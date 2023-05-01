Брукс — о словах в адрес Леброна: не жалею о том, что сказал
Поделиться
Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс рассказал о том, что он не жалеет о своих словах в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, высказанных во время серии первого раунда плей-офф.
«Я не жалею о том, что сказал. Я соперник. Я соревнуюсь. Я не думаю, что это заставило Леброна разозлиться. А в целом, нас просто обыграла лучшая команда. Более сильная команда. Коллектив, у которого есть все составные части», — приводит слова Брукса The Score.
Материалы по теме
Напомним, во время противостояния Брукс позволил себе нелестное высказывание в адрес именитого оппонента, заявив: «Он старый. Никого не уважаю, пока они не наберут 40 очков». По иронии судьбы, заключительный матч серии закончился в пользу «Лейкерс» с 40-очковой разницей.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 мая 2023
-
09:54
-
09:49
-
09:43
-
09:00
-
08:30
-
07:54
-
07:49
-
07:47
-
07:43
-
07:29
-
07:07
-
07:00
-
04:56
-
02:20
-
02:01
-
01:34
-
01:12
-
01:04
-
00:57
-
00:38
-
00:29
-
00:02
- 30 апреля 2023
-
23:44
-
23:02
-
22:56
-
22:37
-
22:34
-
22:20
-
21:53
-
21:52
-
20:48
-
20:48
-
20:36
-
20:27
-
19:24
Партнерский контент