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Крис Пол рассказал, почему не хотел бы стать главным тренером

Крис Пол рассказал, почему не хотел бы стать главным тренером
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Звёздный разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол поделился причинами, по которым он бы не хотел стать главным тренером после завершения карьеры игрока.

«Если честно, то мне не хочется испытывать столько перелётов. Также знаю по себе, что очень сложно тренировать игроков НБА, потому что у многих есть ощущение, что они и так всё знают.

Поэтому я люблю AAU (любительский спортивный союз США. — Прим. «Чемпионата»), там у вас есть шанс формировать игроков с самого детства. Игроки, уже пришедшие в лигу, не хотят слышать никаких поучений», — заявил Пол на шоу The Shop.

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Крис является одним из умнейших игроков лиги, будучи одним из лучших плеймейкеров в истории НБА. 38-летний баскетболист находится на третьей строчке по общему количеству ассистов за всю историю.

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