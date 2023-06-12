Кто станет победителем пятого матча серии «Денвер» — «Майами»?

Завтра, 13 июня, пройдёт пятый матч финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» примет «Майами Хит». Начало игры — в 3:30 мск. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Денвера».

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и выбрать победителя завтрашней встречи.

Напомним, центровой Никола Йокич в четвёртой игре оформил дабл-дабл: 23 очка, 12 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе также дабл-дабл: 15 очков, три подбора и 12 передач. Стоит отметить форварда Аарона Гордона, набравшего 27 очков, сделавшего семь подборов и шесть результативных передач.

Самым результативным игроком «Майами» стал лёгкий форвард Джимми Батлер, набравший 25 очков, сделавший семь подборов и столько же результативных передач. На счету Бэма Адебайо 20 очков и 11 подборов.