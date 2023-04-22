«Ему пора завершать карьеру, это чёртов позор». Стивен Эй Смит — о травмах Леонарда
Поделиться
Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит вновь раскритиковал звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда из-за его частых травм.
«Я думаю, этому парню пора завершать карьеру. Меня тошнит от этих постоянных травм Кавая… Это чёртов позор», — приводит слова Смита ESPN.
Напомним, ранее стало известно, что Кавай Леонард не сможет принять участие и в четвёртом матче серии плей-офф с «Финикс Санз». Он пропустил третью игру после того, как усугубил травму левого колена в первом матче серии и играл с повреждением во второй игре.
Материалы по теме
Ранее Смит уже критиковал Леонарда за повышенную травматичность, назвав его «одной из худших суперзвёзд, которых когда-либо видел баскетбол».
Материалы по теме
Комментарии
- 22 апреля 2023
-
10:54
-
10:26
-
09:58
-
09:43
-
09:23
-
09:00
-
08:35
-
07:15
-
06:52
-
06:07
-
05:52
-
04:42
-
03:30
-
03:27
-
00:55
-
00:43
- 21 апреля 2023
-
23:35
-
23:34
-
23:26
-
22:55
-
22:42
-
22:29
-
22:09
-
21:56
-
21:33
-
20:50
-
20:49
-
20:20
-
19:29
-
19:26
-
18:51
-
18:25
-
18:10
-
17:40
-
17:02
Партнерский контент