Споэльстра: у меня был другой план на конец игры, но Батлер сказал отдать мяч ему

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра прокомментировал перевод пятой игры раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» в овертайм.

«У меня была идея составить другой игровой план на концовку игры, но потом Джимми Батлер посмотрел мне в глаза и сказал, чтобы ему просто отдали мяч», — приводит слова Споэльстры журналист Тим Бонтемпс на своей странице в социальных сетях.

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В конце четвёртый четверти Батлер перевёл игру в овертайм, где «Майами» в итоге одержал победу — 128:126 и выбил «Милуоки» из розыгрыша плей-офф. Лидер «Хит» Батлер набрал в этой игре 42 очка, совершил восемь подборов и отдал четыре результативные передачи.

В следующем раунде «Хит» сыграют с «Нью-Йорк Никс».