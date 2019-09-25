В ЦСКА сравнили Клайберна с черепашкой-ниндзя

В официальном «твиттере» баскетбольного клуба ЦСКА опубликовали фотоколлаж, на котором изображены лёгкий форвард команды американец Уилл Клайберн и черепашка-ниндзя.
«Похожи?» — гласит подпись к фотографии.
Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».
Клайберн выступает за ЦСКА с 2017 года. В составе «армейцев» 29-летний баскетболист стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ и выиграл Евролигу в 2019 году, когда его признали самым ценным игроком «Финала четырёх».
Клайберн, никогда не выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации, выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2013 года, но ни одна команда его не выбрала.
Следующий турнирный матч ЦСКА проведёт в Красноярске 28 сентября, когда его соперником в матче Единой лиги ВТБ станет «Енисей». В Евролиге «армейцы» стартуют 4 октября, когда сразятся с «Валенсией» на выезде.
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