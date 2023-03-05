Диллон Брукс пропустит следующий матч «Мемфиса» из-за перебора технический фолов

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс пропустит следующий матч команды регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Отмечается, что баскетболист в прошлой игре с «Денвер Наггетс» (97:113), который состоялся вчера, 4 марта, получил 16-й технический фол за сезон. Согласно правилам лиги, в таких случаях игрок автоматически пропускает следующую встречу.
В нынешнем сезоне 27-летний Брукс принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 14,4 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,9, трёхочковых – 31,9.
«Мемфис Гриззлиз» занимает второе место в Западной конференции с 38 победами при 24 поражениях. Следующую игру «Гриззлиз» проведут с «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде 6 марта (6:00 мск).
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