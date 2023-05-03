Перкинс: «Гриззлиз» сделали Диллона Брукса козлом отпущения

Бывший игрок НБА, а ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу ситуации в «Мемфис Гриззлиз».

«Я понял, что происходит в «Мемфисе». Они сделали Диллона Брукса козлом отпущения! Эта свободная культура — вот кем они были последние три года. Это не было проблемой, пока они не опозорились. Руководству тоже нужно немного этого дыма! Продолжайте», — написал Кендрик Перкинс в социальных сетях.

После завершения сезона Брукс был проинформирован о решении «Гриззлиз» не продлевать с ним контракт. Это произошло во время встреч с представителями команды в последние дни, сообщили источники. «Мемфис» и Брукс обсудили на встречах, что для обеих сторон будет лучше начать всё с чистого листа, добавили источники.

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Переломным моментом Брукс посчитал серию первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4). Диллон назвал лучшего игрока «Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса старым, уставшим и предположил, что он уже не так хорош, как раньше.