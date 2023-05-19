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Дуайт Ховард предложил Леброну Джеймсу перейти играть в Тайвань

Дуайт Ховард предложил Леброну Джеймсу перейти играть в Тайвань
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Экс-центровой НБА, а ныне игрок тайваньского «Таоюань Леопардс» Дуайт Ховард продолжил приглашать игроков с неудачными перформансами в этом плей-офф к себе в лигу. Сегодня Ховард обратился в шутливой форме к звёздному форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу в своих социальных сетях, прикрепив фрагмент их совместной рекламы, с предложением воссоздать это видео в Тайване.

Запись была опубликована сразу после сегодняшнего матча в рамках серии финала Западной конференции между «Лос-Анджелесом» и «Денвер Наггетс».

«Денвер» во второй раз подряд забрал победу со счётом 108:103. Леброн закончил матч с 22 очками, девятью подборами и 10 результативными передачами. Несмотря на хорошие цифры, нельзя не отметить, что 38-летний форвард не забросил ни одного трёхочкового за шесть попыток.

Тут можно найти резюме Леброна для Тайваня:
Видео
Леброн Джеймс не смог исполнить открытый данк во время второго матча с «Денвером»
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