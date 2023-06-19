Стали известны три команды, которые Брэдли Бил отверг ради обмена в «Финикс»
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Звёздный разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил предпочёл обмен в «Финикс Санз» множеству других вариантов, в частности переходу в «Майами Хит», «Милуоки Бакс» и «Сакраменто Кингз». Об этом информирует The Athletic.
Ожидается, что в обмен Била будут включены Крис Пол, Ландри Шамет, несколько выборов во втором раунде и обмен пиками.
НБА. Актуальное:
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной Брэдли защитник принял участие в 50 матчах, в среднем набирая 23,2 очка, делая 5,4 передачи и 3,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50,6, трёхочковых — 36,5.
Конор Макгрегор нокаутировал маскота «Майами Хит»:
Ранее решению «Вашингтона» обменять Била в «Финикс» удивление выразили некоторые игроки НБА.
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