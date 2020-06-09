Грин включил экс-баскетболистку сборной России Хэммон в топ-5 тренеров, с которыми работал

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэнни Грин назвал Бекки Хэммон одной из пяти лучших тренеров, под руководством которых он выступал в своей карьере, сообщает Denverpost.
С 2010 по 2018 год защитник играл за «Сан-Антонио Спёрз», в тренерский штаб которых входит Хэммон.
В 2014 году Хэммон стала первой женщиной-помощником главного тренера в НБА, работая с Грегом Поповичем в «Сан-Антонио Спёрз». Она может стать первой женщиной-главным тренером.
В качестве игрока Хэммон шесть раз участвовала в Матче звёзд женской НБА. Кроме того, Бекки Хэммон выступала в России за ЦСКА, оренбургскую «Надежду» и «Спартак» из Видного. В 2007 году она получила российское гражданство и завоевала в составе сборной России бронзовые медали Олимпийских игр 2008 года.
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