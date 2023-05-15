Перкинс — Моранту: ты не нужен НБА, Джа! Будь осторожен, чтобы не вылететь из лиги!

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне авторитетный эксперт Кендрик Перкинс уверен, что поведение разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта в перспективе может стоить ему места в НБА.
Напомним, во время эфира в соцсетях друг Моранта навёл на него камеру, однако, заметив пистолет, отвёл её на несколько секунд от игрока, чтобы тот убрал оружие. В НБА уже начали расследование инцидента, а «Финикс» отстранил игрока от внутрикомандных мероприятий. В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Помимо этого, Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.
«Он думает, что он нужен НБА. Он действительно так думает. Когда ты делаешь такие вещи и не останавливаешься, ты думаешь, что ты нужен НБА? Ты не нужен НБА, Джа! НБА продолжит находить молодых звёзд, и ты должен быть осторожен, чтобы не вылететь из лиги!» — сказал Перкинс в эфире First Take.
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