«Лейкерс» попытаются подписать Криса Пола, если он станет свободным агентом

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» намерено бороться за разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола, если он выйдет на рынок свободных агентов, сообщает The Athletic.

По информации источника, в калифорнийской команде следят за развитием ситуации с 38-летним звёздным игроком. «Лейкерс» хотят предложить Полу минимальный контракт ветерана, что позволит клубу сэкономить средства из зарплатного фонда.

Ранее сообщалось, что «Финикс» уже уведомил Пола об отчислении, но эта информация не подтвердилась. По информации СМИ, в «Финиксе» готовы рассмотреть все возможные сценарии, связанные с Крисом. Клуб может обменять игрока или вывести его на рынок свободных агентов в результате отчисления.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Пол набирал 13,9 очка, делал 4,3 подбора, 8,9 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру.