Руи Хатимура — о «Мемфисе»: они хотят болтать, нам наплевать

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимура высказался о треш-токе игроков «Мемфис Гриззлиз».

«Это всё, что они могут. Они молодая команда. Они хотят болтать, нам наплевать», — приводит слова японца журналист The Athletic Йован Буха в своих социальных сетях.

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«Лейкерс» и «Мемфис» — соперники в первом раунде плей-офф Западной конференции. Счёт в серии 1:1. За два матча неоднократно происходили моменты, когда игроки «Гриззлиз» применяли треш-ток. В частности, форвард Диллон Брукс уже неоднократно вступал в перепалку с четырёхкратным MVP NBA Леброном Джеймсом.

После второй встречи Диллон высказался о Леброне: «Мне всё равно, он старый. Думал, что он начнёт говорить в четвёртой или пятой игре. Люблю испытывать судьбу. Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков. Так что я горжусь своей защитой и тем, что принимаю любой вызов».