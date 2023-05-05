Крис Пол пропустит третий матч серии с «Денвером»

Разыгрывающий, один из лидеров «Финикс Санз» Крис Пол официально не примет участия в третьем матче полуфинала плей-офф НБА в Западной конференции с «Денвер Наггетс», сообщает журналист ESPN Ом Ёнмисук.

Напомним, во время второго матча с «Денвером» Пол получил травму паха, в результате чего был вынужден покинуть площадку и удалиться в раздевалку.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф 37-летний баскетболист принял участие в семи играх, в среднем набирая 12,4 очка, делая 7,4 передачи и пять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 41,8, трёхочковых — 32,1.

Ранее стало известно, что Крис Пол пропустит как минимум одну неделю из-за травмы. В середине следующей недели аризонский клуб должен объявить о предварительных сроках возвращения игрока.