Виктор Вембаньяма сыграет в Летней лиге
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Игрок французского клуба «Метрополитан 92» и главный проспект грядущего драфта НБА Виктор Вембаньяма сыграет в Летней лиге. Игрок сказал об этом после третьего матча финальной серии национального чемпионата против «Монако».
«Буду ли я играть в Летней лиге? Немножко сыграю», — сказал Вембаньяма.
Противостояние с «Монако» закончилось поражением для команды Виктора со счётом 0-3.
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Летняя лига — турнир для молодых игроков, которые хотят проявить себя перед клубами НБА. В ней участвуют как и задрафтованные, так и не задрафтованные игроки, чтобы получить свой шанс. Игры проходят в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Вембаньяма может пропустить турнир с целью отдыха и восстановления после долгого сезона во Франции.
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