч составляло 18,1. Этот показатель оставался одинаковым в течение трёх сезонов подряд (с сезона-2007/2008 по сезон-2009/2010). После небольшого спада до 18,0 попытки в сезоне-2010/2011 начался рост, достигший отметки в 35,0 сегодня.

Справедливости ради громкие камбэки случаются не только в НБА, но и в родной Единой лиге. Игра ЦСКА и «Зенита» до сих пор перед глазами. Не так часто доводится видеть такое, но увиденное того стоит. По крайней мере, для нейтрального зрителя. Имея преимущество «+21» во второй четверти, подопечные Хавьера Паскуаля не удержали его, а за несколько секунд до конца четвёртой и вовсе проигрывали. И лишь благодаря точному броску Винса Хантера сумели победить.

Но так ли плоха тенденция с небезопасным лидерством? Для тренеров и игроков выигрывающих команд это повод не расслабляться. Для наставников и игроков команд проигрывающих — повод не опускать руки. Для болельщиков — осознание того, что точка, быть может, ещё не поставлена. Ведь интрига живёт до последних секунд, а происходящее на площадке не превращается в формальность. В конце концов, в том числе и за это баскетбол мы так любим.

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