Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» предлагали новый контракт Ховарду после чемпионского сезона

«Лейкерс» предлагали новый контракт Ховарду после чемпионского сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард рассказал, почему ему не удалось вернуться в «Лос-Анджелес Лейкерс» после чемпионского сезона.

«Я был так заряжен и рад после чемпионского сезона. В межсезонье я сказал своему агенту, что было бы хорошо получить контракт на два года от «Лейкерс», мне хотелось стабильности, чтобы я знал, где и когда я смогу спокойно завершить карьеру. Мы только что выиграли чемпионство, мне казалось, я этого заслуживал. Потом агент сообщил мне, что «Лейкерс» предлагают мне контракт только на один год.

Приключения Дуайта Ховарда на Тайване:
Ему в Азии скучно, что ли? Дуайт Ховард продолжает зазывать игроков НБА на Тайвань
Видео
Ему в Азии скучно, что ли? Дуайт Ховард продолжает зазывать игроков НБА на Тайвань

Я ответил, что мне нужно 15 минут, чтобы подумать. Я подумал, решился и сказал агенту, что согласен, потому что надеялся, что, если проведу хороший сезон — они переподпишут меня ещё на один сезон. Но агент сообщил, что «Лейкерс» отказались от сделки. Всё из-за того, что я взял 15 минут на размышления», — приводит слова Ховарда Fadeaway World.

Другие истории с игроками «Лейкерс»:
Д'Анджело Расселл хотел контракт на $ 100 млн перед обменом в «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023