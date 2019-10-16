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Леброн пообещал больше не комментировать конфликт НБА и Китая

Леброн пообещал больше не комментировать конфликт НБА и Китая
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что больше не станет комментировать конфликт НБА и Китая, разгоревшийся из-за скандального твита генерального менеджера «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори, поддержавшего протесты в Гонконге.

Ранее Джеймс осторожно высказался о твите Мори, после чего в Гонконге сожгли его майку, а на ESPN заявили, что баскетболист продался.

«Собираюсь ли говорить об антикитайских протестах в Гонконге? Я собираюсь быть капитаном команды и пытаться понять, как мы можем выиграть чемпионат. Сейчас это главная задача для меня.

Я говорил о ситуации в понедельник. Затем откликнулся на вопросы тех людей, которые не поняли мою позицию. Говорю об этом сейчас, но не буду говорить об этом снова.

Я бы обманывал партнёров, если бы продолжал говорить о чём-то, что не принесёт пользы команде. Мы пытаемся выиграть чемпионат. Вот для чего мы здесь. Мы не политики», — цитирует Джеймса Yahoo Sports.

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