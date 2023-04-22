Руи Хатимура — о «Мемфисе»: они хотят болтать, нам наплевать

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимура высказался о треш-токе игроков «Мемфис Гриззлиз».
«Это всё, что они могут. Они молодая команда. Они хотят болтать, нам наплевать», — приводит слова японца журналист The Athletic Йован Буха в своих социальных сетях.
«Лейкерс» и «Мемфис» — соперники в первом раунде плей-офф Западной конференции. Счёт в серии 1:1. За два матча неоднократно происходили моменты, когда игроки «Гриззлиз» применяли треш-ток. В частности, форвард Диллон Брукс уже неоднократно вступал в перепалку с четырёхкратным MVP NBA Леброном Джеймсом.
После второй встречи Диллон высказался о Леброне: «Мне всё равно, он старый. Думал, что он начнёт говорить в четвёртой или пятой игре. Люблю испытывать судьбу. Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков. Так что я горжусь своей защитой и тем, что принимаю любой вызов».
- 22 апреля 2023
-
06:07
-
05:52
-
04:42
-
03:30
-
03:27
-
00:55
-
00:43
- 21 апреля 2023
-
23:35
-
23:34
-
23:26
-
22:55
-
22:42
-
22:29
-
22:09
-
21:56
-
21:33
-
20:50
-
20:49
-
20:20
-
19:29
-
19:26
-
18:51
-
18:25
-
18:10
-
17:40
-
17:02
-
17:00
-
16:43
-
16:27
-
15:49
-
15:11
-
14:19
-
14:01
-
13:28
-
13:06