Единая молодёжная лига ВТБ объявила о приостановке сезона

В Единой молодёжной лиге ВТБ объявили, что из-за риска распространения коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 приостановлен на неопределённый срок. Напомним, ранее о приостановке сезона объявили в Единой лиге ВТБ.

«В соответствии с решением руководства Единой лиги ВТБ приостановить сезон-2019/2020 в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) с 15 марта 2020 года будут также перенесены матчи Единой молодёжной лиги ВТБ на более поздний срок.

Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте. При этом Лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех», — сказано в сообщении пресс-службы Единой молодёжной лиги ВТБ

В Единой лиге ВТБ официально подтвердили приостановку сезона