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«Ему пора завершать карьеру, это чёртов позор». Стивен Эй Смит — о травмах Леонарда

«Ему пора завершать карьеру, это чёртов позор». Стивен Эй Смит — о травмах Леонарда
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Известный американский обозреватель Стивен Эй Смит вновь раскритиковал звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда из-за его частых травм.

«Я думаю, этому парню пора завершать карьеру. Меня тошнит от этих постоянных травм Кавая… Это чёртов позор», — приводит слова Смита ESPN.

Напомним, ранее стало известно, что Кавай Леонард не сможет принять участие и в четвёртом матче серии плей-офф с «Финикс Санз». Он пропустил третью игру после того, как усугубил травму левого колена в первом матче серии и играл с повреждением во второй игре.

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Ранее Смит уже критиковал Леонарда за повышенную травматичность, назвав его «одной из худших суперзвёзд, которых когда-либо видел баскетбол».

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