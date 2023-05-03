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Крис Пол выбыл как минимум на одну неделю

Крис Пол выбыл как минимум на одну неделю
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Разыгрывающий, один из лидеров «Финикс Санз» Крис Пол выбыл с травмой паха, информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Отмечается, что через неделю 37-летний игрок пройдёт повторное обследование.

Напомним, во время второго матча 1/2 финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс» Пол получил травму паха, в результате чего был вынужден покинуть площадку и удалиться в раздевалку.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф 37-летний баскетболист принял участие в семи играх, набирая в среднем 12,4 очка, делая 7,4 передачи и пять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 41,8, трёхочковых — 32,1.

Ранее главный тренер «Финикса» Монти Уильямс объяснил, какие корректировки он внесёт в случае, если разыгрывающий будет пропускать игры из-за травмы.

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