Джа Морант отреагировал на свою двухматчевую дисквалификацию

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант сделал заявление по поводу отстранения от клуба как минимум на два следующих матча.

«Беру полную ответственность за свою последние действия. Хотел бы извиниться перед своей семьёй, партнёрами по команде, тренерами, болельщиками, деловыми партнёрами, городом Мемфис и организацией «Гриззлиз» за то, что подвёл вас. Я обращусь за помощью и научусь справляться со стрессом», — приводит слова Моранта инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

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Напомним, причина отстранения 23-летнего защитника связана с недавним инцидентом, произошедшим со спортсменом. Так, во время прямой трансляции в социальных сетях Морант показал боевой пистолет в ночном клубе, что мгновенно стало поводом для обсуждения общественности.

Ранее стало известно, что Морант обвиняется в нападении на 17-летнего подростка во время игры в баскетбол на своей частной территории. Инцидент произошёл летом 2022 года. Потерпевший сообщил полиции, что Морант несколько раз ударил его в голову во время игры, а после драки ушёл в свой дом и появился оттуда с пистолетом. Баскетболист же заявил, что действовал в целях самообороны.