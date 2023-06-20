Стивен Эй Смит указал на проблему «Финикса» после обмена Брэдли Била

Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит высказался об ожидаемом обмене звёздного разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била в «Финикс Санз». Ранее сообщалось, что в сделку будут включены Крис Пол, Ландри Шамет, несколько выборов во втором раунде и обмен пиками.

«Я не уверен. Лучшая команда в НБА? Не хочу этого слышать. Проблема, по моему мнению, заключается в следующем. А есть ли у них вообще какая-нибудь защита? И глубина состава. Безусловно, здесь возникает знак вопроса», — сказал Эй Смит в эфире FirstTake.

В минувшем сезоне НБА Бил принял участие в 50 матчах, в среднем набирая 23,2 очка, делая 5,4 передачи и 3,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50,6, трёхочковых — 36,5.

Игрок «Финикса» забросил 45 трёхочковых подряд: