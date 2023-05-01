Брукс — о словах в адрес Леброна: не жалею о том, что сказал

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс рассказал о том, что он не жалеет о своих словах в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, высказанных во время серии первого раунда плей-офф.

«Я не жалею о том, что сказал. Я соперник. Я соревнуюсь. Я не думаю, что это заставило Леброна разозлиться. А в целом, нас просто обыграла лучшая команда. Более сильная команда. Коллектив, у которого есть все составные части», — приводит слова Брукса The Score.

Напомним, во время противостояния Брукс позволил себе нелестное высказывание в адрес именитого оппонента, заявив: «Он старый. Никого не уважаю, пока они не наберут 40 очков». По иронии судьбы, заключительный матч серии закончился в пользу «Лейкерс» с 40-очковой разницей.