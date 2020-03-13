Единая молодёжная лига ВТБ объявила о приостановке сезона
В Единой молодёжной лиге ВТБ объявили, что из-за риска распространения коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 приостановлен на неопределённый срок. Напомним, ранее о приостановке сезона объявили в Единой лиге ВТБ.
«В соответствии с решением руководства Единой лиги ВТБ приостановить сезон-2019/2020 в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) с 15 марта 2020 года будут также перенесены матчи Единой молодёжной лиги ВТБ на более поздний срок.
Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте. При этом Лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех», — сказано в сообщении пресс-службы Единой молодёжной лиги ВТБ
В Единой лиге ВТБ официально подтвердили приостановку сезона
В «Зените» отреагировали на приостановку сезона Единой лиги ВТБ
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