Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма сыграет в Летней лиге

Виктор Вембаньяма сыграет в Летней лиге
Комментарии

Игрок французского клуба «Метрополитан 92» и главный проспект грядущего драфта НБА Виктор Вембаньяма сыграет в Летней лиге. Игрок сказал об этом после третьего матча финальной серии национального чемпионата против «Монако».

«Буду ли я играть в Летней лиге? Немножко сыграю», — сказал Вембаньяма.

Противостояние с «Монако» закончилось поражением для команды Виктора со счётом 0-3.

Материалы по теме
Вембаньяма: обидно проигрывать в финале, но «Монако» входит в 30 лучших команд в мире

Летняя лига — турнир для молодых игроков, которые хотят проявить себя перед клубами НБА. В ней участвуют как и задрафтованные, так и не задрафтованные игроки, чтобы получить свой шанс. Игры проходят в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Вембаньяма может пропустить турнир с целью отдыха и восстановления после долгого сезона во Франции.

Материалы по теме
Виктор Вембаньяма может не сыграть в Летней лиге НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023