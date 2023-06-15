Джей Джей Редик: мы должны аплодировать Лилларду за то, что он хочет выиграть своим путём

Экс-игрок НБА Джей Джей Редик высказал своё мнение насчёт преданности звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Преданность — одна из главных ценностей в мировоззрении Лилларда. Он абсолютно спокоен и уверен в том, что хочет продолжать выступать за «Портленд».

Преданности в спорте практически не существует. Это так странно, всех бесит, как звёзды НБА постоянно меняют команды, пытаются объединиться с другими звёздами, но одновременно все раздражены тем, что Дэмьен хочет остаться в «Трэйл Блэйзерс», что он не хочет уходить и поступать так, как делают многие другие звёзды.

Мы должны аплодировать Лилларду за то, что он хочет выиграть титул своим путём, вне зависимости от того, реалистично ли это уже», — заявил Редик на шоу First Take.