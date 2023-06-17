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«Лейкерс» попытаются подписать Криса Пола, если он станет свободным агентом

«Лейкерс» попытаются подписать Криса Пола, если он станет свободным агентом
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Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» намерено бороться за разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола, если он выйдет на рынок свободных агентов, сообщает The Athletic.

По информации источника, в калифорнийской команде следят за развитием ситуации с 38-летним звёздным игроком. «Лейкерс» хотят предложить Полу минимальный контракт ветерана, что позволит клубу сэкономить средства из зарплатного фонда.

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Ранее сообщалось, что «Финикс» уже уведомил Пола об отчислении, но эта информация не подтвердилась. По информации СМИ, в «Финиксе» готовы рассмотреть все возможные сценарии, связанные с Крисом. Клуб может обменять игрока или вывести его на рынок свободных агентов в результате отчисления.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Пол набирал 13,9 очка, делал 4,3 подбора, 8,9 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру.

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