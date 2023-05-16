Дуайт Ховард пригласил Джа Моранта в Тайвань

Экс-игрок НБА, чемпион лиги Дуайт Ховард опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором предложил разыгрывающему «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранту приехать к нему в Тайвань после очередного сканадала с демонстрацией оружия.

«Джа, у тебя всё получится! Я всё ещё с тобой. Если тебе нужна поддержка, ты можешь приехать в Тайвань, если что. Просто оставь это дома», — написал Ховард.

Есть и сторонники Джа Моранта: Американский рэпер заступился за Джа Моранта

Напомним, во время эфира в соцсетях друг Моранта навёл на него камеру, однако, заметив пистолет, на несколько секунд отвёл её от игрока, чтобы тот убрал оружие. В НБА уже начали расследование инцидента, а «Мемфис» отстранил игрока от внутрикомандных мероприятий.

В марте этого года Морант был замечен держащим пистолет в ночном клубе. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Помимо этого, Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.