В ЦСКА сравнили Клайберна с черепашкой-ниндзя

В официальном «твиттере» баскетбольного клуба ЦСКА опубликовали фотоколлаж, на котором изображены лёгкий форвард команды американец Уилл Клайберн и черепашка-ниндзя.

«Похожи?» — гласит подпись к фотографии.

Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».

Клайберн выступает за ЦСКА с 2017 года. В составе «армейцев» 29-летний баскетболист стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ и выиграл Евролигу в 2019 году, когда его признали самым ценным игроком «Финала четырёх».

Клайберн, никогда не выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации, выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2013 года, но ни одна команда его не выбрала.

Следующий турнирный матч ЦСКА проведёт в Красноярске 28 сентября, когда его соперником в матче Единой лиги ВТБ станет «Енисей». В Евролиге «армейцы» стартуют 4 октября, когда сразятся с «Валенсией» на выезде.

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