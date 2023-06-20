Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит указал на проблему «Финикса» после обмена Брэдли Била

Стивен Эй Смит указал на проблему «Финикса» после обмена Брэдли Била
Аудио-версия:
Комментарии

Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит высказался об ожидаемом обмене звёздного разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била в «Финикс Санз». Ранее сообщалось, что в сделку будут включены Крис Пол, Ландри Шамет, несколько выборов во втором раунде и обмен пиками.

«Я не уверен. Лучшая команда в НБА? Не хочу этого слышать. Проблема, по моему мнению, заключается в следующем. А есть ли у них вообще какая-нибудь защита? И глубина состава. Безусловно, здесь возникает знак вопроса», — сказал Эй Смит в эфире FirstTake.

НБА. Актуальное:
«К четвергу-пятнице его может не быть в «Пеликанс». Зайон скоро покинет «Нью-Орлеан»?
«К четвергу-пятнице его может не быть в «Пеликанс». Зайон скоро покинет «Нью-Орлеан»?

В минувшем сезоне НБА Бил принял участие в 50 матчах, в среднем набирая 23,2 очка, делая 5,4 передачи и 3,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50,6, трёхочковых — 36,5.

Игрок «Финикса» забросил 45 трёхочковых подряд:

Шэмс Чарания вещает:
Инсайдер назвал двух звёзд «Финикса», которые посодействовали обмену Брэдли Била
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023