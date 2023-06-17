Игрок французского клуба «Метрополитан 92» и главный проспект грядущего драфта НБА Виктор Вембаньяма сыграет в Летней лиге. Игрок сказал об этом после третьего матча финальной серии национального чемпионата против «Монако».

«Буду ли я играть в Летней лиге? Немножко сыграю», — сказал Вембаньяма.

Противостояние с «Монако» закончилось поражением для команды Виктора со счётом 0-3.

Летняя лига — турнир для молодых игроков, которые хотят проявить себя перед клубами НБА. В ней участвуют как и задрафтованные, так и не задрафтованные игроки, чтобы получить свой шанс. Игры проходят в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Вембаньяма может пропустить турнир с целью отдыха и восстановления после долгого сезона во Франции.