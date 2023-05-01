«Одно из лучших выступлений в седьмой игре, это шедевр». Перкинс — о перформансе Карри

Бывший игрок НБА, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс высказался об игре лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в седьмой игре серии с «Сакраменто Кингз» (120:100).
«Это было одно из лучших выступлений в седьмой игре, если не самое лучшее, которое я когда-либо видел… Когда я смотрю на Стефа Карри и его сегодняшнее выступление, я думаю: «Неужели он только что вошёл в десятку лучших игроков всех времён?» И ответ — да. Это был шедевр», — приводит слова Перкинса Clutch Points.
Карри побил очередной рекорд НБА. В седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Сакраменто» баскетболист набрал 50 очков, сделал восемь подборов и шесть передач. До этого никто в истории не достигал подобного рубежа.
Счёт в серии игр между «Уорриорз» и «Кингз» стал 4-3 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «воины» вышли во второй раунд плей-офф НБА, где встретятся с «Лос-Анджелес Лейкерс».
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