Эдриан Войнаровски — об обмене Била: «Финикс» намерен выиграть чемпионат прямо сейчас

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказался об обмене звёздного разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била в «Финикс Санз». Ожидается, что в обмен Била будут включены Крис Пол, Ландри Шамет, несколько выборов во втором раунде и обмен пиками.

«Санз» намерены выиграть чемпионат. Они хотят сделать это прямо сейчас. У них, безусловно, есть три величайших атакующих силы в НБА прямо сейчас вместе», — сказал Войнаровски в эфире программы Get Up.

Брэдли Бил дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации в 2012 году и провёл всю карьеру в составе «Вашингтон Уизардс». Действующий контракт 29-летнего баскетболиста со столичной командой рассчитан до конца сезона-2026/2027 (опция игрока на $ 57,12 млн).