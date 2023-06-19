Эдриан Войнаровски — об обмене Била: «Финикс» намерен выиграть чемпионат прямо сейчас
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказался об обмене звёздного разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била в «Финикс Санз». Ожидается, что в обмен Била будут включены Крис Пол, Ландри Шамет, несколько выборов во втором раунде и обмен пиками.
«Санз» намерены выиграть чемпионат. Они хотят сделать это прямо сейчас. У них, безусловно, есть три величайших атакующих силы в НБА прямо сейчас вместе», — сказал Войнаровски в эфире программы Get Up.
Брэдли Бил дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации в 2012 году и провёл всю карьеру в составе «Вашингтон Уизардс». Действующий контракт 29-летнего баскетболиста со столичной командой рассчитан до конца сезона-2026/2027 (опция игрока на $ 57,12 млн).
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