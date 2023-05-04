«Просто в шоке». Агент Диллона Брукса негативно высказался об инсайдере Чарании

Агент лёгкого форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса Майк Джордж в социальных сетях раскритиковал известного инсайдера из The Athletic Шэмса Чаранию.
«Шэмс Чарания является лидером по распространению фейковых новостей и нападкам на игроков. Вообще не понимаю, почему игроки с ним разговаривают. Я просто в шоке», — написал Джордж.
Ранее сообщалось, что 27-летний баскетболист рассчитывал на более серьёзную роль в качестве игрока «Мемфиса».
Напомним, после завершения сезона Брукс был проинформирован о решении «Гриззлиз» не продлевать с ним контракт. Это произошло во время встреч с представителями команды. «Мемфис» и Брукс обсудили на встречах, что для обеих сторон будет лучше начать всё с чистого листа.
Переломным моментом Брукс посчитал серию первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4). Диллон назвал лучшего игрока «Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса старым, уставшим и предположил, что он уже не так хорош, как раньше.
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